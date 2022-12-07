習近平訪問沙特：中國和沙特分別想得到什麼？

陳岩

BBC中文記者

49 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 沙特的瑪甸沙勒（Madain Saleh）的古墓「孤獨城堡」（Qasr al-Farid）被聯合國教科文組織列入世界文明遺產名單

沙特官方媒體和中國外交部分別確認，中國國家主席習近平將於本周三（12月7日）到訪沙特阿拉伯，進行為期三天的國事訪問。習近平上次訪問沙特是在2016年2月。

習近平預計將與沙特國王薩勒曼進行雙邊會談，王儲穆罕默德·本·薩勒曼（ Mohammed bin Salman ）也將出席。預計雙方協議涉及金額可能達到300億美元。

此外，習近平還將出席在沙特首都利雅得舉行的首屆中國-阿拉伯國家峰會、中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會。路透社援引知情人士稱，預計中國要與海灣及阿拉伯國家簽署幾十項涉及能源、安全和投資的協議和諒解備忘錄。

中國是沙特石油的最大買家。與此同時，沙特與傳統盟友美國的關係處在低潮期，後者對沙特王儲穆罕默德涉嫌參與「流亡記者卡舒吉謀殺案」嚴加批評；中國與美國關係也在佩洛西訪台和芯片禁令中進入低潮。不過，中國與沙特在安全等議題上合作有限，主要還在經貿層面。

中國：密集外交與「分而治之」

中國與沙特的經貿關係可以概括為「總量巨大、結構單一」——兩國間的貿易額從1990年建交時的4億美元增長到2021年的870多億美元，沙特石油出口的27%和化學品出口的25%都流向中國，但中國從沙特進口的95%都集中在石油和化學品。

對於中國而言，此行的潛在收獲之一，就是把經貿領域進一步擴展。

比如在基建領域，沙特提出「2030願景」，目的是減少經濟對石油的依賴，其中就包括汽車工業、軍工產業、通信產業，以及建設一座未來城（NEOM)，涉及規劃5000億美元。中國在新能源汽車、5G和基建上的優勢可能成為雙方拓展合作的部分。

再比如，在部分石油交易中使用人民幣結算，將大大促進人民幣國際化程度。今年3月《華爾街日報》就援引知情人士稱，沙特正考慮對華銷售石油中部分用人民幣替代美元結算。但此前每逢美國和沙特關係遇冷，都會有類似消息放出，但都沒有進一步動作。

「石油美元」關乎美國戰略利益，同時沙特是美國武器的最大買家，戰略和安全上與美國關係極深，推動人民幣結算，難度可能會極大。相比之下，伊朗、俄羅斯與中國的石油交易不少雖然都用人民幣結算，但兩國都受到美國制裁。

在安全議題上，中國和沙特也開始了有限度的合作，比如中國主導的上海合作組織把沙特列為「對話伙伴」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（ Mohammed bin Salman ）在杭州G20峰會。

疫情三年來，中國密集開展外交活動，習近平在過去一個月會見超過30國領導人。經濟學人智庫（EIU）在發給BBC中文的郵件中分析，習近平最近密集進行外交接觸，目的是為自己創造一個更良性的國際環境，中國採取的「分而治之」的策略，挫敗西方大國和其盟友間更多的合作，但該機構不認為這個目標能夠實現。

美國在中東的底子厚、利益大，但近期出現一些問題。中國在中東交流少，但空間大，趁美國收縮，而尋求更大的外交突破。中國可能突破現有能源交易的範疇，在更廣泛的經貿領域達成合作，如果在人民幣國際化、安全合作上有所突破，將為中國、美國、中東各國三方關係注入新變量。

沙特：平衡與對沖

習近平訪問沙特，輿論關注的焦點之一是，歡迎儀式的豪華程度。2017年特朗普訪問沙特時受到盛大歡迎，國王薩勒曼親自到機場迎接。相比之下，今年7月拜登訪問沙特的歡迎熱烈程度被媒體形容為「無聲的」（muted）。

這一變化的重要原因之一是2018年沙特流亡記者卡舒吉（ Jamal Khashoggi）被害事件，當時卡舒吉進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館後，遭一沙特暗殺小組殺害和肢解，遺體至今下落不明。

美國情報部門認為，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（ Mohammed bin Salman ）很可能當時批准了該次的謀殺行動。拜登在競選期間稱沙特面臨國際孤立（pariah state），並強調將有後果。

不過今年2月俄烏戰爭爆發後，油價暴漲，為了應對隨之上漲的物價，拜登訪問沙特希望其主導的石油輸出國組織（OPEC）能夠增加產量，壓低油價。但10月，OPEC卻在之後宣佈減產。11月，美國政府在一份法庭文件中稱，沙特王儲穆罕默德卡舒吉民事訴訟中有「豁免權」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 卡舒吉遇害現場在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館。

歐亞集團（ Eurasia Group）中東和北非地區負責人卡梅爾（Ayham Kamel）認為，擴大與中國的關係當然有風險，會適得其反，導致沙特與美國的關係進一步惡化，但王儲穆罕默德肯定不是出於憤懣而與中國搞好關係。

卡梅爾稱，沙特方面計算戰略上的得失後，認為必須接納北京，因為中國已成為一個不可或缺的經濟伙伴。