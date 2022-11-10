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專訪台灣前參謀總長李喜明：傳統建軍投資沒有效率，台灣應「以小博大」

51 分钟前

BBC中文專訪台灣前參謀總長李喜明將軍，他分析了兩岸乃至美中之間的軍事競逐、如何維持台海和平以及抑制戰爭發生的策略。