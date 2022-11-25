新疆烏魯木齊高樓火災導致十人死亡 網民質疑防疫措施

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圖像來源，Supplied 圖像加註文字， 居民拍攝的視頻截圖

中國新疆首府烏魯木齊一棟高層住宅樓周四（11月24日）晚發生火災。 中國官媒報道稱，火災造成10人死亡，9人受傷。

據報道，火災由接線板著火引起，火勢由15樓起，其後蔓延至17樓， 煙氣擴散至21層。

報道稱，大約三個小時之後明火被撲滅。

中國官媒報道還說，發生火災的吉祥苑小區為新冠肺炎疫情低風險區，居民可下樓活動。

由於烏魯木齊自8月10日以來大部分地區都因疫情持續被封鎖，中國社交媒體上，許多民眾質疑封控是否阻礙了救援，並對此表示憤怒和不滿。

多段網絡片段顯示，有消防車疑似因無法靠近火場，只能遠程噴水。 還有畫面顯示，有身穿白色防護服的工作人員似乎在緊急破拆圍欄和路障。

一名事發小區居民對BBC證實了這些影片的真實性。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏魯木齊自從八月起開始採取嚴格疫情防控措施

網上質疑和討論

烏魯木齊高層建築火災的消息在中國互聯網上引發廣泛關注和討論。

截止周五（25日）下午，與這起火災有關的話題在網上閲覽已經超過8億次。不少網民要求當局公開事故高樓的居民是否能夠逃離。

微博上一名網民評論要求徹底調查防火通道是否暢通，並說，「代價太沉重了」，「每一場悲劇都比奧密克戎還糟糕」。

一名火災附近小區的居民對BBC稱，他所在的小區屬於低風險小區，但每天僅有「一到兩個小時的自由活動時間」，他在其他時間「不敢下樓，因為這是違法的」。

他說，他從8月7日起被告知居家。

該居民還表示，他很擔心出現類似的緊急情況。

前中國官媒《環球時報》主編胡錫進發微博稱，疫情防控是否阻礙了救援「需要官方做出調查鑒定」，但是烏魯木齊「這樣超長時間封控顯然是不合理的，超過了人們身心能夠承受的限度」。

他還說，在這種情況下，「公眾自然會把這座城市裏發生的不好事情都往防控上關聯，無論它們之間實際關係的強弱，以此遷怒防控。」

中國安全標凖缺乏或者執行不嚴導致火災多發。

本周早些時候，河南安陽一座工廠廠房的火災導致38人死亡。該起事故是中國近年來最致命的火災之一。

中國官方媒體將起火原因歸結為違規電焊操作。