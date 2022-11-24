富士康鄭州超級工廠爆發示威 蘋果此前稱iPhone14交貨受影響

55 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 鄭州富士康超級工廠爆發抗議 大批工人與警方衝突

網上瘋傳的視頻顯示，在中國鄭州，全球最大的蘋果手機製造基地富士康工廠爆發了工人示威。鄭州市昨日（11月23日）宣佈主城區25日至29日進行「流動性管理」，此舉被廣泛解讀為「封城」。

視頻中成百上千的工人在遊行示威，一些人和身穿防疫服的工作人員還有防暴警察發生了衝突。

有示威者表示，他們當中有人遭到了毆打。視頻畫面中能看到衝突的場景。

富士康母公司鴻海集團發佈聲明指： 「鄭州園區部分新進同仁因對工作津貼認知疑慮提出訴求，公司強調對於津貼一向按照合約內容履行。」

聲明同時稱，網傳近期鄭州園區宿舍安排新進員工與曾確診的同仁混住，在此澄清並無此事。「這些宿舍都是經過特別環境消殺，且經過政府驗收核可，方能安排新進員工入住。」

該園區上月新冠確診人數上升後進行了封閉，一些工人闖關逃離，步行返鄉。此後富士康以高薪承諾招募新員工。

視頻中有工人高呼「維護我們的權利」。還有一些人搗毀了監控攝像頭和窗戶。

「他們更改了合同，導致我們無法獲得承諾的補貼。他們對我們實施隔離但卻沒有提供食物，」一位富士康工人在視頻中說。

「如果他們不滿足我們的需要，我們會繼續戰鬥。」

他還表示自己目睹一位男性被警察毆打，嚴重受傷。

一位近期加入富士康的僱員告訴BBC，工人們抗議的原因是富士康更改了合同承諾。

他說，新入職的員工擔心會因為之前的疫情而遭到感染。「工人們抗議，想拿到補貼並回家。」

他還透露，周三（11月23日）早上警方在工廠裏布下重陣。視頻畫面中能看到成群的警察。

另一位新入職的富士康員工告訴BBC，同一天， 自己在示威現場看到「有一個人頭部流血躺在地上」。

「我不太清楚大家抗議的具體原因，但他們（公司）把我們新員工和曾經確診的老員工安排在一起，」他說。

總部位於台灣的富士康是蘋果公司的主要合同承包商，鄭州超級工廠負責組裝全球大多數蘋果手機。

10月底，有工人逃離這家工廠。當時廠區爆發新冠疫情，工人們抱怨自己受到很差的對待。

這次大逃亡的情節在社交媒體上廣泛傳播，有人爬上大貨車逃回自己省內的家鄉。

鄭州富士康隨後實施了「閉環運行」，將工廠員工和鄭州市民隔離開來。