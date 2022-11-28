中國新冠「清零」抗議：BBC記者報道時被警方毆打拘押

21 分钟前

圖像來源，VIDEO OBTAINED BY REUTERS 圖像加註文字， 在上海烏魯木齊中路的抗議活動有數百人參加，警方拘捕了一些人。

英國廣播公司（BBC）記者埃德·勞倫斯（Ed Laurence）在上海烏魯木齊中路報道抗議中國新冠「清零」政策活動時被警方拘留並毆打。

勞倫斯從現場帶走並被關押幾個小時後獲釋。

英國廣播公司發表聲明表示：「我們的一名記者在執行工作任務時受到如此攻擊，令人非常擔憂。」

中國政府就此表態說，勞倫斯當時沒有出示他的記者證。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國多地爆發反封控抗議

周日（11月27日），勞倫斯在上海烏魯木齊中路拍攝中國最大規模的一起抗議活動。

在社交媒體上廣泛分享的視頻顯示，幾名警察抓住了勞倫斯並將他按在地上。BBC說，他被警察拳打腳踢，然後被戴上手銬帶走。

英國廣播公司BBC說，記者的如此遭遇「極其令人擔憂」。

英國廣播公司還在聲明中表示，「除了後來釋放他的官員聲稱警方拘捕他是為了他好，以防他從人群中感染新冠病毒」之外，並沒有收到中國方面的正式解釋或道歉。

聲明說：「我們認為這不是一個可信的解釋。」

在周一（11月28日）的例行新聞發佈會上，中國外交部發言人也沒有特別就警察暴力對待並逮捕一名獲中國認證的外國記者事件道歉。

中國外交補發言人趙立堅說：「根據我們從上海有關部門了解到的情況，他沒有表明自己是記者，也沒有主動出示記者證。」

圖像加註文字， 埃德·勞倫斯（Ed Lawrence）是BBC在中國的記者

勞倫斯周一轉發了BBC的聲明，並補充說，他知道當時在場至少有一個當地人因為「試圖阻止警察打我」也被逮捕了。

外國媒體駐中國記者俱樂部（FCC）表示，對報道抗議活動的記者所受到的待遇感到「極為不安」。

周日，至少還有一名瑞士籍的外國記者在上海其他地方報道時也被短暫拘捕。

外國媒體駐中國記者俱樂部說：「來自多家媒體的記者在報道抗議活動時受到警察的人身騷擾，至少有兩名記者被拘留。」

「在一起特別令人震驚的事件中，一名英國記者被多名警察摔倒在地，然後被帶離。」

外國媒體駐中國記者俱樂部指出，根據中國法律，外國記者「有權在中國不受限制地進行報道」。

上周新疆烏魯木齊發生的一場火災造成10人死亡後，中國一些城市爆發了反對中國政府及其新冠清零封城政策的抗議活動。

許多人認為，由於新冠隔離措施，烏魯木齊被封鎖的這座公寓樓裏的居民無法逃生，消防人員也無法及時施救。當地政府雖然否認這一說法，但中國民眾因此產生的憤怒使得多個城市出現街頭抗議行動。

至今中國政府對有關的抗議活動既沒有承認也沒有以任何正式方式作出回應。然而，儘管中國實施嚴格的言論審查制度，但抗議活動的消息還是通過中國的社交媒體迅速傳播。

英國政府譴責中國警方拘留BBC記者勞倫斯的行為，商務大臣沙普斯（Grant Sharps）對英國媒體表示，中國警方的行動「不可接受」、「令人擔憂」。

他還強調：「無論發生什麼，新聞自由是神聖不可侵犯的。」