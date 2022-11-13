柬埔寨東盟峰會：中美在東南亞角力 拜登G20前確立與東盟「全面戰略伙伴關係」

26 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國總統拜登出席第十屆東盟-美國峰會，宣佈與東盟建立「全面戰略伙伴關係」。

中美地緣政治角力延伸到東南亞國家。美國總統拜登在會晤中國國家主席習近平前夕，宣佈與東盟確立「全面戰略伙伴關係」；中國總理李克強則大打經濟牌，並說願同東盟妥善處理南海問題。

中美競爭之際，美國總統拜登11月12日在柬埔寨金邊出席東盟峰會，表示與東盟建立的「全面戰略伙伴關係」，有助共同解決「這個時代最重大的問題」，包括氣候、衛生安全，以及抵抗對規則為本國際秩序和法治的重大威脅。

拜登重申，東盟地區是美國「印太戰略」的核心，期待建立「一個自由開放、穩定繁榮、有彈性和安全的印度洋太平洋」，解決從南海到緬甸的挑戰。

他繼指，華府對東盟的支持非口惠而已，美國在過去一年對東盟投放超過2.5億美元，2023年將提供8.25億美元援助，協助東盟發展電動汽車生態系統及可持續基建等。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 拜登重申，東盟地區是美國「印太戰略」的核心。出席第十屆東盟-美國峰會的各國領導人大合照。

中國去年11月已經與東盟宣佈建立「全面戰略伙伴關係」，這次美國跟隨其後，甚有拉攏意味。美國智庫戰略及國際研究中心東南亞項目主管格雷格·波林（Greg Poling）指出，美國此舉並不意味著有什麼具體事情，「但在象徵意義上使美國與中國處於同等水平」。

李克強稱「選邊站隊不應是選擇」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 11月12日，在柬埔寨金邊舉行的東盟峰會期間，日本首相岸田文雄（左）、韓國總統尹錫悅（中）和中國國務院總理李克強（右）出席了第25屆東盟加三（APT）峰會。

同一時間，中國總理李克強在金邊出席中國－東盟（10+1）領導人會議，以及東盟與中日韓（10+3）領導人會議。他在10+1會上表示，中國與東盟是「命運與共、休戚相關的全面戰略伙伴」，選邊站隊不應該是選擇，開放合作才是克服共同挑戰的必由之路。

就南海爭端，李克強表示歡迎會議發表「紀念《南海各方行為宣言》簽署20週年聯合聲明」，高度評價「南海行為凖則」磋商取得積極進展，「我們完全有信心、有智慧、有能力把解決南海問題的鑰匙掌握在自己手中」。

他說，中方願同東盟各國根據包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，在相互尊重的基礎上妥善處理南海問題。

李克強說，疫情近3年來中國東盟貿易逆勢增長，已互為最大貿易伙伴，他提出設立「中國東協共同發展專項貸款」，加大疫後復蘇合作，並支持東盟基建、能源項目的投資，提高通關效率，建設公共衛生科技合作中心，以及未來3年為東盟國家培訓1000名數字人才。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 11月13日，作為第40屆和第41屆東南亞國家聯盟（東盟）峰會及相關峰會的一部分，與會領導人和代表出席了在柬埔寨金邊舉行的第二屆東盟全球對話。

東南亞一連舉行多場會議，包括11月10至13日在柬埔寨金邊的東盟系列峰會，15至16日日在印尼峇里舉行的二十國集團（G20）峰會，18至19日在泰國曼谷的亞太經合組織（APEC）領袖非正式會議。

拜登是自2017年以來首次參加東盟峰會的美國總統，他在14日預料將與中國國家主席習近平在印尼峇里舉行面對面會談，為拜登在2020年上任以來兩人首次會面，料談及台灣問題、朝鮮核問題及俄羅斯入侵烏克蘭等議題。

美國總統拜登表示，在美國選民通過內華達州的凱瑟琳·科爾特斯·馬斯托（Catherine Cortez Masto）的連任將參議院的控制權交還給民主黨後，他預料將在周一與中國國家主席習近平進行一場緊張的會談。

拜登說，他很了解習近平，習近平也很了解他，兩人經常有直截了當的討論，從未有錯誤估計對方立場。

拜登指出：「我們幾乎沒有什麼誤解。我們只需要弄清楚紅線是什麼。」