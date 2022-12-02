中國疫情：當局稱奧密克戎病毒致病性減弱 結束「清零」是否指日可待

35 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國副總理孫春蘭連續兩日表示奧密克戎病毒致病性減弱，將優化防控措施，她未提及要繼續堅持「清零」政策。

在中國爆發廣泛的反封控示威後，中國副總理孫春蘭連續兩日表示奧密克戎病毒致病性減弱，將優化防控措施，她未提及要繼續堅持「清零」政策，引發外界猜想，中國是否會在一定程度上改變「清零」政策。

不過，根據中國國家衛健委的數據，中國的新冠病毒確診病例仍在持續上升。周四（12月1日）中國報告確診病例近35000宗，其中無症狀感染者佔大多數，超過3萬例。病例主要集中在廣東、北京和重慶等地。

當局稱病毒致病性大幅降低

近日，中國政府高層連續兩天召開疫情防控座談會，中國國務院副總理孫春蘭在兩場座談會上都表示，奧密克戎病毒致病性減弱，將優化防控措施。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 穿著防護服的防疫工作人員凖備進入一棟被封鎖的公寓樓。

在周三（11月30日）的座談會上，孫春蘭說，防控政策持續優化，走小步不停步，不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施，加強全人群特別是老年人免疫接種，加快治療藥物和醫療資源凖備。

中國官方媒體的報道還稱，這次座談會上，張伯禮等8名專家發言提出了優化完善「二十條」措施的意見和建議。

而在周四（12月1日）的座談會上，孫春蘭稱，經過近三年的抗疫，中國醫療衛生和疾控體系經受住了考驗，擁有有效的診療技術和藥物，全人群疫苗完全接種率超過90%，群眾的健康意識和素養明顯提升，加上奧密克戎病毒致病力在減弱，為進一步優化完善防控措施創造了條件。

與以往大多數會議不同的是，孫春蘭這兩次都未提到堅持「清零」政策，這引發外界猜想，中國是否會在一定程度上改變「清零」政策。

另外，中國官方媒體也發文稱，奧密克戎致病力已大幅降低。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 反封控示威後中國放寬防疫政策？中國民眾怎麼看？

《環球時報》周四引述武漢大學病毒學國家重點實驗室主任藍柯稱，他所帶領的研究團隊在病毒體外感染實驗中發現，奧密克戎變異株感染人肺細胞（calu-3）的能力顯著低於原始毒株，在細胞內的複製效率比原始株要低10倍以上。

藍柯稱，實驗結果均可有效表明，相較於新冠病毒原始毒株，新冠病毒奧密克戎變異株的致病力和毒性已經大幅降低。這提示大家對於奧密克戎不必過於恐慌，對於普通人群，在疫苗的保護之下，新冠病毒對人體的危害性已大不如前。

將放寬疫情管控？

上周，中國曾出現針對防疫政策的廣泛抗議。而中國官方媒體周四報道，中國多地相繼調整防控措施，將有序恢復正常生產生活秩序。北京、石家莊、廣州、成都、瀋陽、呼和浩特等多地已宣佈，部分區域恢復生產生活秩序，公共交通、經營活動恢復。

路透社引述消息人士稱，中國在未來將宣佈放寬隔離規定，並且減少大規模檢測，這將是在廣泛抗議後顯著的政策轉變。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國官方媒體周四報道，中國多地相繼調整防控措施，將有序恢復正常生產生活秩序。

消息人士稱，將公布的措施包括減少大規模核酸檢測，以及在某些條件下，允許陽性病例和密切接觸者居家隔離。

據路透社，野村證券（Nomura）分析師在一份研究報告中表示：「孫（早些時候）的講話，加上廣州昨天明顯放鬆了新冠防控措施，發出了另一個強烈信號，即『清零』政策將在未來幾個月內結束。」

可以放寬管控嗎？

目前中國大陸輿論對於疫情防控有兩種觀點。一種觀點認為，目前新冠病毒已經減弱，應當馬上放開管控措施，讓大家復工複學，自由走動。另一種觀點則認為，如果放開，新冠病毒仍然對老年人和小孩有較大影響，會導致死亡率上升。

香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學家金冬雁對BBC表示，此前中國推出的防疫"二十條"是想用科學精凖防控刪掉過去無效、低效的防控措施，往前走，為將來進一步開放做好凖備。凖備措施包括打疫苗、儲備藥物等。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前中國大陸輿論對於疫情防控有兩種觀點。一種觀點認為，目前新冠病毒已經減弱，應當馬上放開管控措施，讓大家復工複學，自由走動。

金冬雁認為，現在中國不具備放寬的條件。其中最主要的是民眾的思想凖備，不少老百姓非常恐慌，覺得放寬後可能造成嚴重的後果。「就算病毒不殺人，恐懼都殺人。老百姓太恐懼了也出問題。宣導要做好，不能還是覺得新冠病毒像魔鬼一樣。」

金冬雁還指出，政府要做好宣導工作，讓民眾意識到現在新冠病毒並沒有那麼可怕，而且在減少核酸檢測的同時，要推廣快速抗原檢測。