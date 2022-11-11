習近平連任後強勢下令解放軍「聚焦打仗」意味著什麼

李澄欣

BBC 中文

18 分钟前

圖像來源，Reuters

習近平首次說解放軍要「全部精力向打仗聚焦」，引發外界揣測未來數年台海戰爭的風險。

在中共二十大上獲得第三個任期的習近平，11月8日以中共總書記、中央軍委主席、軍委聯指總指揮身分，視察中央軍委聯合作戰指揮中心（聯指）。

他身穿新式迷彩軍裝聽取匯報後發表講話，指中國安全形勢不穩定性不確定性增大，要「全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，加快提高打贏能力，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益」。

根據官媒報道，習近平還要求軍委聯指中心「全面加強練兵備戰」。

對照五年前，習近平2017年「十九大」結束後視察聯指中心，當時他說「軍隊是要凖備打仗的」，要求軍委必須懂打仗、善謀略、會指揮，抓實備戰工作。

政治宣示大於軍事？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 有台灣學者認為，習近平最新的表態只是換了新的用詞，「沒有超過以前，沒有更具攻擊性的言辭」。

台灣方面關注習近平的言論是否意味著台海局勢即將升溫。台灣國防安全研究院國防戰略與資訊研究所所長蘇紫雲向BBC中文說，中共政治文化講究掌握槍桿子和設定敵人，解放軍這幾十年來不斷在講「丟掉幻想，凖備打仗」，習近平最新的表態只是換了新的用詞，「沒有超過以前，沒有更具攻擊性的言辭」。

他認為有關表態是為了確定解放軍的忠誠，屬政治性行動而非軍事行動，台灣不會因此變得更危險。「習近平才剛全面掌權，不發動戰爭反而對他最有利，隨時可以說有美國、台灣問題，大家要支持我，對他來講，保留一個敵人是最高的智慧，用來團結內部。除非到了最壞的情況，內部出現了他不可控制的動亂，他才會冒險。」

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛也告訴BBC中文，習近平的講話更多的是在引導國內輿論，以及阻止「台灣問題國際化」。「北京在試圖使台海衝突不那麼緊迫，而不是更緊迫。這是在為戰略忍耐（strategic patience）奠定基礎，我們在最近的重要講話中經常看到這種修辭表達。」

美國學者南樂（Lev Nachman）同樣認為習近平的喊話是面向國內多於國外，「只是一種言辭手法」，不是任何實際軍事行動的信號。他對BBC中文說：「中國對台灣的威脅早已升級，軍事威脅比言辭威脅更可怕。現在解放軍每天短暫越過台海中線，然後回去，只要這個程度一直維持，我都不會太擔心。」

藉台灣劍指美國？

但有學者持相反意見，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中對BBC中文說，這次習近平對外宣傳的意義更大，「因為他已經全面掌權，他需要對國內喊話的比重會稍微下降，反而對外表現的重要性更大。」

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他強調，不能覺得是「宣傳」就輕視危險訊號。「我們長期以來解讀習近平只是做做樣子，但中共一直都是摸著石頭過河，如果今天的強勢得到效果，他就會繼續強勢，如果被反過來壓制，他就會放軟一些。來來回回之間，如果你一直都覺得是假的，其實搞不好他已經往前進了很多。」

翁履中稱，中共是藉台灣問題劍指美國，「中國眼中只看到美國，台灣從來不是中國大國外交考慮的點，只是一個子議題」。「中國的大國外交受制於美國，衝不出亞洲，習近平必須找一個點讓他的能量出去，否則沒辦法在國內執政。習近平當然希望國內經濟、科技能夠發展，可是被美國卡死了，所以他覺得可以讓他任期延續到第三、第四任的關鍵，就在於能不能成為『中華民族偉大復興』的救星，如果拿下了台灣，所有其他議題都不重要了。」

他說這次習近平視察聯指中心時表現強勢，是為了增加與美國談判的籌碼。「中國不滿已久了，認為美國表面上（只承認）一個中國，實際上一直幫助台灣朝主權獨立的方向邁進，所以習近平的態度是要告訴美國，不管你的行政單位、國會議員是不是要跟台灣高層互訪，中方都是不滿的，你美國要做一些調整，否則再談也沒有意思。」

武力攻台時間表？

宋文笛認為，習近平對於國際「圍堵中國」的形勢倍感不安，尤其是俄烏戰爭和台灣問題國際化，兩者都有可能使中國陷入它目前未必想要的戰爭中，但中國覺得它對戰爭的控制力越來越小。「烏克蘭戰爭使意識形態之爭重新成為國際競爭的焦點，並大大削弱了中國的地緣政治安全網，即中國的主要伙伴俄羅斯，中國覺得比以往都更容易受到美國的直接壓力。」

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他指出，習近平的講話表現出他對抗外部挑釁的決心，但沒有提出開打的意圖、計劃或時間表，「仍保留戰略上的模糊」。

台灣軍事專家蘇紫雲強調，所謂兩岸開戰的時間表是動態的，以前傳出2020、2021年可能會攻打台灣的外島，後來說是2027年，現在有說是2023年，「主要是看進攻能力與防禦能力……台灣唯一的選項就是強化防禦能力。」

翁履中則評估，台海最危險的時刻可能是2024年3月至11月，即台灣總統大選後到美國大選前。「假設2024年民進黨順利當選，傳遞給中國的訊號就是，台灣整體民意是延續親美抗中路線，中方就會重新思考什麼時候決戰，而2024年美國總統選舉前，雖然不會完全進入空窗期，但那段時間恐怕會非常混亂，中方可以利用這時機。而假設美國是更強勢的共和黨當選，習近平會希望先搞定台灣，選後再來跟美國進行硬對抗。」

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