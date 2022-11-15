G20峰會：習近平與阿爾巴尼斯會面 中澳領導人時隔六年首次正式會晤

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平與阿爾巴尼斯會面

G20峰會期間，中國領導人習近平與澳大利亞總理阿爾巴尼斯周二（11月15日）在印尼巴厘島舉行會談。

這是中澳兩國領導人自2016年來的首次正式雙邊會晤。

澳大利亞前總理莫里森同習近平曾在2019年的G20峰會期間有過簡短交流，但雙方領導人過去五年之內都沒有舉行過正式會晤。

習近平和阿爾巴尼斯談了什麼？

路透社報道，阿爾巴尼斯稱，他與習近平在會面時討論了貿易、領事和人權問題。

阿爾巴尼斯說，他提出了中國對澳大利亞商品徵收關稅和禁令的問題，但他又稱，不要期待立即發生變化。

這些關稅和禁令是在2020年澳大利亞呼籲對新冠病毒起源進行國際調查後出台的。

阿爾巴尼斯在會晤後的新聞發佈會上說：「在我們貿易關係的阻礙方面，我提出了澳大利亞的立場。」

「澳大利亞尋求與中國建立穩定的關係。我們有很大的分歧需要處理，但是當我們進行對話，能夠有建設性地、坦誠地進行對話時，我們的關係總是會更好。」阿爾巴尼斯說。

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中國官方媒體新華社報道指，習近平在會面時說，中澳之間從來沒有根本利害衝突，有的是兩國人民傳統友誼和高度互補的經濟結構，中方重視澳方近期展現的改善和發展兩國關係的意願。

習近平還稱，雙方應該總結經驗教訓，探討如何推動兩國關係重回正確軌道並可持續地向前發展。雙方經貿合作潛力巨大，希望澳方為中國企業赴澳投資經營提供良好營商環境。

中澳關係解凍？

路透社引述澳大利亞亞洲協會執行主任莫德（Richard Maude）說，這次會晤很重要，因為中澳領導人結束了高級別政治對話長期凍結狀態，而且澳大利亞沒有在政策上退縮。「澳大利亞沒有向中國的意志屈服，」他說。

悉尼科技大學澳中關係研究院院長羅震（James Laurenceson）也認為這次會面非常重要，因為習近平是中國唯一有權威解決澳大利亞貿易不滿的人。

澳大利亞財政部長吉姆·查默斯（Jim Chalmers）周二（11月15日）表示，不是所有分歧都能在一次會議上解決，儘管澳大利亞希望看到每年價值200億澳元的貿易限制被取消。

查默斯在接受澳大利亞廣播公司電台採訪時表示：「穩定兩國關係的理想舉動包括取消這些限制。」

中國外交部發言人毛寧周一在回應有關習近平和阿爾巴尼斯會晤時稱，中澳關係改善符合雙方根本利益，也符合兩國人民和國際社會的共同期待。

「希望澳方秉持相互尊重的精神，本著求同存異的態度，同中方相向而行，朝著互利共贏的目標做出努力，推動兩國之間重建互信，兩國關係重回正軌。」她說。

上周，阿爾巴尼斯在柬埔寨金邊出席東亞合作領導人系列會議期間，曾和中國總理李克強面談。

阿爾巴尼斯在後來的記者會上表示，談話很有建設性。

「我認為這是一件好事。在談到與中國的關係時，我曾多次表示，我們應在力所能及的領域進行合作。這種對話總是一件好事。」他說。

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近年惡化的中澳關係

最近幾年，中國和澳大利亞關係持續惡化。2018年，澳大利亞以國家安全為由，成為首個公開禁止中國科技巨頭華為參與其5G網絡建設的國家。

2020年4月，澳大利亞政府呼籲國際社會，針對新冠肺炎疫情的源頭展開獨立調查，這項提議似乎激怒了中國。隨後中國宣佈對澳大利亞大麥徵稅、禁止部分牛肉進口，對澳洲相關葡萄酒實施臨時反傾銷措施，並連續發佈旅遊安全提醒和留學預警。

有學者表示，中方的舉措是針對澳大利亞提議的「懲罰」，中澳關係進入1972年建交以來最低點。