中國大範圍反清零示威 各國領導人和國際組織呼籲尊重抗議民眾

24 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國民眾反對當局新冠清零防疫政策的抗議活動在過去的周末於全國各地出現，有抗議者及外國記者被警方帶走，有報道指本周多個城市部署大量警力。

在言論嚴格受控的中國大陸廣泛出現抗議活動，不僅顯示民眾對新冠嚴厲封控政策的不滿已接近臨界點，更對剛剛開始第三任期的中共總書記習近平及其領導班子帶來重大挑戰。

中國大陸互聯網有部分關於抗議的消息或影像流傳，但大部分很快被屏蔽。

國際社會均對這一似乎是突如其來的事件進展極度關注，以下是目前各國領導人、高層官員以及國際組織對目前狀況評論。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國多地爆發反封控抗議

美國兩黨態度不一

美國總統拜登尚未就事件作任何評論，不過美國媒體稱白宮正謹慎應對中國的抗議事件，並引述美國國家安全委員會發言人指，美國主張任何人都有和平抗議的權利。

「（拜登）總統並不會為全世界各地的示威者說話，」約翰·柯爾比（John F Kirby）在白宮新聞發佈廳表示，「他們正在為自己說話。」

在一些示威活動中，有民眾手持白紙抗議當局的封控政策。

中國大陸互聯網上有部分社交媒體帖文指控這一系列抗議有可能來自西方社會鼓動的「顏色革命」，但是目前這樣的帖文數量不多。

圖像來源，Reuters

至周一，有報道指北京、上海等地的街頭大部分已歸於平靜，有圖片顯示在上海發生抗議的烏魯木齊中路路邊已經架設起了藍色水馬。

《紐約時報》引述美國政府官員認為，中國目前的抗議主要針對新冠防疫政策下的嚴厲封控措施，而未有太多跡象顯示會進一步針對中國共產黨的政權。

網上有流傳的社交媒體視頻顯示，在上海至少一場抗議活動中，民眾在街頭高呼要求習近平及共產黨「下台」。

但該報引述伍德羅·威爾遜國際學者中心基辛格中美研究院主任戴博（Robert Daly）指，針對政權的抗議規模「極其有限」，而在現階段誇大中國此次抗議的規模，可能會令更多人相信中國政府關於外國勢力陰謀顛覆共產黨政權的說法。

白宮在周一的聲明中主要強調抗議中關於中國新冠清零政策的部分，並批評中國的防疫政策。

「就像我們說的，我們認為中華人民共和國要通過他們的新冠清零政策來控制這種病毒，將會非常困難，」白宮的聲明說。

柯爾比還表示，拜登團隊正在密切關注中國新冠封控抗議的事態進展。

美國共和黨批評總統拜登和民主黨在對待中國抗議的事情上立場「軟弱」。

參議院外交關係委員會成員、共和黨參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz）批評拜登在此事上的沉默，稱這可能是「歷史的轉折點」。

「拜登政府的純粹軟弱，」克魯茲說，「好像拜登就恨不得自己是在天安門開坦克。」

眾議院最高級的共和黨議員凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）則表示，中國本土對於新冠封控政策的反抗，顯示美國有需要在國會設立專門針對北京事務的新小組。

美國總統拜登本月較早前在印尼的二十國集團（G20）峰會上與中國領導人習近平進行了數小時的會面。

外界指拜登雖然將美中之間的競爭描述成「獨裁與民主」的博弈，但是美國目前需要中國克制在烏克蘭問題上對俄羅斯的支持。

英國：不應再「幼稚」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）稱中國對於抗議的應對是一種「鎮壓」。

蘇納克在周一（11月28日）的外交政策演講中未有完整表述對於中國周末發生抗議的立場，但是間接提及BBC記者在中國報道期間被拘留一事。

BBC記者埃德·勞倫斯（Ed Lawrence）周六在上海採訪反封控措施抗議時被中國警察帶走並扣留多個小時——BBC指勞倫斯曾被毆打、腳踢及用手銬鎖住帶走。

圖像加註文字， BBC記者埃德·勞倫斯

「中國政府不聽取民眾的抗議之聲，相反，是選擇了進一步鎮壓，包括襲擊一名BBC記者，」蘇納克在演講中說。

「傳媒——和我們的議會——必須能夠不受制裁地強調這些議題，包括揭露在新疆的侵害，還有在香港對自由的壓制。」

他表示，認識到中國對於英國的價值和利益構成了「系統性的挑戰」，而這種挑戰隨著中國「走向更龐大的威權主義而變得更加尖銳」。

蘇納克表示英中關係的「黃金時代」已經結束——他指的是卡梅倫執政時期兩國加強貿易往來時的一個表述。

他形容，英國在過去十年加緊與中國的經濟聯繫是「幼稚」，現在應該以「堅定的實用主義」代替美好願望。

但是他同時表示，英國不能忽視中國在氣候變化和全球經濟穩定等事務上的重要性。

蘇納克的言論同樣受到英國國內政客的批評。

前保守黨黨魁鄧肯·史密斯（Iain Duncan Smith，施志安）批評蘇納克的說法無異於「綏靖政策」。

史密斯與蘇納克的前任特拉斯（Liz Truss，卓慧思）均曾尋求對中國採取更強硬立場。特拉斯曾聲稱要在外交政策報告中將中國列為「威脅」，但至目前蘇納克仍然只公開使用「系統性挑戰」的說法。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周一，上海的烏魯木齊中路兩旁已架設起路障。

對於勞倫斯被扣留一事，英國外交事務大臣克萊弗利（James Cleverl，祁湛明）在推特（Twitter）上發帖表示：「傳媒自由和抗議的自由必須被尊重，沒有任何國家是例外。」

德國總統：希望中國尊重抗議者自由

德國總統施泰因邁爾在周一向德國媒體表示，他理解中國民眾的抗議，希望中國當局能尊重抗議者的自由。

他在接受德國之聲（Deutsche Welle）訪問時表示，仍然記得新冠疫情給很多德國人帶來過沉重負擔。

「我們只能想象，在措施到今天仍然嚴格和廣泛得多的中國，對於民眾來說，這是一種怎樣的負擔，」施泰因邁爾說。

「所以我理解為什麼人們想要上街表達他們的不耐煩和不滿。」

他同時表示，希望中國當局當尊重抗議者的自由。

「作為一個民主黨派人士，我只能說隨意表達意見的自由是重要的，而我只能希望中國當局尊重自由表達的權利和示威的自由。」

他同時表示，希望抗議能保持和平。

國際組織：不要拘留抗議人士

聯合國呼籲中國尊重自由抗議的權利，其人權事務高級專員在周一向媒體表示，任何人都不應該僅僅因為抗議而被扣留。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國抗議者手舉白紙。

「我們呼籲當局在應對抗議時遵守國際人權法律和凖則，」傑里米·勞倫斯（Jeremy Laurence）說，「任何人都不應該因為和平表達意見而被任意拘留。」

跨國傳媒組織歐洲廣播聯盟（The European Broadcasting Union）亦就BBC記者埃德·勞倫斯被帶走一事發表聲明，對中國當局向報道抗議的外國記者施以威脅和攻擊表示遣責。

非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）也在周一發表聲明，表示中國當局應該尊重民眾自由抗議的權利，且應該立即釋放在抗議期間被捕的人士。

該組織的中國部研究員王亞秋指「中國各地人民是冒著非同尋常的風險來要求他們的人權」，當局不應該壓制抗議。

社交媒體上一些視頻顯示有民眾在抗議期間被帶上警車，BBC記者埃德·勞倫斯亦稱有看見中國民眾試圖幫助他時被帶走，而目前未有消息指各地抗議行動中有多少人被捕。

人權觀察指，中國當局有鎮壓異見的歷史，近年更加強了網絡言論審查。