江澤民追悼大會在北京舉行：如何悼念江澤民 為何成為中共棘手問題

17 分钟前

圖像來源，Getty Images

12月6日上午10點，江澤民追悼大會在北京舉行。全國降半旗致哀，所有公共娛樂活動暫停一天。

當中國領導人逝世與抗議活動幾乎同時發生，不免令人回憶起歷史上曾出現過的畫面。

1976年，「人民的好總理」周恩來逝世，大批民眾聚集在天安門廣場悼念，後來當局暴力驅散群眾，史稱「四五運動」。1989年，中共改革派領導人胡耀邦逝世，大規模民眾自發悼念，遭到當局鎮壓，發生了震驚中外的「六四事件」。

如今，前中國國家主席江澤民逝世之時，正值各地民眾發起反對新冠「清零」政策的抗議。有人甚至喊出了「不要獨裁要民主」「共產黨下台」等口號，彷彿歷史重現。

這是中共目前面臨的困境：如何在合法性受到質疑時悼念一位領導人。

根據官方公布的治喪委員會公告，當局不舉行遺體告別儀式。而移靈北京，治喪委員會名單等等細節，亦反映出了當局的警惕和謹慎。

「習近平會非常警覺，如果這個事情處理不好，可能引發各種政治後果」，美國紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明對BBC中文說。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 12月1日，北京天安門下半旗誌哀，悼念江澤民逝世。

沒有舉行遺體告別儀式

12月6日上午10點，江澤民追悼大會在北京舉行。而在此之前，並沒有舉行大規模遺體告別儀式，這在歷史上較為罕見。

「表面上說是為了抗疫，但不排除考慮到可能有人利用遺體告別儀式來進行抗議」，法學博士、原美國律師協會法治項目中國主任虞平對BBC中文說。

目前北京八寶山革命公墓附近的三個地鐵站已經關閉，首都北京周圍部署了大量警員。

對於中國第二代領導核心鄧小平的悼念儀式，官方寫道，「根據鄧小平同志的囑托和親屬的意見，不舉行遺體告別儀式」。而對江的悼念並沒有提到前半句。

引發新的抗議潮？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 反「清零」抗議潮：美國的中國留學生如何用行動聲援？

江澤民去世後，中國民眾對他表達了前所未有的悼念。社交媒體上，許多人懷念他鮮明、活潑的個人風格，與中外記者談笑自如的場景，也提及他所在的時代的開放程度。還有人借古諷今，暗喻當今領導人的古板和對社會的嚴厲管控。

如何防止這種懷念情緒擴大，進而引發抗議行動，是中共必然會考慮的問題。

「江澤民的聲望有所提升，對於習近平來說，中國在一定程度上傾向1976年的政治氛圍了」，夏明說。

1970年代中期，中國進入文化大革命末期，10年動蕩令不少民眾將矛頭指向毛澤東和「四人幫」。周恩來逝世後，民眾借著對他的悼念發起抗議，並表達對鄧小平的支持。

「相比毛澤東的極左勢力來說，當時的周恩來和鄧小平對中國老百姓是一個不那麼壞的選擇」，夏明說。他認為習近平目前相當於華國鋒的位置，而江澤民則類似當時的鄧小平。

虞平認為，當前中國民眾懷念江澤民，一個重要原因是，江的年代比習開放很多，比較認可普世價值觀，給與了黨內改革派一定空間，讓中國向國際靠攏。但這些問題很難在當前被年輕人借用，形成新的抗議潮。

因為針對新冠政策的抗議「並沒有形成對習近平政策上的直接對抗」，他說。

遺體從上海運送北京

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 12月1日，江澤民同志的遺體從上海由專機敬移到達北京。這是上海各界群眾在沿途送行。

從歷史上看，中國領導人逝世後一般就地火化，而不是長途跋涉將遺體送往首都。

上海是「江澤民派系」大本營，包括退休的元老級人物吳邦國，現任國務院副總理韓正等。

在治喪委員會名單中，「江派」的支持者曾慶紅、胡錦濤等人也出現在名單中。

「對於習來說，悼念儀式在他自己的管控之下進行，而不是由上海的官員來操辦，恐怕更安全一些」，夏明說。

「如果民眾的悼念與江的舊部可能的行動出現交集，會不會對他帶來政治上的後果，我想這是他會提防的」。

罕見的「軍事家」頭銜

在官方發佈的江澤民訃告中，將被稱為「偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士」頭銜。「軍事家」的頭銜在中央軍委主席中較為罕見。

夏明認為，給江冠以「軍事家」的頭銜反映了習近平強化中國的軍事建設，穩定軍心。

江澤民在任期間，中國面臨軍隊現代化的轉型。他禁止了軍隊、武警部隊和政法機關從事經商活動，並提升了武器的現代化，尤其推崇向俄羅斯學習，在航空航天等方面大量引進俄羅斯的設備。 根據官方發佈的文章，江澤民在擔任軍委主席期間，創立了江澤民國防和軍隊建設思想。

「對習近平來說，這些都是可以繼續利用的，尤其當中國今天面臨內憂外患的情況時，一定會繼續強化軍隊的作用。」

虞平則認為，如果想要強化軍隊的重要性，不需要通過對前軍委主席增加頭銜來的形式來進行。