習近平高調悼念江澤民 悼詞背後意味著什麼

57 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 江蘇泰州民眾通過電視收看江澤民追悼會。

12月6日上午，中國前領導人江澤民的悼念大會在首都北京人民大會堂隆重舉行。

在一小時左右的悼念會中，中國國家主席習近平發表了約50分鐘的悼詞。在綜述了江的生平之後，花了很大篇幅論述江的貢獻與當今時代的聯繫。

習近平在悼詞中表示，江澤民的逝世是「不可估量的損失」，並號召「繼承江澤民同志的遺志」。

有分析指出，習近平高調悼念江澤民，是在向外界顯示他與江澤民之間的傳承關係。這意味著在他政權穩定之時，需要與江的舊部一起努力穩定中國經濟。

追悼大會當天，中國和駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。除此之外，當局還要求各地區各部門認真組織廣大黨員、幹部、群眾收聽收看對追悼會的直播。香港媒體播放了政府官員在立法會收看的場面。

強調堅持改革開放

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 江澤民追悼會進行時，北京警方加強了人民大會堂前的安保。

習近平在悼詞中肯定了江澤民在中國改革開放方面的貢獻，表示他「做出了大量開拓性工作」。

他說，江澤民「提出堅持『引進來』和『走出去』相結合，以開放促改革促發展，領導我們加入世界貿易組織，形成對外開放新格局。」

美國紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明認為，這意味著，習近平一方面希望借追悼會安撫「江派」人士，另一方面在他政權在握之後開始將焦點轉移到經濟上，希望在目前中國經濟低谷時，整合這些人的權勢共同解決問題。

江澤民在任期間，中國加入世貿組織，在全球化進程中經濟開始騰飛。而目前，中國經濟下行壓力增大。在三年疫情封鎖和習近平「共同富裕」等政策刺激下，不少民營企業經營困難，一些外資也表現出信心不足。

美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光形容江澤民是「共產黨權貴主義中國總工程師」，而加入世界貿易組織的結果就成了「共產黨權貴資本主義的狂歡節」。

他在一檔節目中表示，中國政府正式提出關於恢復中國在關貿總協定締約國地位的申請是在1986年7月10日，也就是說，中國加入世界貿易組織（WTO）始自1986年「鄧胡趙」執政時期。

在社交媒體推特上，一則留言寫道，在悼念江澤民的人中，很多是權貴資本主義的獲利者。

美國加州大學聖地亞哥分校（University of California, San Diego）的中國政治專家史宗瀚（Victor Shih）則對《華盛頓郵報》表示，習近平希望確保江澤民獲得最高榮譽，部分原因是為了報答江澤民在2012年將習近平選為新的領袖。

圖像來源，REUTERS/Tyrone Siu 圖像加註文字， 在中國香港，電視屏幕上出現了中國前領導人江澤民追悼會的直播畫面。

重提「三個代表」

習近平重提江澤民的「三個代表」，強調他「集中全黨智慧創立了『三個代表』重要思想」。

習近平說，江澤民「進一步回答了什麼是社會主義、怎樣建設社會主義的問題，創造性回答了建設什麼樣的黨、怎樣建設黨的問題，深化了我們對新的時代條件下推進中國特色社會主義事業、加強黨的建設的規律的認識。」

「三個代表」的核心思想是，要始終代表中國先進社會生產力的發展要求；始終代表中國先進文化的前進方向；始終代表中國最廣大人民的根本利益。

觀察人士指出，這與習近平「不忘初心」的論述有所矛盾。

夏明說，江澤民的「三個代表」傾向於支持資本家的利益；同時代表絕大多數人的利益，是一種實用主義。而習近平的「不忘初心」針對的是城市中產，強調工農和無產階級的利益。

「這與江澤民的悶聲發大財是有衝突的」，他形容將兩者結合在一起「非常荒唐」。

夏明認為，這依然體現出安撫「江派」人士，以及期待合力穩定經濟。不過他也強調，中共的論述是個「大雜燴」，很多時候並沒有嚴密的邏輯。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國濰坊的一家商場裏，工作人員通過大屏幕觀看江澤民追悼會直播。

悼詞中的「六四」

習近平重申1989年的流血事件為「嚴重政治風波」，是「決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭」。

他讚揚江澤民「堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，緊緊依靠廣大黨員、幹部、群眾，有力維護上海穩定」。

習近平還說，1980年代末90年代初時，「世界社會主義出現嚴重曲折，一些西方國家對中國進行所謂『制裁』，我國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力」。

而江澤民「在這個決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭」，「堅持改革開放，堅決開展治理整頓，全面加強意識形態工作，深入開展黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，加強黨同人民群眾的聯繫，積極展開外交鬥爭，堅決維護國家的獨立、尊嚴、安全、穩定，捍衛了中國特色社會主義偉大事業。」

江澤民1989年時在上海主政，通過處理「《世界經濟導報》事件」受到中央讚賞，次年當選中央軍委主席。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 1997年7月1日，中華人民共和國香港特別行政區成立慶典在香港會展中心新翼舉行。在慶典儀式上展示了江澤民親手題寫的"香港明天更好"書法卷軸。

港台議題及其他重點

習近平在江澤民的悼詞中提到江在港、台事務中的貢獻。

他說，江澤民「實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現『一個中國原則』的『九二共識』，有力開展反分裂、反『台獨』重大鬥爭」。

習近平還強調江澤民在軍事方面的貢獻，突出他「要毫不動搖堅持黨對人民軍隊的絕對領導」的看法。