特魯多被習近平「教訓」：G20印尼峰會罕有視頻反映的中加關係

21 分钟前

圖像來源，Prime Minister's Office Canada/Reuters 圖像加註文字， 特魯多（中左）與習近平（中右）在訓斥事件前一天曾短暫交談10分鐘，加拿大總理府其後對外發佈消息與照片。

中國國家主席習近平在印尼巴厘參加二十國集團（G20）峰會期間，當眾批評加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）向媒體洩漏兩人對話內容，過程被攝像記者拍下並曝光。

這段對話發生在星期三（11月16日）的活動上。習近平透過翻譯指責特魯多缺乏「誠心」，估計是與加方透露兩人在此前一天討論了加方指控中國情報人員涉嫌干預加拿大選舉的內容有關。

特魯多與習近平星期二（15日）的簡短交談是兩人多年來首次當面對話，當時並無媒體記者在場。

中國官方媒體一向十分嚴謹地處理最高領導人言論，有關星期三這場言論交鋒的視頻暴露了習近平罕見的一面。

特魯多與習近平都在吵什麼？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「創造條件」：習近平G20現場告誡特魯多

影片中可見兩人站得很近，沒有配戴口罩，一名中方翻譯員居中。其他與會國家領袖在大廳的周邊寒暄。

習近平面帶笑容對特魯多說：「我們所有的討論內容被洩漏到報紙，這不合適。」

「如果有誠心，咱們就應該以互相尊重的態度來進行很好的溝通，否則這個結果就不好說了。」

特魯多微笑點頭，然後回應說：「我們在加拿大相信的是自由、開放和坦率的對話，我們一直以來都這樣。我們會持續尋求建設性合作，但也許過程中也有意見分歧的時候。」

習近平打斷特魯多說，「創造條件，創造條件」，然後笑著跟特魯多握手便離開。

「當然，錄影中的鏡頭靠近，也改變了動態。」

習近平指責加拿大走漏風聲都在指什麼？

在星期二另一場各國領袖在參與正式活動前，習近平與特魯多也曾在人群中短暫交談。加拿大總理府後來對外發佈了現場照片與對話內容，路透社引述加方消息人士稱，對話歷時10分鐘。

特魯多星期三被習近平當面批評後，出席了己方的新聞發佈會，證實他向習近平「提起干涉我國公民一事」，並稱能有這樣的對話「很重要」。

實際上特魯多不是唯一在巴厘向中方提出干涉選舉問題的加拿大代表。外長梅拉妮·喬利（Melanie Joly；趙美蘭）星期三與國際貿易部長伍鳳儀會見加拿大記者時說，她在會晤中國外長王毅時提出，干涉選舉行為「不可接受」。

加中兩國媒體與國際輿論如何評價特習互動？

據CBC報道，在野新民主黨外交事務評論員麥克弗森議員（Heather McPherson MP）批評這位執政自由黨黨魁挑起「外交事件」。

她指出，習近平所指責的「洩漏」是加拿大總理府處理本國與外國領袖對話的標凖操作，外長喬利在巴厘召開記者會談及有關內容，也算是參與其中。「被中國領袖教訓何謂保密責任，有點像被特朗普（Donald Trump）教訓何謂外交。」

德拉科特還指出，從片段可見，當特魯多從翻譯得知習近平其實在教訓他之後，「總理馬上直接盯著習近平，並走近了他——特魯多每逢遭遇挑戰時都這樣做」。

「加拿大人普遍喜歡看到他們的總理緊張應對充滿爭議的世界領袖。」

華為事件以來的中加關係

加拿大皇家騎警表示，王躍生「獲取行業秘密以使中華人民共和國得益，損害加拿大的經濟利益」。

中國外交部發言人毛寧星期二說：「我不了解有關情況。加方應依法處理有關個案，不要將其政治化。」

而就在G20峰會開幕前一周，加拿大外長喬利在一場演講中稱中國越來越具破壞性，並稱將加強與台灣關係，引起了北京不滿。中國外交部稱已向加方提出交涉。

她說：「今天的中國已非1970年的中國，中國是個越來越具顛覆性的強國，中國試圖塑造一個讓利益和價值離我們越來越遠的國際環境。」