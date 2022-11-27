上海民眾走上街頭集會，中國嚴苛防疫政策再遭抗議

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國上海， 人們為烏魯木齊大火死難者舉行燭光悼念會。

中國上海， 有成千上萬的人周六（11月26日）走上街頭抗議該國嚴苛的新冠限制措施並緬懷新疆烏魯木齊公寓大火的死難者。

有外國記者在社交媒體上發佈的視頻顯示，有數以百計的人齊聲呼喊，要求中共領導人習近平下台。

周四， 新疆烏魯木齊的一座公寓樓發生火災，造成 10 人死亡。 之後， 針對新冠病毒限制措施的抗議活動似乎愈演愈烈。

儘管當局否認這一點， 但許多人將這次火災歸咎於對住宅樓的封鎖。

烏魯木齊當局周五晚些時候不同尋常地向公眾道歉，誓言要懲罰任何逃避職責的人。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新疆烏魯木齊民眾走上街頭抗議封城

在上海的集會上，有人為烏魯木齊的遇難者點燃蠟燭和獻花。

還聽到有人高喊「習近平，下台」和「共產黨，下台」等口號。一些人還舉著空白的白色橫幅。

類似抗議活動近年在中國並不常見，任何對當局和習的直接批評都可能面臨嚴厲的懲罰。

有現場視頻顯示，上海的一些抗議者還對警察大聲辱罵，聚集在街道兩旁警察並沒有即刻採取行動。

但一名抗議者告訴美聯社，他的一個朋友在現場被警察毆打，另外兩人被噴胡椒噴霧。

該地區的局勢在周日早上已經平靜下來，但 BBC 看到當地街面的警力有所加強，街上有數十名警察和保安，也有便衣警察的身影。

在中國其他地方，幾所大學學生抗議的照片和視頻周六晚上在網上傳播。最大的聚會似乎是在南京傳媒學院。

其中許多視頻顯示人們表達了對當局和中共領導人異常明確和直言不諱的批評，但對這些視頻做獨立核查非常困難。

最近一段時間，針對中國的新冠「清零」措施的抗議活動不斷， 對政府和習近平本人的批評也越來越大膽。

作為一個世界主要經濟體，中國當局稱， 堅持"動態清零"政策的部分原因是該國的疫苗接種水平相對較低，以及需要保護老年人。

但大範圍的封城和封鎖以及地方政府層層加碼讓百姓疲憊不堪，生計大受影，民眾的不滿和憤怒也在不斷積聚，觸發了最近從鄭州到廣州的暴力抗議活動。