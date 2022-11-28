中國反新冠封控示威：白紙成為抗議的象徵

邁特·墨菲

BBC News

1 小时前

圖像來源，Getty Images

很多時候，一件東西可以成為一場抗議運動的象徵。這次在中國，那是一張不起眼的白紙。

周日（11月27日）在上海，隨著夜幕降臨，一些參加守夜、紀念成為這波示威活動導火索的烏魯木齊高樓大火受害者的人舉起了白紙。

同樣，在中國首都北京，抗議者手持白紙在清華大學示威。

另一段引人注目的視頻中，可以看到一名年輕女子走過浙江烏鎮的街道，她腕上戴著鐵鏈，嘴用膠帶封住，手裏拿著一張白紙。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國多地爆發反封控抗議

白紙抗議也曾見於2020年香港的示威活動。當時，港人舉著白紙抗議《香港國安法》。在當局禁止與2019年大規模抗議示威有關的口號和短語後，香港活動人士舉白紙繼續示威。

有人說，舉白紙、或者空無一字的橫幅，不僅是對異議聲音受壓制的表態，也是對當局的挑戰，好像在說，「你會因為我舉著一個什麼都沒寫的標語而逮捕我嗎？」

「紙上肯定什麼都沒有，但我們知道上面有什麼，」一位參加上海抗議活動的女性告訴BBC。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京示威者舉著白紙

26歲的北京示威者Johnny告訴路透社，白紙「代表了我們想說但不能說的一切」。

英國廣播公司（BBC）中國媒體分析員艾倫（Kerry Allen）注意到，中國的審查人員在社交媒體平台上超速運轉。

「數千萬條帖子已經從搜索結果中過濾掉，」她說，搜索「白紙」現在只返回很有限的結果。

審查員對社交媒體的清理在網上激起了憤怒，一位網民留言：「如果連一張白紙都怕，那是軟弱」。

與此同時，中國的造紙商上海晨光文具股份有限公司被迫發文，否認有關出於國家安全原因將所有A4紙下架的傳言。該公司官員表示，生產和運營一切正常，他們已經通知警方網上流傳的偽造文件引發了謠言。

但白紙也引起那些仍然忠於中央政府、並被抗議浪潮激怒的人的注意。

一段被認為是周六在南京傳媒大學拍攝的視頻顯示，一名身份不明的男子憤怒地從一名抗議者手中搶過白紙，然後沖走。

在當晚晚些時候的另一段視頻中，又有數十名學生在校園裏拿著白紙，默默地站著。

受制於北京審查機器的示威者也轉向其他形式的反政府評論，包括諷刺地表達對中國嚴厲的新冠清零政策的支持。

在另一起抗議中，在官員命令數十名舉白紙抗議者停止呼喊反封控的口號後，他們喊道， 「要封控」和「要核酸」。

還有報道說，在清華大學，一些學生舉起寫著弗里德曼（Friedmann）方程式的白紙。俄羅斯物理學家和數學家弗里德曼用這個方程式解釋了宇宙如何隨著時間的推移而演變。

弗里德曼的名字在漢語中與「自由的人」諧音。

但迄今為止，一張白紙仍是中國這一波抗議活動中最常見的象徵，與雨傘（香港）、橡皮鴨（泰國）和鮮花（白俄羅斯）等一起，成為現代抗議活動的象徵。