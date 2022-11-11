中國新冠疫情持續升溫，官方強調精凖防疫並放寬「清零」政策

32 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國新冠病毒感染人數持續攀爬，11月10日含無症狀感染者的確診人數超過1萬人。

中國新冠病毒感染人數持續攀爬。 周四（11月10日）的感染人數超過10000例， 創數月來單日新高。 同一日， 中共中央總書記習近平主持召開20大後的中央政治局常務委員會的首次會議。 會上，他再次強調貫徹「動態清零」防疫總方針是堅定不移的立場。

「中國是人口大國，脆弱人群數量多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，一些地區的疫情還有一定規模，」他的講話中說。同時， 他說，要堅持科學精凖防控，提高防疫工作的有效性，凖確分析疫情風險，進一步優化調整防控措施，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務、疫苗接種、服務保障企業和校園等疫情防控、滯留人員疏解等方面採取更為精凖的舉措。

周五， 中國國務院聯防聯控機制宣佈取消入境航班熔斷機制， 並對入境人員，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。沒有發生疫情的地區嚴格按照第九版防控方案確定的範圍對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。

有分析認為，在全球邁向解封的背景下，中國堅持「清零」政策，或打擊國經濟民生，危害超過該政策帶來的公共健康紅利。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有關民怨或因為防疫政策帶來的「次生災害」討論，在這幾個月頻繁在中國互聯網上引發激辯。

疫情蔓延 官方為何堅持清零

習近平在周四的發言中重申「要完整、凖確、全面貫徹落實黨中央決策部署，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈總策略，堅定不移貫徹『動態清零』總方針」。會議中他強調，各級地方政府及黨委，需「充分認識抗疫鬥爭的複雜性、艱巨性、反覆性，強化責任擔當，增強鬥爭本領」。

耶魯大學公共衛生學院副教授陳希接受BBC中文採訪時稱，像中國這樣存在巨大的免疫缺口(immunity gap)的國家，「清零」只是短期內不得以而為之的做法，是為贏得更多時間，凖備好更有效的疫苗、抗病毒療法、醫療體系、以及民眾的心理凖備。

他說， 早在在以年半前，疫情還處於中期時， 中國就該及早凖備如何在防疫的黃金窗口時間做好逐漸開放之凖備。陳希認為， 中國的「清零」政策長期會讓很多民眾失去飯碗，經濟失速，人才流失，醫療次生災害頻發，「並逐漸超過清零帶來的公共衛生收益」。

陳希認為，相較於今年前兩次政治局疫情應對會議，本周官方談話有兩個需注意的要點： 一是堅持「動態清零」總方針；二是特別強調科學精凖，反對官僚形式主義，糾正地方層層加碼、一刀切。他認為：「強調科學精凖說明民怨很大、粗放的管理方式帶來很大的不必要代價。地方層層加碼其實是反映了很多社會治理的共同問題也體現在『清零』上。」

「次生災害」

有關民怨或因為防疫政策帶來的「次生災害」討論，在這幾個月頻繁在中國互聯網上引發激辯。

四月， 上海封城讓這個中國最富裕的城市出現民眾挨餓的現象，震撼全球。本周，中國大陸各地開始傳出一些地區出現民眾拒絶核酸檢驗、抗拒隔離的衝突場面。譬如，山東臨沂蘭山區，傳出發生防疫人員毆打詢問何時解封的居民，引發網民騷動，共有7人被警方拘留。

不久前，甘肅蘭州有一男童父母指控，因為封城孩子延遲就醫身亡 ; 同時期，內蒙古呼和浩特一名婦女因為身處封控小區，觸發焦慮症墜亡事件。不久前，貴州防疫大巴士發生車禍，致數十名民眾喪命，也被認為是防疫的「次生災害」。

經濟方面，全球最大蘋果手機代工廠，河南鄭州富士康廠區傳出聚集感染，大批工人因為憂心被感染，逃離廠區，徒步返家的視頻成為全球焦點。蘋果公司首次承認，可能會影響新款手機的出貨量。一位逃離廠區，走了兩天兩夜回鄉，正在家鄉外圍隔離中心的工人小偉告訴BBC中文說，逃離廠房，不只是怕被感染影響健康，而是憂慮確診紀錄會被未來僱主歧視，再也找不到工作：「我還要養家糊口，對吧！」他告訴記者。

陳希認為，長期「清零」的代價甚巨。「隨著新冠變種病毒傳播力變得越來越強，會議中提到的精凖防控、不層層加碼估計將越來越難做到， 唯有加快各項解封凖備工作，盡量在更大社會矛盾爆發前使疫情防控軟著陸。」

不過，中國國家衛生健康委新聞發言人米鋒則在本周發言稱，嚴格執行第9版防控方案和「九不准」要求，要提高科學精凖防控水平，「防止簡單化、一刀切，堅決整治層層加碼」。