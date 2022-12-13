專訪Kolas Yotaka：我借著選舉發起了一場「原住民認同運動」

李澄欣

BBC中文

1 小时前

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）出生時取漢名「葉冠伶」，2003年當局修法准許原住民以羅馬字登記族名後，她在2005、06年間恢復原名，其身分證、駕照、健保卡都使用羅馬字名字。

兩年前，Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡，曾用漢字名「葉冠伶」）成為台灣首名原住民總統府發言人，兩年後，她回到自己的家鄉花蓮，試圖踢破「藍營鐵票倉」。這位阿美族女性在選舉期間堅持用羅馬字原名和族語，雖然最後落敗，但已在當地開啟了一場革新運動。

台灣「九合一」選舉落幕，谷辣斯·尤達卡把臉書頭像從一本正經的競選宣傳照，換回在總統府辦公室隨性自拍的舊照。

她對著鏡頭笑容燦爛，背後掛著一幅原住民藝術家優席夫的作品，畫中是一位穿民族服飾的阿美族女性。她在留言寫道：「我知道接下來不管我評論什麼，後面這位都會很開心。」

無論身在何方，Kolas Yotaka都對自己阿美族的身分十分驕傲，並在台灣「中文獨大」的環境下，堅持使用阿美族母語的名字。

四個月多前，她辭去台灣總統府發言人一職，從台北迴到家鄉花蓮，代表民進黨角逐縣長。她用族語標榜自己「O wawa nu Pangcah」（阿美族的孩子）的身分，成為當地選舉史上首名原住民縣長候選人。

不過她被視為「空降」，最終不敵深耕多年、連任的國民黨籍徐榛蔚。

敗選後她在花蓮到處謝票，有支持者哭成一團，但她接受BBC中文專訪時表示心情輕鬆：「我看待這場選舉，是想要打破這個玻璃天花板，或者要踢破藍綠對決的鐵板。這次我認為我踢破了，看到有一些破口，版圖的鬆動，是過去六十幾年沒有看到的。」

「不可能的選舉」

花蓮有「藍營鐵票倉」之稱，全縣三成人口為原住民，大部分是深藍選民。這裏過去68年都由國民黨牢牢掌控，國民黨籍傅崐萁與徐榛蔚夫婦檔在當地輪流執政了13年，人們都戲稱是「傅氏王朝」，當地亦頻頻傳出賄選、黑金等醜聞。

Kolas Yotaka這次以「原住民支持原住民」號召選票，仍無法把花蓮「藍天變綠地」，但她指出，對手徐榛蔚的得票率從四年前的71%掉到64.7％，她則讓民進黨在當地得票率由上屆的25.87％升至32％，此消彼長。「我們在整體投票率低落的情況下逆勢成長，已經是不錯的成績，辛苦沒有白費。」

她坦言，花蓮縣長選舉本來就是一場「不可能的選戰」，選前沒有一個人看好她。「政治人物說你為什麼那麼笨，要選注定失敗的選舉，一般的花蓮人也認為現在的縣長一定連任，你不可能贏——更何況你是原住民。」

花蓮原住民以阿美族最多，Kolas Yotaka擁有阿美族血統，理應是選舉優勢，卻毫無把握。「我常常說，原住民的身分是雙面刃，大家刻板印象覺得原住民都不懂，原住民不配，是次等人，沒有可能。」

現年48歲的她是電視台記者出身，2014年進入政界後歷任桃園市政府原住民族行政局局長、不分區立委、民進黨發言人、行政院發言人、總統府發言人等職務，獲台灣總統蔡英文、副總統賴清德青睞，被視為民進黨「明日之星」，也可以說是「台灣位置最高的原住民」。

她擁有亮麗履歷，卻仍被一些非原住民用「番仔」蔑稱。Kolas Yotaka引述多名支持者說，曾在花蓮市區、吉安、玉裏等地親耳聽到有中老年人說「不要給番仔當縣長」。「台灣400年來那麼多移民進入花東，族群衝突是歷史的共業，是很難解的情結。」她嘆道。

台灣的原住民屬於南島民族，根據考古學家已在島上生活了數千年，與菲律賓、印尼、紐西蘭某些民族來自同一個祖先族群。17世紀開始，大量漢族人及外族移入台灣，原住民在明清、日治、國民黨時期都被掠奪資源，政治、經濟、文化上都遭受壓迫及同化制度的對待。

1980年代在原住民自覺運動的推動下，台灣當局才開始修法，陸續將「山胞」正名為「原住民」、成立行政院原住民委員會、推出《姓名修正條例》、《原住民基本法》等。

不過幾個世代下來，原住民族至今仍較少機會從大學畢業，往往是低收入或者從事高危工作的一群，他們甚至因為部落醫療資源匱乏，比整體台灣人的平均壽命短10年。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 台灣副總統賴清德與Kolas Yotaka關係非常密切，曾三度為她站台。

不被認可的名字

台灣官方目前認定有原住民16族，共有58萬多人，佔台灣總人口不足2.5%，光是名字已經常常為他們惹來麻煩。

谷辣斯·尤達卡在選舉看板、單張、網路專頁都使用其羅馬字原名Kolas Yotaka，輔以字體較小的中文譯音，她說拜票時有選民責怪她不用漢名，「他們說你這樣子害我記不住你的名字，我不想投給你」。

這不是頭一遭，她在2020年上任台灣史上首位原住民總統府發言人，履新第二天就被民眾寫信投訴其名字，指她「不使用中華民國的國字，不配當發言人」。

日常生活中如是，她每次搭乘國內航班，機票上的名字總是不完整，被寫成「古拉斯·」或「古拉斯尤」，因為航空公司的電腦系統只有中文，而中文名字預設最多四個字。去醫院看病，藥袋上的名字也不曾打對，醫生總是誤會她是東南亞移工。銀行亦不是每家都接受原住民名字，她跑了很多家才成功開戶。

阿美族沒有姓氏，但清朝政府曾對原住民「普賜漢姓」，日治時期要求他們改日本名字，國民政府遷台後又強制使用「中國姓名」。

Kolas Yotaka出生時取漢名「葉冠伶」，2003年當局修法准許原住民以羅馬字登記族名後，她在2005、06年間恢復原名，其身分證、駕照、健保卡都使用羅馬字名字，但台灣民間大部分系統仍只有漢字，不接受羅馬字。「這個社會還沒凖備好接受有一批人，雖然只佔了台灣人口2%，但他們有這個需求（用羅馬字）。」

她和很多原住民一樣在西部長大，學生時代在台中唸書，除了阿美族語，也精通華語、英語、台語、客語。她說堅持用族語是一種身分認同，「是我的根」。

她透露，民進黨內曾有人勸她為了選情採用中文名，但她堅拒妥協，更在政綱及選舉公告上附上羅馬字。她對BBC中文說：「我不能浪費這次參選的機會，不能刻意隱匿我的文字，我必須自然地使用我的文字，要讓花蓮人、全部台灣人以及媒體覺得就是這麼的自然，要習慣我們的生活環境是有原住民的語言。」

她表明，用羅馬字不是裝飾性的表態，而是有實際功能的語言系統，西方傳教士很早就到原住民部落建立教會，1950年代用羅馬字把《聖經》翻譯成阿美族語，一些部落裏的老人家只看得懂羅馬字，「台灣人不能逼著原住民一直使用漢文」。

用「紅色」包裝「綠色」？

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 以現場一片「紅」的盛況，若不是民進黨高層蔡英文和賴清德站台，參加者可能會忘記Kolas Yotaka是代表民進黨的「綠」營出選。

「O wawa nu Pangcah！」（阿美族的孩子）、「榮耀花蓮」、「Kolas、Kolas、Kolas，凍蒜、凍蒜、凍蒜！」台上的Kolas Yotaka用阿美族語和中文喊口號，台下的支持者熱烈和應。

谷辣斯·尤達卡在選前舉辦了四場大型造勢大會，逾千名群眾冒雨出席，大部分是中老年人，很多都是原住民。他們戴著主辦單位派發的紅色帽子，揮動印有Kolas Yotaka名字的紅色旗幟，台上大螢幕的動畫和口號都是紅底白字，現場工作人員的背心也是紅色。

「紅色是典型的原住民顏色，我要從顏色上就告訴大家，我是阿美族的孩子。花蓮雖然三分之二不是原住民，但大家都跟原住民生活在一起，大家應該能理解為什麼我選擇用紅色。」她對BBC中文解釋。

早期編織染技還沒有發展時，阿美族的傳統服飾主色為黑色，後來隨著歌舞、商演需求，為求喜慶而改成紅色。現時鮮紅色已是花蓮原住民的代表顏色，每年當地最大慶典「豐年祭」都可以看到穿紅衣、戴頭飾的阿美族男女載歌載舞。

以現場一片「紅」的盛況，若不是民進黨高層蔡英文和賴清德站台，參加者可能會忘記Kolas Yotaka是代表「綠」營出選。

被問到是否刻意淡化民進黨色彩時，她極力否認道：「我要百般地強調這是一個巧合，並不是我有意設計的策略，我採用紅色完全是以原住民認同為出發，不是為了把民進黨的綠色藏起來而用紅色。」

不管是有意或無意，這個策略都奏效了。在造勢大會上，一位背著民族特色斜肩包的阿美族婦女一邊聽著谷辣斯·尤達卡講話，一邊激動地擦淚，她對記者說：「我們很驕傲有這麼優秀的孩子。」另一名阿美族大叔表示，這次為了「支持原住民」，決定「頂住壓力」不投給國民黨。

國民黨此前牢牢把握原住民鐵票，在政治上，國民黨早期「黨政一體」，於1950年代開始在各地廣設鄉黨部（民眾服務站），組織人脈和行政資源，與原鄉選民建立了密不可分的互利關係。而文化上，不少原住民對民進黨人的「閩南沙文主義」反感。

谷辣斯·尤達卡的家族本身也是深藍，她說老一代對民進黨的刻板印象是「暴力黨」、「壞人」，她在2015年加入民進黨時就曾引起長輩們「惋惜」。「簡直是以辦喪事的語氣，說這麼好的人怎麼會去民進黨呢，好像痛失英才！」

這種刻板印象在本屆選舉似乎有改變，她引述選舉結果數據指出，花蓮13個鄉鎮之中，她在其中7個的得票率高於在全縣的得票率，而這7個鄉鎮的原住民人口幾乎都過半。在得票率比上屆增加10%至15%以上的鄉，人口比例都是原住民多於非原住民。

她說：「可以粗略推論，原住民為了支持原住民當縣長，有更多人拋開了政黨的枷鎖，不再看Kolas是不是民進黨，而是看Kolas是不是原住民。」

她形容這是一場原住民的「賦權運動」，過去原住民是台灣社會中的經濟弱勢，處於金字塔底端，長期自我質疑與否定，這次選舉給了他們希望。「對很多原住民來說，縣長已經很偉大，他們從來不曾想過這是一種可能，所以當我出現，是挑戰和解放了大家的想像力，原來原住民是有能力、有可能的，甚至連漢人都為Kolas拍手、喊凍蒜，這對很多原住民來講很感動。」

用選舉做一場社會實驗

圖像來源，Kolas Yotaka 圖像加註文字， Kolas Yotaka引述選舉結果數據指出，花蓮13個鄉鎮之中，她在其中7個的得票率高於在全縣的得票率，而這7個鄉鎮的原住民人口幾乎都過半。

事實上，選前連她自己都對於漢人支持度沒有把握。「會不會有非原民因此不接受我呢？我其實心裏沒底，我完全不曉得。選舉是一個台灣是否進步的指標，不只是民主政治的投票行為，也是台灣人能不能接受不同族群作為首長的實驗。」

在選舉過程中，她的競選團隊中很多志工都是漢人，而不少支持者本身是中間選民，多數是20歲到40歲的學生、青壯年和年輕父母，因為認同她的能力和理念而捐款、投票給她，她說對此感到驚喜。

「我覺得大家都看到了我是原住民，但不只是原住民。我利用選舉去推動一場運動，看見了選民不一樣的底線。你以為選民只在乎選票、政治上的辯論跟鬥爭，但其實形而上的理想與辯論還在。這是一場原住民的運動、公民權的運動，不要覺得這些東西在現代的選舉沒有票。」

台灣副總統賴清德與Kolas Yotaka關係非常密切，曾三度為她站台。他在選前的最後一場說，黑人奧巴馬能成為美國總統、身為女性的蔡英文當選台灣總統、印度裔蘇納克上任英國首相，都體現了種族和性別平等，若Kolas Yotaka當選花蓮縣長，也會象徵台灣社會的進步與文明。