中國央視世界盃轉播刪減無口罩的觀眾席鏡頭

馬特·默菲（Matt Murphy）

BBC記者

39 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國對世界盃的報道中明顯沒有出現這樣的不戴口罩球迷的鏡頭。

在足球比賽中，「沒有球迷，足球就什麼都不是」這句話廣為人知，甚至已成為一些評論員的口頭禪。但在世界盃期間，中國官媒一直在挑戰這一說法。

周一（11月28日），當加納隊在一場經典的世界盃對決中擊敗韓國隊時，中國對這場比賽的報道進行了細微調整，以確保觀眾不會看到沒有佩戴口罩的球迷的畫面，也不會看到正從新冠疫情的限制措施中走出來的世界。

那些在BBC和世界上大多數地方觀看比賽的人，都會看到在鏡頭拉近時，屏幕上是笑容滿面、沒有戴口罩的加納球迷興奮地慶祝的畫面。

當穆罕默德·庫杜斯（Mohammed Kudus）在第68分鐘破門後，一邊是跳舞和歡呼的加納球迷，一邊是焦慮的韓國球迷的畫面傳遍了全世界。

但中國並不在這其中。通過中國央視體育頻道（CCTV 5）觀看比賽的觀眾對該時刻的感受會有所不同。

中國觀眾看到的不是喧鬧的球迷，而是韓國隊主教練保羅·本托（Paulo Bento）和加納主帥奧托·阿多（Otto Addo）的反應。

而當比賽進入尾聲時，中國的播出畫面明顯沒有韓國球迷含淚抱頭的鏡頭。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 報道中也沒有看到垂頭喪氣的韓國支持者的彩色照片。

這種改變是微小的，但卻是非常刻意的。

在反封鎖抗議活動震動中國之際，中國官方電視台的官員們一直小心翼翼，避免將一個基本擺脫了新冠疫情限制措施的世界的畫面傳送到民眾家中。

對大型賽事的轉播商來說，他們可以選擇自己的畫面視角，這並不罕見，有些轉播商往往會設置輕微的延遲，以便在觀眾看到畫面之前對畫面進行剪輯和選擇。

據BBC觀察，CCTV5與BBC的播出畫面之間大約有52秒的延遲。

在此事件中，似乎是在不戴口罩的球迷在擁擠的體育館裏慶祝的畫面在中國引發憤怒之後，才開始有了這些改變。在中國，快速封城和隔離仍是司空見慣和有爭議的。

中國的社交媒體用戶很快就注意到了這一變化，許多人對世界其他地方對待新冠病毒的方式如此不同表示沮喪。

上周，一封公開信在微信上迅速傳播，文中質疑了中國持續實施的「清零」政策，並質問中國是否與卡塔爾「不是一個星球」，該微信帖子隨後被刪除。

「世界的一邊是世界盃的狂歡，另一邊是（外地抵達上海）五天內不得進入公共場所的規定。」一名微博用戶寫道。

就連官方媒體《環球時報》也承認，由於許多中國城市仍在實施限制措施，一些球迷「選擇和家人一起在家看比賽」。