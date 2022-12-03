中國多地降低核酸查驗要求 歐盟訪華官員稱習近平承認病毒致命性減弱

15 分钟前

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自上周中國多個城市爆發反對新冠清零措施的抗議後，廣州、北京和重慶等地陸續放鬆了管控。中國領導人習近平也在與歐盟官員會面時稱，奧密克戎致命性較低，為放寬防疫管控鋪平了道路。

根據中國國家衛健委的最新數據，周五（12月2日）中國新增新冠確診病例超過33000宗，其中無症狀感染佔大多數，超過29000宗。

習近平的回應

路透社引述歐盟官員稱，中國領導人習近平將中國城市大規模抗議活動歸咎於年輕人對數年來新冠疫情感到沮喪，但習近平稱目前奧密克戎變種病毒為更少的限制措施鋪平了道路。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國已有城市開始使用抗原快速檢測取代核酸檢測，但官方尚未大規模認可抗原檢測的結果。

路透社稱，不願具名的歐盟高級官員講述了歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）訪問北京的要點。米歇爾周四與其他歐盟高級官員會見了習近平。

一位歐盟高級官員說：「我們從（習近平）主席那裏得到的回應，解釋為什麼會有抗議活動。因為在經歷了3年的新冠疫情後，人們感到沮喪，主要是學生或青少年。」

歐盟官員說：「習主席說，現在中國新冠病毒主要是奧密克戎。之前的德爾塔變異株較致命，而奧密克戎致命性較低，這為放開管控打開了道路……我們已經在某些地區看到了這種情況。」

歐盟官員表示，米歇爾告訴習近平，在歐洲，疫情第一階段的重點主要是隔離、檢疫和檢測，但後來轉向疫苗接種。

另一位歐盟資深官員表示：「我的感覺是，這是有用的信息。我感覺，中國將尋求鼓勵公民接種疫苗，借鑒一點歐洲的經驗。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海民眾街頭高喊「習近平下台」，中國多地現反封控抗議

另外，近日中國政府高層連續兩天召開疫情防控座談會，中國國務院副總理孫春蘭在兩場座談會上都表示，奧密克戎病毒致病性減弱，將優化防控措施。與以往大多數會議不同的是，孫春蘭這兩次都未提到堅持「清零」政策。

高層鬆口之後地方如何行動

習近平和孫春蘭的說法似乎傳遞出中國最高當局放鬆清零管控措施的訊號。最近幾天，廣州、北京、深圳、成都等地陸續放鬆了疫情防控措施。

11月30日，廣州宣佈進一步優化防控措施，其中要求科學精凖劃定高風險區，符合解封條件的要及時解封，封控管理要快封快解，應解盡解；不得隨意擴大密切接觸者甄別範圍，不得擴大核酸檢測範圍等。

北京陸續宣佈，12月5日起，公交地鐵不得拒絕無48小時核酸陰性證明的乘客乘車；北京市各級各類醫療衛生機構查驗健康碼時，不得拒絕無48小時核酸陰性結果的患者進入；11月30日起，長期居家老人、居家辦公和學習人員、嬰幼兒等無社會面活動的人員，如果無外出需求，可以不參加社區核酸篩查。

成都宣佈，12月2日起，市民出示健康碼綠碼，測體溫、掃場所碼，即可進入公共場所及乘坐公共交通工具，不再查驗核酸檢測證明；成都市市民出入小區、院落不再出示核酸陰性證明，只需要出示自己的健康碼。

但在各地陸續放鬆措施之時，12月1日遼寧錦州市卻表示，在短期內就可以實現「動態清零」的情況下，不應當放棄近十天以來的努力。「能清零而不清零，實在是太可惜了！」

通告引來了許多批評聲音。僅僅過了一天，錦州又宣佈，12月2日6時起，全市主城區（除各區公布的局部高風險區域外）恢復生產生活秩序。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國副國務卿溫迪·謝爾曼說："我認為我們已經看到抗議活動在中國消失了，消失的原因是它們實際上有效。"

中國媒體第一財經稱，成都、廣州、天津、北京、重慶先後發佈新的出行政策。根據這幾個城市的人口來算，超過1億人口的出行都會因為新的政策變得更加便捷。

路透社報道，美國副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman）在華盛頓舉行的美利堅大學活動中說：「我認為我們已經看到抗議活動在中國消失了，消失的原因是它們實際上有效。」

謝爾曼談到北京的回應時說：「他們允許人們在家裏隔離，而不是在發燒門診隔離。他們說，他們將逐步開放。」