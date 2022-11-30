香港內地生聲援中國抗議 面對本土質疑稱「我們的苦難是相通的」

48 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港中環附近的聲援活動。

「我們已經做好了最壞的打算」，在香港中文大學讀本科的王牧之（化名）說。她周一（11月28日）晚在校園裏聲援中國反對新冠「清零」政策的抗議之前，已經將個人身份信息留給了信任的朋友，萬一被捕，好有人第一時間知道。

自2019年香港發生反對《逃犯條例》修訂案的大規模抗議遭到打壓後，少有見到街頭抗爭的畫面。近日，在針對嚴格封控措施的抗議蔓延中國多個城市之後，與大陸一河之隔的香港也出現了聲援活動。

與此前香港民間社會運動不同的是，在這些聲援中，不少大陸人冒險站出來。

而另一方面，有關是否出來支援的討論在香港本地論壇上引發爭論，一些人表示遲疑。 「隔岸觀火是最好的處理手法」，一則帖子寫道。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 反封控示威的「白紙革命」能否為結束「清零」找到出路？

30多年前北京爆發學運時，香港是重要的支援地，數百萬人上街聲援。而如今，香港《國安法》在這裏實施，社會運動領袖流亡，民間組織解散，類似當年的情形已經不復存在。

香港資深時事評論員劉銳紹對BBC中文說，一些香港人此次表現出的冷漠並不意味著不關心中國大陸的事務，而是在2019年後官方採取強硬政策，在很多人受傷、入獄的情況下，「越來越感到唇亡齒寒」。

他用「無力、無奈、無助、無望」來形容香港人的心態，「經歷了這麼多，努力了這麼多，還是冥頑不靈，令大家在政策高壓的情況下感到疲倦」。

香港人的質疑聲

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港中文大學的悼念活動。

上周末，許多中國民眾在街邊點燃蠟燭，悼念11月24日在烏魯木齊火災中喪生的人。他們把怒火指向當局嚴格的新冠封控措施，喊出「不要核酸要自由」「不要封控要生活」的口號。抗議在多個城市蔓延，甚至罕見地出現「共產黨下台」「不要獨裁要民主」等有關政治訴求的口號。

本周接連幾天，倫敦、墨爾本、紐約等地也舉辦悼念活動。香港也不例外。不過，不少人對支援大陸的抗議表示質疑。

在知名網絡論壇「連登」上，一條標題為「香港人無需connect（連接）大陸人，但要借機重啟抗爭」的帖子在發佈後5分鐘已獲得300多擊量。

一則留言寫道，「香港人因為不滿共匪壓逼而出來，大陸人因為困住太久無法出門、沒有飯吃才出來，從出發點上來看已經不知道為何要幫」。

香港本土派社運人士陳澤滔在Facebook上發帖稱，「在香港可以做的事情很少，不過比在家喊句日本隊加油要好一點。」不過他說，「無法接受站在共產黨一邊講一些冷嘲熱諷的話。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國多地爆發反封控抗議

「身份問題沒那麼重要」

面對諷刺的話，參與聲援的香港中大學生王牧之對BBC中文說，「不去就不去，在這裏大喊『不關我的事』，要全世界都知道挺傻的。」

她在2019年香港抗議時曾參與過幾次和平示威活動。但因在大陸出生，被貼上「小粉紅」的標籤，讓她覺得似乎背負上一種原罪，入學後不斷跟同學辯解，自己是從美國來的國際生，不是大陸生。

她因此理解一些香港人的冷漠，「在他們看來，那是鄰居有事，跟我沒有關係，因為看了太多的荒謬。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 倫敦集會聲援中國反封控抗議，悼念烏魯木齊大火受難者

在2019年反對《逃犯條例》修訂的運動中，不少大陸網民曾報以「看客」的心態指責香港抗議運動，令很多示威者不滿。

流亡倫敦的前香港立法會議員、香港社運人士羅冠聰在Facebook上發帖稱，「很多香港人在身份認同上愈走愈遠，沒有『血濃於水』的感覺，甚至討厭2019年時中國國內普遍網民對香港的冷言冷語氛圍，自然也認為今次示威，也沒有特別需要關注的地方吧。」

不過，他依然認為應該理解並支持大陸的抗議。 「示威背後所盛載的訴求，固然愈直指權力核心愈好；但退後一萬步，即使是『非政治化』的『要求解封』，也是直接削弱了北京一直堅持『動態清零』的政治權威，至少會令北京在若干層面上自相矛盾，也令『順民』不那麼『羊群』。」

對於王牧之來說，這次站出來聲援，「身份問題沒有那麼重要」。她身邊許多香港同學也對烏魯木齊火災一事非常憤怒，用各種方式表達對中國抗議的支持。有人收集抗爭標語、有人幫忙溝通，還有人連夜做了一個小冊子，集結抗議人士的文章。

「在2019年參與越深的人，反而越能理解這次大陸的抗爭，因為他們知道，不是所有大陸人都是粉紅」，王牧之說。

「中港兩地彌合傷痕的時機」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 11月29日，在香港的大陸學生在香港大學校園舉起白紙，表達對抗議的支持。

香港大學本科生松江（化名）也有類似看法。他周二晚與同學一起在校園舉起白紙，表達對抗議的支持。

「極端本土主義或極端排外的言論在哪裏都有，這是人類的弱點，並不是香港人的錯，」松江對BBC中文說。

他知道有些大陸人來香港後也加入了本土排外的思潮。 「我不想把它跟出身聯繫在一起，這只是個人在思想上的選擇」。他很欣慰地看到，周二晚許多香港本地學生加入他們的隊伍，並主動邀請更多同學加入。

「這是一個團結的時刻，是中港兩地彌合傷痕的時機」，他說。

約翰·霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽（Ho-fung Hung）對BBC中文說，雖然這次一些地方出現「習近平下台」等政治化口號，但相對於結束嚴格封關政策的訴求來說，仍是少數。而在香港，管制疫情的措施接近西方，近期更放寬出入境管制，因此令許多香港人感受不到大陸民眾切身受害的原因。

時事評論員劉銳紹則認為，香港的防疫措施始終無法擺脫大陸嚴防死守的政策，一方面死守與大陸通關的關卡，另一方面拖延與國外通關，「要看北京的臉色行動」，這也是令一些香港人覺得無望的原因。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在周二晚港大校園活動中，能夠見到許多保安在四周監察。不過整體氛圍平靜，沒有發生衝突或有學生被捕。

不過松江認為，2019年前，香港的社會運動不會聚集北京政權，但《國安法》實施後，不得不把注意力轉向北京。 「在這個過程中，大家可能理解到，不論是中國內地人還是香港人，大家面對的是同一個利維坦（比喻強權）。」

「我們的苦難是相通的，」他說，「無論如何，香港需要面對和處理北京政權，香港民眾也需要處理與北方14億人的關係」。

在周二晚的校園活動中，能夠見到許多保安在四周監察。不過整體氛圍平靜，沒有發生衝突或有學生被捕。這讓松江覺得，「『一國兩制』在香港依然在實行，香港的空間仍然比大陸多」。