中國疫情：「二十條」實施10天感染激增，分析指民眾態度不一社會存在撕裂

36 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國在發佈防疫優化措施「二十條」後，疫情再度升溫。中國單日新增病例連續突破兩萬例，北京、廣州、重慶等大城市成為疫情最嚴峻的地區。

專家對BBC表示，未來幾周，這波病毒傳播將超過今年早些時候上海的高峰期，而中國老年人疫苗接種率較低，情況令人擔憂。

北京疫情

11月11日，中國政府發佈了防疫「二十條」，被認為是放鬆了管控措施，此後北京、廣州、重慶等大城市確診數激增。

根據中國國家衛健委的數據，周二（11月22日）全國新增感染者超過28000例。 北京周二新增感染者近1500人。

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周日（11月21日）北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰在新聞發佈會上稱，北京面臨新冠疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。

北京又加強了管控措施，對高風險地區實施封控，對低風險區實施避免聚集，倡導「非必要不離開本區域」。自周二開始，北京將對所有進返京人員實行落地「三天三檢」：抵京後前三天每天需完成1次核酸檢測，陰性結果未出前居家不外出。

美國耶魯大學全球健康政策與經濟學副教授陳希對BBC中文表示，北京疫情在好轉前還會繼續惡化。

他指出，「二十條」的本質仍然是堅持「動態清零」下嘗試政策的優化，但各部門缺乏協調甚至相互矛盾的新冠防控措施，可能嚴重影響中國的整體疫情應對戰略。

「目前醫療體系尚未完成凖備，一旦協調不利，感染、危重症患者快速增加，給醫療體系帶來超負荷壓力的情況下，死亡率就不可避免會增加。」陳希指出。

老年人疫苗接種率

陳希特別提到，目前中國老年人加強針的施打率大體停滯不前，情況令人擔憂。

「加上中國老齡化區域分佈很不均，農村和醫療條件薄弱的地區往往也是老齡人口佔比最大的地區，開放後容易造成醫療資源擠兌，產生大的次生災害。」他指出。

根據中國官方的數據，截止11月11日，中國共接種新冠疫苗34.4億劑次，覆蓋人群13.4億。其中，60歲以上老年人群體，覆蓋人數和全程接種人數分別佔該人群的90.65%和86.38%。中國80歲以上老年人的全程接種率僅為65.7%，80歲以上老年人加強針接種人數只有該人群總數的40%。

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最近幾日大陸都報告了死亡病例，死者都是有基礎病的高齡老人。

陳希指出，目前中國的情況是，越需要施打的人群施打率卻越低。

「基層醫療缺位，老人群體也很難組織起來施打，所有這些工作的推進都曠日持久。此外，疫苗不良反應的監測體系對外並不透明的公布信息，也不接受除醫療機構以外的個體報告不良反應案例。這些都加劇各群體的疫苗懷疑，掣肘逐漸放開的政策設想。」他說。

「迫在眉睫的危機」

經歷了近三年嚴格管控的中國似乎已經出現了抗疫疲勞。11月中旬，廣州海珠區出現了大規模反抗防疫政策的行為。抗議者逃離強制封鎖，並與警方發生衝突。10月底，拉薩也出現疑似罕見大規模抗議。多個視頻片段顯示，數百人在示威現場與警方發生衝突。

「二十條」出台後，部分民眾歡迎放開管控措施，同時也有聲音擔憂中國如果放鬆管控，會不會讓疫情再度爆發。網絡上流傳著一篇文章，題為「保護了你三年，國家盡力了，剩下的日子自求多福吧……」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 網傳視頻顯示，11月14日晚，廣東廣州海珠區發生被圍封管控居民與防疫人員和警察之間的暴力衝突。

陳希認為，未來幾周，這波病毒傳播將超過今年早些時候上海的高峰期，是一場迫在眉睫的危機。

「由於病毒對不同人群造成不同的威脅：年輕人更傾向於放開 ，而中老年人往往更傾向於支持保持謹慎的策略，並且由於人們因零冠狀病毒措施而遭受不同的痛苦，不同行業衝擊不同，因此全面持續嚴厲的冠狀病毒控制措施將有撕裂社會的風險。」陳希預測。