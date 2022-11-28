中國多地「清零」抗議活動三個要點分析：特別之處、直接後果和政治影響

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你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海民眾街頭高喊「習近平下台」，中國多地現反封控抗議

11月27日晚，上海、北京、成都、西安、武漢都爆發抗議活動。幾個月來，對於「清零」政策的不滿持續醞釀，在新疆烏魯木齊的火災後，憤怒的情緒在網上爆發，隨即在當地爆發抗議活動。在過去這個周末，抗議活動出現在全國多地，為中國近年來所少見。

BBC採訪多位專家，分析這輪抗議的特別之處，對於清零政策是否會產生直接後果，以及對於中國政治的長遠影響。

特別之處：從避鄰運動到廣泛訴求

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 11月27日，在悼念烏魯木齊火災遇難者活動期間，北京市民聚集在一起守夜並舉著白紙抗議當局的新冠封控措施。

「罕見」是專家描述這輪抗議最常用的詞匯。

「現在在中國看到的，是十年來最不同尋常的大規模政治活動。」澳洲國立大學政治學者宋文笛在其推特上表示，上一次看到類似情形還是2011年底的烏坎。

「我在上海生活了15年，還沒有見過這種規模的抗議活動。」弗蘭克·蔡（Frank Tsa）是居住在上海的公共論壇組織者，他向BBC介紹，過去二三十年來，中國可能有上千次、上萬次小規模抗議活動，但通常都是關於勞工權益和徵地衝突。

宋文笛提到的烏坎事件也類似，2011年時廣東汕尾陸豐市烏坎村因不滿土地被私下買賣，數百名村民多次示威、遊行，並爆發大型衝突。更早的還有2007年廈門市民反對二甲苯（PX）項目事件。

這類運動被歸為「鄰避效應」引發的群體行為，「鄰避效應」英文中稱為「不要放在我後院」（Not in my back yard），往往在建造一些可能污染環境的公共設施，利好由較大範圍人群享受，污染則由較小人群負擔，因而引發後者的抗議。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 在剛過去的周日，上海警方曾封鎖烏魯木齊路。

但學者指出，這一輪抗議不再是中國常見的「鄰避運動」。弗蘭克·蔡評價，以前很少像這一次直接針對中央政府的，「基本上沒有」，而這次針對政權本身，甚至喊出習近平或共產黨下台的口號，「這就是為什麼現在會有與1989年的比較」。

宋文笛也認為，相對於烏坎事件主要針對當地的不滿，這一次感覺更可能會擴大，因為觸發抗議的原因是全國性「清零」政策。

英國牛津大學中國中心主任拉納·米特（Rana Mitter）提到清華大學發生的抗議活動。他認為，清華的學生不僅在抗議疫情封鎖，還有更廣泛的問題，比如青年中的高失業率，比如他們感到未來無望，美好生活已經逝去，從長遠來看，對中國政府來說這更值得憂心。相比於如何走出疫情這樣的短期問題，年輕人的抗議為中共敲響警鐘。

直接後果：疫情防控會放鬆嗎？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 11月27日晚，北京警方封鎖了抗議當局封控措施的人群所在的街道。

「這一波抗議浪潮是由『清零』政策下對個人安全的擔憂觸發的，跨越階層、地域和民族界限的問題，而解決這一問題需要全面改變國內政策，這使政府不容易與抗議者的要求達成妥協。」宋文笛稱。

不過，在烏魯木齊發生火災後，當地爆發抗議活動，緊接著當地政府宣佈已經實現「清零」，放鬆一些管制措施。

在過去這個抗議頻發的周末，中國官媒新華社推送兩篇文章，一篇羅列北京、廣州、烏魯木齊適當放寬封鎖措施；另一篇是該社的評論，稱各地應盡最大努力為老百姓提供方便，以及「方艙無小事」，但最後還是強調了堅定不移貫徹「動態清零」總方針。

「不是哪天起牀了，宣佈一下政策變了，那麼簡單。」拉納·米特表示，有政治上問題是，習近平個人與這一政策密切關聯，不過中國政府當然會指出一個事實，即中國整體死亡率遠遠低於體量相近的國家，比如印度。問題是中國還沒有成功地鋪開高質量的疫苗，在全球其他地方這一點至關重要，使病毒在西方甚至南半球成為總體上可以容忍和共存。

「在中國則不是這樣，60-80歲老年人接種率不高，即便年輕人接種的國產疫苗，但沒那麼有效。」拉納·米特認為這使中國政府陷入兩難——如果大量進口美國疫苗，那在民族主義方面顯得有些尷尬；還是說，管控住邊境，然後一直實施「清零」政策？

但後者已經開始引發中國罕見的多地抗議活動。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 11月28日，在北京，在為烏魯木齊火災受害者守夜後，一名男子拿著白紙抗議當局的疫情封控措施。

政治影響：對中國政府的巨大考驗

類似的抗議活動會不會持續下去？

「還有待觀察。」宋文笛稱，已經證明抗議者們可以被動員起來，但將公共不滿轉化為政治變革，還需要抗議者們更有組織，但在廣泛的監控和審查制度下，能否做到呢？

約翰·霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽（Ho-fung Hung）認為，多個城市爆發抗議活動並不令人驚訝，但問題是這是自發的，如果當局能夠保持對審查機器的控制，抗議活動可能在不久後平息。

「但如果繼續蔓延，對習近平來說是個大問題，因為他顯然沒法在『清零』上退縮，過去兩年他推進『清零』把自己逼進角落，他處理這件事最理性的方式應該是給地方政府施壓，讓他們對抗議活動進行鎮壓，同時自己保持距離。但也有風險，地方政府可能拒絕嚴格地執行其指令，因為他們也深受『清零』拖累。」

「對習近平來說，確實形勢嚴峻。這是對他的絕對專制統治的第一個嚴峻考驗。如何解決這個問題將對未來幾年的中國政治和經濟產生持久影響。」孔誥烽稱。