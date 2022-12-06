中國新冠疫情：清零政策退場與保全習近平的「面子」

麥笛文（Stephen McDonell）

BBC記者，發自北京

28 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 工作人員在北京一個住宅樓移除醫療垃圾，這裏一些感染新冠的居民被允許在家中隔離。

在中國，如果你想要知道政府在新冠防疫方面的打算，觀其行勝過聽其言。

就以北京為例。

感染病例並沒有顯著的下降，但是現在公共交通不再要求核酸檢測結果了；酒吧和餐廳也在慢慢地逐漸重開；在某些情況下，一些人感染新冠之後也被允許居家隔離，而不是被送去集中隔離設施。

從周二（12月6日）起，進入超級市場、辦公樓和其他一些公共場所不再需要出示檢測結果。

於是當你去審視當下到底是什麼情況時，軌跡看來是很清晰了——政府似乎已經悄悄地放棄了新冠清零的目標。

這並不意味著所有新冠的相關防疫限制已經結束——比如，你還是需要有48小時以內的檢測結果才能進入醫院、學校、餐廳和健身房。同樣，這並不代表一些限制措施在半年後將不再存在。

但是，將每一波疫情的新增感染病例都清零的陳述性目標……已經消失了。

新的計劃似乎是要減慢病毒的傳播，希望令醫療系統能夠承受，而不是試圖徹底消滅這一疾病。

這可能涉及到在病毒擴散過程中對它進行監察，以管理感染擴散的流向，以及重症和死亡數量。

某些時候，它可能意味著某些措施會重新實施，但是各城市不再需要新增病例數字清零才可開放。

北京並不是唯一解除部分措施的地方——而各地區在這方面的差異也相當大。

以東南省份浙江為例，除了特定職業的人群以外，不再需要定期的檢測。

東部的山東省將不再要求在買咳嗽藥或者開車上高速公路之前先接受檢查；中部河南省則不再要求有核酸檢測結果才能進入住宅社區。

上海、武漢、重慶、廣州、深圳和成都等大城市均有類似的放寬。

新疆自治區首府烏魯木齊已經重開了超市、酒店、電影院和健身房。西藏的公共交通亦已恢復運行。

就在幾個星期前，中國政府還在敦促全民配合遵守清零防疫的措施。

儘管有壓倒性的證據顯示中國的防疫封控措施嚴重打擊經濟和民眾的生計，習近平在最近的黨代表大會上仍然站在人民大會堂裏，重申對他的這項標誌性政策堅定不移。

然後，抗議發生了。

烏魯木齊一座公寓樓火災造成10人死亡，引發巨大公憤。

在社交媒體上，人們將死亡慘劇歸咎於新冠封控措施，因為據稱封鎖使得消防人員無法進入現場，也阻擋了居民逃生的出路。北京否認這一點，而BBC也未能核實這些指控，但是毋庸置疑的是，火災導致了全國多地的示威。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新疆烏魯木齊民眾走上街頭抗議封城

一個又一個城市的抗議者要求結束新冠清零政策。他們想要回到自己原本的生活。一些人開始要求習近平下台。

自從1989年的政治動蕩導致天安門廣場的血腥鎮壓之後，從未出現過公眾如此廣泛地反對共產黨的行動。

忽然間，改變發生了——而中國民眾開始開玩笑說，抗議其實是有用的。

上星期，前中國領導人江澤民去世，令政府更加備受壓力。他的時代作為一個高速發展並且與外面世界重新連通的時期被很多人緬懷，與當下的狀況對比鮮明。

對於習近平政府來說，另一個危險是公眾悼念的活動可能會演變成更多的抗議。這在幾十年前已經發生過，當時改革派領袖胡耀邦去世，民眾聚集紀念他，卻演變成了天安門示威活動。

所有這一切，導致了一個曾經對新冠防疫政策引發的公憤嚴重低估的政府，現在忽然改變了思路。

以一種保全面子的方式做到這一點，成了如今的要務。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 北京公共交通不再要求民眾有核酸陰性結果才能進入。

封控民眾遠遠超出必要時長的中國官員，是永遠不會為此走出來向公眾道歉的。

但是，共產黨開始通過官方媒體轉變公共輿論導向，現在它表示，目前新冠病毒的變種致死率已遠低於過去。

相較於此前，這是一個明確的轉變。過去的主調是聲稱世界其他地方都陷於新冠疫情地獄之中，而國民應當為自己生活在安全的中國而感到幸運。

如今，仍然存在著兩項重大挑戰。

首先，是讓更多的人接種疫苗，特別是長者和高危人群，這方面一直有不足。官方數據顯示80歲以上的人群只有40%接種了疫苗加強針。此前在香港，未接種疫苗的長者在死亡人數中佔據相當大的部分。

第二，官員本來有好幾年的時間可以擴大中國醫院重症監護（ICU，深切治療）部門的容量。這在目前仍然不足，所以一旦新冠病例數量激增引發的急症病人大量增加，將對醫療系統構成巨大考驗。

出於這個原因，目標將會緩慢推進，試圖確保醫院不會爆滿。如果爆滿，封控措施總是可以再度實施的。