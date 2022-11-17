特魯多被習近平「教訓」：G20印尼峰會罕有視頻反映的中加關係
中國國家主席習近平在印尼巴厘參加二十國集團（G20）峰會期間，當眾批評加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）向媒體洩漏兩人對話內容，過程被攝像記者拍下並曝光。
這段對話發生在星期三（11月16日）的活動上。習近平透過翻譯指責特魯多缺乏「誠心」，估計是與加方透露兩人在此前一天討論了加方指控中國情報人員涉嫌干預加拿大選舉的內容有關。
特魯多與習近平星期二（15日）的簡短交談是兩人多年來首次當面對話，當時並無媒體記者在場。
中國官方媒體一向十分嚴謹地處理最高領導人言論，有關星期三這場言論交鋒的視頻暴露了習近平罕見的一面。
特魯多與習近平都在吵什麼？
加拿大電視公司（CTV）議會事務記者安妮·伯傑龍—奧利弗（Annie Bergeron-Oliver）是其中一位最先披露該片段的媒體記者。據她所稱，片段來自加拿大聯合採訪隊的攝像鏡頭。
影片中可見兩人站得很近，沒有配戴口罩，一名中方翻譯員居中。其他與會國家領袖在大廳的周邊寒暄。
習近平面帶笑容對特魯多說：「我們所有的討論內容被洩漏到報紙，這不合適。」
「如果有誠心，咱們就應該以互相尊重的態度來進行很好的溝通，否則這個結果就不好說了。」
特魯多微笑點頭，然後回應說：「我們在加拿大相信的是自由、開放和坦率的對話，我們一直以來都這樣。我們會持續尋求建設性合作，但也許過程中也有意見分歧的時候。」
習近平打斷特魯多說，「創造條件，創造條件」，然後笑著跟特魯多握手便離開。
BBC駐北京記者麥笛文（Stephen McDonell）形容對話氣氛「頗為緊繃」：「當特魯多開始回應，習近平不想直視他，並繼而在某程度上否定他的說法。我估計加拿大的領導人也不會接受中國元首的言論。」
「當然，錄影中的鏡頭靠近，也改變了動態。」
習近平指責加拿大走漏風聲都在指什麼？
在星期二另一場各國領袖在參與正式活動前，習近平與特魯多也曾在人群中短暫交談。加拿大總理府後來對外發佈了現場照片與對話內容，路透社引述加方消息人士稱，對話歷時10分鐘。
加拿大廣播公司（CBC）引述總理府公布說，特魯多向習近平就中國情報人員涉嫌干預2019年加拿大聯邦大選表達關切。加拿大媒體近日報道，北京涉嫌在該次選舉中暗地裏支持11名參選人。
總理府稱，特魯多還就12月份聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第15次會議（COP15）第二階段會議，以及中國在氣候變化方面的重要性，向習近平施壓。這次會議原定在中國昆明舉行，今年6月決定將改到加拿大蒙特利爾舉行，但仍將由中國擔任主席國。
渥太華的公報並未提到習近平如何回應特魯多，而在北京，中國外交部發言人毛寧星期三被問到這次會面的情況時回答：「目前我沒有可以提供的消息。」
特魯多星期三被習近平當面批評後，出席了己方的新聞發佈會，證實他向習近平「提起干涉我國公民一事」，並稱能有這樣的對話「很重要」。
實際上特魯多不是唯一在巴厘向中方提出干涉選舉問題的加拿大代表。外長梅拉妮·喬利（Melanie Joly；趙美蘭）星期三與國際貿易部長伍鳳儀會見加拿大記者時說，她在會晤中國外長王毅時提出，干涉選舉行為「不可接受」。
加中兩國媒體與國際輿論如何評價特習互動？
中國媒體未見有談論習近平與特魯多的兩場對話，但談論了特魯多在巴厘與英國首相蘇納克（Rishi Sunak；辛偉誠）把酒言歡，和指控他在Twitter上引用假消息批評伊朗之後刪帖。
加拿大媒體與國際社交媒體則在熱烈討論習近平如何「數落」特魯多。《多倫多太陽報》（Toronto Sun）專欄作家布萊恩·李利（Brian Lilley）形容「小土豆被中國國家主席習近平當眾削皮了」——「小土豆」是特魯多2016年訪華期間從中國網民處獲得的暱稱，因「土豆」讀音與特魯多相似。
據CBC報道，在野新民主黨外交事務評論員麥克弗森議員（Heather McPherson MP）批評這位執政自由黨黨魁挑起「外交事件」。
英國諾丁漢大學政治與國際關係學院助理教授傅洛達博士（Dr Andreas Fulda）說：「習近平把特魯多當成小學生一樣狠狠訓斥。習近平表明，加拿大希望跟中共領導的中國對話，並非毫無條件。」
《多倫多星報》（Toronto Star）專欄作家蘇珊·德拉科特（Susan Delacourt）則形容，特魯多被習近平責罵，說明他「在認真工作」。
她指出，習近平所指責的「洩漏」是加拿大總理府處理本國與外國領袖對話的標凖操作，外長喬利在巴厘召開記者會談及有關內容，也算是參與其中。「被中國領袖教訓何謂保密責任，有點像被特朗普（Donald Trump）教訓何謂外交。」
德拉科特還指出，從片段可見，當特魯多從翻譯得知習近平其實在教訓他之後，「總理馬上直接盯著習近平，並走近了他——特魯多每逢遭遇挑戰時都這樣做」。
「加拿大人普遍喜歡看到他們的總理緊張應對充滿爭議的世界領袖。」
美國智庫蘭德集團國家安全分析師格羅斯曼（Derek Grossman）評論說：「我從不認為加拿大總理特魯多與習近平有過良好的個人關係。習近平在此突出了這信任缺失。」
華為事件以來的中加關係
中加領袖這次簡短的交流凸顯了自2018年華為高管孟晚舟被捕事件以來兩國之間的緊張關係。北京後來也逮捕了兩名加拿大公民，三人最終在2021年9月先後獲釋。
但就在特魯多與習近平在巴厘接觸之際，加拿大皇家騎警拘捕魁北克水電局（Hydro-Quebec）前任華裔工作人員王躍生，並起訴其間諜罪，說明緊張仍未消退。
加拿大皇家騎警表示，王躍生「獲取行業秘密以使中華人民共和國得益，損害加拿大的經濟利益」。
中國外交部發言人毛寧星期二說：「我不了解有關情況。加方應依法處理有關個案，不要將其政治化。」
而就在G20峰會開幕前一周，加拿大外長喬利在一場演講中稱中國越來越具破壞性，並稱將加強與台灣關係，引起了北京不滿。中國外交部稱已向加方提出交涉。
她說：「今天的中國已非1970年的中國，中國是個越來越具顛覆性的強國，中國試圖塑造一個讓利益和價值離我們越來越遠的國際環境。」
中國外交部發言人趙立堅反擊說：「加方有關涉華言論違背事實，充滿意識形態偏見，公然干涉中國內政。」