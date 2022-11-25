台灣九合一選舉：18歲要服兵役卻不能投票，「被偷走」的公民權這次能討回來嗎

李澄欣

BBC中文 發自台北

30 分钟前

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 台灣學生自發組織掃街活動，爭取選票支持。

台灣是全球少數禁止18歲公民投票的地方之一，今年「九合一」選舉期間將同步進行史上首次修憲案「公民複決」，如通過可望增加41萬年輕一代選民，這對台灣政治格局有什麼影響？ 社會上有少數反對聲音，背後反映了什麼意識形態之爭？

對台灣男生來說，收到兵單就是成人禮。

在台中長大的蘇信宇今年8月剛滿18歲，就接到從台灣內政部寄來的信，徵召他入伍服役。「那一刻真是有心態上的改變，覺得自己是大人了，原來已經到了要為國家奉獻自己的時候。」他對BBC中文說。

但伴隨著這項義務而來的，是一種權力「被剝奪」的感受。 根據台灣法律，他滿18歲必須當兵和納稅，但要再等兩年到20歲才有投票權。 「我要把自己奉獻給國家，但沒有權力投票選擇誰來當領導人、哪些人可以支配我們，這不是很諷刺嗎？」

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 18歲學生蘇信宇在街頭爭取對18歲公民權的支持。

18歲公民權議題已在台灣討論近30年，此次修憲案公民複決一旦通過，18歲公民就擁有選舉、罷免、創製、複決、公民投票甚至被選舉權。

「1126請投同意票！」 蘇信宇早上六點半就和十幾個學生在台中街頭喊口號，向上班族和老人派發宣傳品。 他目前在東海大學主修公共行政，過去幾個月主動聯繫青年組織參加18歲公民權的掃街活動，走遍台北、台中、彰化、南投、宜蘭等多個縣市。

這次公民複決將直接影響18歲青年的權利，但18歲的人無法投票，他們只能游說20歲以上選民支持修憲，並看著比自己年長的人來決定他們的未來。 「這就是問題所在，沒有選票就沒有人重視我們的聲音。」

並不一致的台灣法律

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 台灣高中生在校內設立連儂牆表達訴求。

台灣法律關於成年人的定義並不一致。 《刑法》規定滿18歲者應負「完全行為責任」，即犯罪不能不罰或減刑；《憲法》規定20歲才有公民權；《民法》訂明20歲才是「有完全行為能力」的成年人，未滿歲數者須獲法定代理人同意才能購買手機、在銀行開戶、簽訂租賃契約等，男性未滿18歲、女性未滿16歲不得自行結婚。

2020年立法院三讀通過降低《民法》的成年年齡至18歲，2023年元旦正式實施。 隨著《民法》與《刑法》的標凖看齊，《憲法》要同步開放18歲公民權就顯得更加迫切，否則介於18至20歲的人將有兩年權責不符的「真空期」。

「如果成年是18歲就應該18歲投票，國家偷走了他們的公民權，現在要把本來就屬於他們的權利還給他們，這就像早期婦女沒有投票權，我們透過修改法律把權利還給她們。」 台灣國立師範大學公民教育與活動領導學系教授鍾明倫對BBC中文說。

他指出，現在的公民權「看起來只是晚兩年行使投票權」，但意義是在於國家與公民的關係。「過去的政治體系是不相信年輕人的，但現在的國際潮流，大部分都是年輕人來發起，而且台灣是young democracy（年輕的民主政體），假如我們把所有的公民權握在年紀比較大的人手上，這是跟國際主流價值背道而馳的。」

國際潮流邁向16歲

全球超過九成國家的18歲公民擁有投票權，在亞洲，日本、韓國、馬來西亞等地近年相繼開放18歲投票權，台灣仍把投票年齡訂在20歲、新加坡21歲。

一些國家甚至早在1970年代開放18歲公民權，現已討論16歲投票權。 新西蘭最高法院近日裁定最低投票年齡設為18歲屬年齡歧視，違反了該國《權利法案》（Bill of Rights），國會須討論把投票年齡下調至16歲。

目前已下調投票年齡至16歲的國家，包括奧地利、巴西、馬耳他、古巴等，蘇格蘭16歲公民可在地區議會投票，但無法參與全國大選。

對於降低公民權年齡門檻，朝野黨派已有高度共識，2022年3月，立法院以109票贊成、0票反對全票通過18 歲公民權修憲案。 根據法規，這一修憲案公告半年後須交由選舉人投票公民複決，有效同意票過選舉人總額的半數才算通過。

但這次公民複決被認為通過難度很大：按本次1923萬名投票人計算，過半數即要有至少961萬同意票才能通過，甚至高過2020年總統蔡英文連任時的歷史性票數817萬。

「意識形態之爭」

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 台灣高中生在上公民課。這次修憲可能對他們影響深遠。

在11月26日全民投票前，跨黨領袖齊聲呼籲投同意票，但社會上仍不乏反對聲音，質疑18歲不夠成熟。

記者在台北街頭隨機訪問十多名路人，發現反對者與年齡沒有必然關係，不少老年人表示支持指「18歲可以自立，在國外18歲就被趕出去了」，「法律准許18歲買煙酒，就應該有投票權」，反而有多名20多歲年輕人說 「18歲太年輕」，「讓18歲考駕照就可以了，不用給他們投票」。

台灣青年民主協會秘書長李欣過去幾個月帶領各縣市的掃街行動，她說在接觸民眾時也有同樣的觀察。 「去公園和菜市場，很多六七十歲的老人特地走過來跟我們說加油，說要交棒給下一代，反而有些很年輕的人會說18歲太小。 那有可能是出於剝奪感，覺得我18歲的時候也沒有這個權利，你們為什麼要有？」

台灣國立師範大學教授鍾明倫指出，支持或反對18歲公民權並非「世代衝突」，而是「意識形態」之爭。 「這是進步的意識形態與保守的意識形態之間的衝突，相信18歲太年輕是一種『相信』，相信18歲已經成熟也是一種『相信』。 用世代來劃分是不對的，否則會否定了很多有進步思想的老人。」

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 鍾明倫認為，18歲公民權爭議並非源自「世代衝突」，而是「意識形態」之爭。

他說，社會上的保守意識形態，反映部分人仍未脫離戒嚴時期的價值觀。 「過去的教育學三民主義，強調的是服從、愛國愛黨，認為年紀越大的人越成熟理性，年紀小的就是不懂事和衝動。 威權時代的意識形態遺留下來的一些東西，還彌漫在這個社會裏。」

鍾明倫強調，經過20年的教育改革，目前台灣學生在公民科要學習人權議題、選舉制度、國家法律等，培養批判性思考，已經有充足的能力去關心公共事務和國家發展，「只有透過不斷的公民參與，才是最好的公民教育。 沒有比完整的公民權實踐更好的公民教育了。」

對台灣政黨格局的影響

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 根據台灣現行法律，滿18歲必須當兵和納稅，但要再等兩年到20歲才有投票權。

一旦修憲的公民複決通過，台灣將新增約41萬名青年選民，似乎意味著選民當中的「天然獨」世代比例增加。

台大政治學系名譽教授趙永茂對BBC中文分析指，整體而言這對綠營更有利，但是也不能忽略年輕人對民進黨日漸不滿的現象。 「年輕人比較不像老一代有政黨慣性，他們的票是流動的。 台灣已經有反對社會的形成，意思是做不好你就下台，我投給你不是因為支持你，而是因為反對另外一個，這是民主發展的一種進步，台灣也慢慢發展到了這個階段。」

他說政黨對年輕人往往感到「又愛又怕」，一方面需要他們的支持，另一方面又害怕青年力量的監督和改革壓力，但在老齡化和兩岸緊張關係下，社會各界應該更加重視青年參政。

「我們要接納新的時代，對年輕人要有更多的信任，給他們承擔更多，提高他們對公共事務的關心。」

大學生蘇信宇也表示，過去數月環台掃街不只是為了爭取自己的公民權，也是為了推動台灣民主。 「如果連中國（大陸）都可以18歲投票，為什麼我們不可以？ 我覺得這不是台灣作為一個民主國家應該有的樣子。」

台灣修憲史：2005年之前無需公民複決

根據台灣現在的修憲程序，不論是否與國家主權有關的議案，都要由立法委員1/4提議，3/4出席，及出席委員3/4決議，之後交由公民複決。

台灣上一次修憲已經是17年前，過去七次修憲內容如下：