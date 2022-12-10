中國大陸對台灣水產品實施禁令？ 國台辦稱正常食安監管

47 分钟前

圖像來源，Getty Images

兩岸關係近來劍拔弩張。在中國大陸禁止進口台灣鳳梨和石斑魚之後，台灣當局又披露，近兩百家企業對大陸出口的秋刀魚、午仔魚和魷魚等魚類產品未獲批准。

台灣行政院院長蘇貞昌星期五指出，這是繼鳳梨、石斑魚等禁令後，大陸又再違反世界貿易組織（WTO）的相關貿易規範及世界貿易的通例，單獨針對從台灣進口的相關食品要求申報登記特別嚴苛。

大陸國台辦回應稱，暫停進口台灣魷魚等水產品的報道與事實不符，要求台灣當局停止政治操弄。

為何被禁？

台灣農業委員會主任委員陳吉仲周四（12月8日）表示，中國沒有准許台灣超過百家公司對其出口銷售魚類產品，如魷魚、秋刀魚、午仔魚等。

他指出，中國去年4月要求，輸銷產品到中國的各國企業須按照規定登記。目前台灣有100多家企業申請輸往中國，只有1家得到批准。

對於應對措施，陳吉仲說，首先會讓台灣衛生福利部食藥署詢問註冊議題，希望補齊資料後順利輸銷中國；其次是同步啟動其他應對措施，魷魚、秋刀魚進行外銷，午仔魚則內銷。

陳吉仲指出，中國這次魷魚等產品暫停相關業者進口沒告知，也沒說明理由，而且中國通知台灣相關行業人員補件期限為8月底，比其他國家明年6月底的期限更加嚴格。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 陳吉仲周五進一步表示，受影響的台灣企業約有178家。

陳吉仲周五進一步表示，受影響的台灣企業約有178家。從出口值來看，從2019年到2021年，魷魚平均出口值就有新台幣18.3億元，秋刀魚4.4億元。

消息發佈之時正值美國又一次批准對台軍售。近日，美國批准了兩筆總金額為4.28億美元的對台軍售案。這也是總統拜登上任以來第七次批准對台軍售。

各方回應

台灣總統蔡英文周五表示，中國再次以突襲方式讓台灣水產品出口到中國受到阻礙。「這樣的做法，對兩岸貿易的正常往來是沒有幫助的。」

她強調，政府除了嚴正關切，也在第一時間立即啟動因應措施，並請相關單位持續溝通、了解原因。政府也會全力協助漁民，確保漁民生計、收入及權益得到保障。

台灣行政院長蘇貞昌則指出，中國違反世界貿易組織（WTO）相關貿易規範及世界貿易通例，要求進口的相關食品都要進行申報，而且對台灣特別嚴苛。

他表示，政府會對中國的做法進行申訴，對相關受害有關行業的人，包括養殖、捕撈等產業等，會思考如何減少受害，為漁民打開更多外銷通路市場。

中國國台辦發言人朱鳳蓮周五回應稱，海關總署在2021年4月發佈《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，規定從今年年1月1日起實施。有關主管部門已通過既有聯繫渠道向台方通報有關事項和要求，並按照有關規定處理台灣輸大陸食品生產企業註冊。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 朱鳳蓮稱，所謂"無預警禁止進口"純屬刻意炒作。

朱鳳蓮稱，所謂「無預警禁止進口」純屬刻意炒作。據了解，部分台灣輸大陸食品企業註冊信息不完整，不符合大陸要求，主管部門未對這些企業給予註冊。

她同時強調，這是中國大陸正常的「食品安全監管措施」，希望台灣當局停止任何政治操弄。

澳大利亞國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛對BBC中文表示，現在判斷這是否證明中國將貿易武器化還為時過早，因為還不清楚中國的意圖是什麼。