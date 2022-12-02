地方選舉再次大敗後 民進黨能否複製2020年大選翻盤的奇蹟

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 蔡英文

剛結束的台灣九合一選舉，民進黨丟掉大片江山。在首都台北，提名初期被看好的陳時中被國民黨的蔣萬安逆轉；市政被媒體評比為五星級的大城市譬如桃園、基隆及新竹市都無法延續執政，結果震撼台灣政壇。

身兼民進黨黨主席的總統蔡英文在選舉結果出爐當晚宣佈辭去黨主席，目前由連任成功的高雄市長陳其邁代理。而在2018年的上一次地方選舉仲，民進黨同樣大敗，但在2020年總統選舉卻獲得大勝，這樣驚奇的戲碼能否重現，各界議論紛紛。

根據台灣中央選舉委員會數據，2018地方選舉，國民黨拿下610萬張選票，民進黨則是近490萬張選票；2020總統大選，蔡英文拿下近817萬張票，韓國瑜則是550萬左右。此次地方選舉，國民黨在全台灣拿到540萬選票，勝過民進黨的470萬張票。與2020年相比，民進黨有300多萬張票的流失，兩黨今年的票數與2018年相比都有較為明顯的差距。

數據顯示，這300多萬張選票並非全數灌給了國民黨或第三勢力民眾黨等。他們多半是來自沒有出來投票，或以不投票表達不滿的選民，被認為是年輕族群為主軸的「中間選民」，曾在2020年大量投票助蔡英文大勝，今年則放棄投票，讓國民黨嘗到勝利滋味。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2022年地方選舉，國民黨支持者慶祝勝利。但執政黨在地方選舉中失利最近十多年來已是常態。

台灣東海大學政治系教授張峻豪向BBC中文分析稱：「這次還是地方選舉的格局，民進黨雖然被稱為大敗，但縣市議員的席次還拿到不錯的成績，因此這會不會影響到2024的總統選舉，我覺得關係不大，主要還是那些沒有出來投票的選民，民進黨怎麼找回來。」

研究台灣政黨政治多年的張峻豪認為民進黨保住了一定「底氣」，這次重重摔了一跤，但不是沒有爬起來的機會。

民進黨的危機

近10年來，台灣每回地方選舉，執政黨因為施政包袱，容易在地方選舉遭遇滑鐵盧。譬如2014馬英九執政時期，國民黨痛失首都台北市及桃園市。2018年，蔡英文執政，綠營票倉、執政20年的高雄市被韓國瑜攻佔，震撼台灣。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 民進黨的陳時中在台北市長選戰中敗給了國民黨候選人。

根據台灣多家民調，此次選舉前蔡英文施政滿意度尚有50％，但在台北市，擁有高人氣的前台灣防疫總指揮官陳時中，最終只拿到31%的選票。許多評論稱，蔡英文的施政滿意度無法表現在地方選舉的投票，主要是許多原本潛在的支持者沒有出來來投票。

投票率也是觀察此次選舉結果的一個重要方式。

本屆台灣地方選舉投票率整體只有61.22%，2018年地方選舉整體投票率超過66%，2020台灣總統大選投票率則是74.9%。

分析民進黨此次選舉挫敗，美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩統計發現，民進黨在教育程度較高、較開放的人口密集都市區流失了較多選票，雖然也有在非都市區補回來，但仍不夠。

他在《思想坦克》刊文稱，民進黨此次該學到的課題是，在資訊新聞通常「超載」的都會區，選民注重短期議題，因此「如何透過（民進黨的）積極支持者把聲音傳出去，進行快速的選戰攻防，才能夠在資訊過載的都市選區進行選戰；後來票數流失更可能來自於民進黨沒有善用當初願意站出來共同協助公投的積極支持者們，最後造成這些地方票數更顯著的流失。」

而爆紅的日本政治學者小笠原欣幸，則，此次的地方選舉，被很多人視為2024年總統選舉的前哨戰：「但我並不這樣認為。地方選舉的結果等於對政治局勢重新歸零，總統選舉從現在才剛開始。好好的決定候選人，然後對台灣的選民做出好好的論述，會是決定成敗的關鍵因素。台灣的選民期待的是這個部分。」

研究台灣政黨競逐30年，任教東京外國語大學的小笠原欣幸提出警訊說，此次選舉中時而有「不同意民進黨就是反民主」這樣的論述，這種論點跟「不愛共產黨就等於不愛中國」是一樣的思考方式，如果民進黨再堅持這樣子的想法，那就真的會政權輪替了。

此外，王宏恩博士強調，除了選戰策略之外，此次選舉的「境外內容農場」攻勢十分長期且大規模，「遍布台灣各大小線上社團，成功地煽動了一般民眾的不滿。」他強調面對只剩下400天的下一次總統大選，民進黨需要有積極策略應對。「內容農場」通常指為了控制輿論，帶風向或賺取廣告費等商業利潤或等目的，快速大量生產網絡文章消息來吸引流量的網站或社群。有學者說來自台灣境外的這種網路農場時常帶風向，試圖影響輿論。

「仇恨值」左右台灣選舉？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 與2020年相比，民進黨此次有300多萬張票的流失。但這些選票並非全數灌給了國民黨或第三勢力民眾黨等。他們多半是來自沒有出來投票，或以不投票表達不滿的選民。

負面選舉一直是台灣選舉的主軸。

東海大學張峻豪教授最近分析稱，台灣在1990年代開始實施大選，但是「基於國家認同、族群意識的政治發展背景，使得當時越推進民主選舉，就越激起社會衝突」。

他說，在幾乎年年有選舉的台灣，搭配上多席次的「低當選門檻」，因此抹黑恐嚇、負面文宣甚至買票，時而是參選人主要的勝選策略。「既然負面競選有利於勝選，它也就演化為競選策略當中的理性行為。」他說。

張峻豪說，負面選舉最顯著的影響是，讓台灣內部「藍的更藍、綠的更綠，中間選民更中間」，而藍綠基本盤都萎縮，「那些投票前沒有政黨屬性、或尚未決定票投給誰的中間選民相形擴大，並帶給選舉極大影響。」

2022九合一選舉中，沒有特定藍綠立場的中間選民，已經被各方視為左右台灣未來選舉的重點投票族。他們立場並不固定，時而根據「仇恨值」來投票，也就是考慮「討厭誰」或「對誰失望」多於政策。這一現象被分析者認為是台灣未來投票的重要指標以及隱憂。

圖像來源，Reuters

譬如，有分析認為，激烈的負面競選好處是全民「瘋選舉」，許多候選人或政治的的髒污之處被無情披露。壞處是，選舉成為大黨彼此間的政治動員，出現過激的言論，犧牲掉珍貴的政策分析或試圖以政策取勝的候選人，排擠掉小黨的生存空間。譬如2018年有關同婚公投，或今年18歲公民權的修憲複決投票，都與政黨選舉綁在同一天投票，成了政黨激烈對抗下的犧牲品。

在激烈的政黨競爭下，在資歷或品格有明顯瑕疵的候選人，甚至都能當選。

譬如，台灣中山大學教授姚立明說，他選後去各大社群網站，去觀察某一市長當選人的支持者的言論及背景，他發現這些中間選民根本不在乎該候選人在運用助理費的爭議或操守。相比起來，他觀察到該候選人支持者的認知是，在激烈的藍綠的攻防下，年輕的候選人有許多成就，卻正在被「大人」（執政黨）霸凌。這就導致所謂負面選舉，將政策議題抹煞掉，根據誰最討厭來投票。

此次台灣選舉便有貪污，殺人或涉入簽賭案及恐嚇前科入獄的人當選縣市長及議員，也有一當選地方首長後，就表示自己競選時天花亂墜的政見無法兌現等亂象，再次引發風暴以及輿論對於選民素質的質疑。

王宏恩向BBC中文分析稱，政治學研究談到選民的素質，選民的依附主義（譬如買票）在所有民主國家都很普遍，但會隨著經濟的發展而逐漸被淘汰。亦即國家及人民越富有，人口越多，買票就會越來越少。他解釋稱，「當我們有一個強大的公民社會，人們可以自由地互相交談，那麼大多數公民就會對候選人的素質進行辯論，並選擇一個更好的人選。因此，要批評選民是選民彼此的事，不是政客的事。」

王宏恩強調，如果一個政治精英真的足夠有能力，他就能夠說服選民自己是更好的選擇。說服力本身就是政治精英的一種能力。「為什麼選民應該信任一個沒有經驗的新人？政治精英應該通過說服而不是抱怨選民來證明自己的能力，」他說。