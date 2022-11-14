G20巴厘島峰會：習近平拜登將在巴厘島會晤 老熟人面臨新挑戰

陳岩發自巴厘島， 常思穎發自美國

BBC中文記者

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， G20峰會會場媒體中心。

11月14日周一，在G20峰會開始前，中國領導人習近平將飛抵印度尼西亞巴厘島，並在周一下午與美國總統拜登舉行雙邊會談。後者已於周日晚抵達巴厘島。

兩位領導人預計將討論台灣問題、烏克蘭局勢和朝鮮核問題。上周末，拜登在柬埔寨的東盟峰會上強調台海和平的重要性。他說，美國將與中國進行 「激烈的競爭」，同時「確保競爭不會轉向衝突」。

中美兩個超級大國的關係，已經降到了幾十年來最低點。近年來，從香港、台灣到南海，再到貿易不平衡和技術封鎖，中美在一系列問題上分歧嚴重，使雙邊關係不斷下探。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登總統抵達巴厘島國際機場時觀看印尼文化表演。

8月，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，緊張局勢進一步加劇，被激怒的中國，在台灣附近舉行了軍事演習，並切斷與美國在氣候變化等八個領域的合作。

美國官員表示，在過去兩個月裏，北京和華盛頓在悄悄努力修復關係。

路透社引述拜登政府的一位官員稱，這次會議不是孤立事件，他是一些列持續接觸的結果，「我們在幕後進行了嚴肅的、持續性的、安靜的長達幾十個小時的外交互動。」

會談細節

圖像來源，Reuters

據哥倫比亞廣播公司援引知情人士稱，這次習拜會，中美雙方將派出相對較小的代表團，並且使用同聲傳譯。預計雙方會在會後宣讀各自表述的會議內容，但不會有聯合聲明。目前估計會議會持續幾個小時，但不排除延長，如果延長，將設置中間休息的環節。

7月雙方就開始對此次會議進行交流和規劃，規劃過程是「認真」和「專業」的，但有些內容有不小的爭議性。上述人士稱，團隊向拜登介紹了情況，並且一起演練了可能出現的情況。

預計俄烏問題也將成為討論內容之一。由於都不信任西方，近年來習近平和普京的關係日益密切，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，中國一直很謹慎，沒有提供任何可能引發西方對其制裁的直接物質支持。

「在一些領域，中國和俄羅斯已經合作，經濟關係進一步加深和擴展，」路透社引述拜登政府官員說。「但在一些重大問題上，我認為北京對我們所看到的俄羅斯的魯莽言論和行為，不可否認地感到有些不安。」

習拜交情

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， G20峰會會場為採訪的媒體記者提供了電動摩托車服務。

在私人關係層面，很少有領導人能像拜登和習近平那樣熟悉對方，很難說這兩位能否稱為「老朋友」，但可以稱得上老熟人。

2011年時任總統奧巴馬派遣當時的副總統拜登訪問中國，嘗試與即將上任的習近平建立關係。當時，習近平一起到四川青城山，看看風景，和中學生打打籃球，然後到成都共進晚餐。拜登當時說，美國並不害怕，而是歡迎中國的崛起。

之後不到兩年，兩人頻繁互訪，見面至少8次，拜登說他們私人會談超過25小時。

那時人權和貿易問題上的分歧可以在更廣泛的共識基礎上能夠得到管理，比如共同將經濟從2008年的金融海嘯中拉出來，以及打擊恐怖主義。

後來在特朗普時代，中美關係急轉直下，拜登上台後也未得到更多改善。這次習拜會，是兩人時隔九年再次面對面。

雖然無論當年的四川青城山，還是如今的印尼巴厘島，都是風光無限的地方，但兩國關係已經處在急風驟雨之中。

中美關係能改善嗎？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 舉著多國國旗的工作人員在做G20峰會前的凖備工作。

那麼，在超級大國對峙中，拜登上任後與習近平的第一次面對面會談，會有什麼結果？

拜登似乎把希望寄托在直言不諱上，比如表明美國在最重要的台灣問題上，以及俄羅斯對烏克蘭的入侵、核武器和許多其他分歧上的紅線。同時利用他們過去的私人關係來重建信任。

在美國中期選舉結果出來後，拜登的政治實力更強大，儘管中國仍然會把他看作一個只剩下兩年任期的領導人。

中國方面在會前也多少表示出善意，中共「二十大」前王毅訪美，「二十大」剛開完王毅就見美國大使，而且也跟布林肯通話，提了三個確定性：一、中美必須要找到和平共處的確定性；第二，中國會繼續給美國做生意的確定性；第三、中美共同應對全球挑戰的確定性。

「我覺得中國現在態度已經很清楚了，就是不願意把跟美國的關係搞得這麼殭，想跟美國恢復關係。球現在應該在美國一邊。」美國卡特中心中國項目主任劉亞偉表示，拜登總是說中美關係應該建護欄，反覆強調「我們不是尋求衝突」。「但中國的看法就是嘴上說一套，實際做另一套。比如，嘴上說堅持『一個中國』，但在台灣問題上搞了很多小動作。所以中國的想法是，要不要跟你合作，要看你的實際行動。」

圖像加註文字， 在中美數十年的貿易與交往歷程之後，如今習近平所設想的世界與西方一直以來所期望的有天壤之別。

另一方面，劉亞偉評價，美國做事，經常是板上釘釘，讓你吃不了兜著走；中國做大部分事都是嘴上功夫。比如這次芯片禁令，釜底抽薪。如果這次美國不接受中國的好意，繼續加碼制裁會如何？

「拜登和習近平會面，希望會有點突破，但是可能性不太大。 因為西方解讀『二十大』的結果，就是權利更加集中，因此對中國的觀感更差，那這種情況下我為什麼要給你更多面子。」劉亞偉解釋。

「即便是見面會談，那也是形式上的，兩國的社會已經都發生了巨大的改變，彼此成了最大的對手，這種巨大的改變是結構性的，不可能反轉。」安邦智庫創始人陳功表示，如果未來兩國能夠建立起來某種秩序，很值得慶賀，但這種「秩序」的建立將會非常困難。與之相比，不擇手段地競爭更為常見。