中國放棄清零新冠感染人數爆增 搶藥潮蔓延至香港澳洲

41 分钟前

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中國政府公布「二十條」和「新十條」放鬆新冠防控措施後，病毒在多個城市迅速傳播，引發許多亂象。許多城市出現醫院看病難，感冒藥和發燒藥一藥難求的情況。

世衛組織突發衛生事件規劃執行主任邁克·瑞安（Mike Ryan）稱，在中國決定放棄清零政策前，新冠感染人數就已經出現了爆炸式增長。

政策急轉彎導致疫情爆發？

11月中國各地爆發反對疫情防控措施的抗議後，中國在防控政策方面急轉彎。12月初，中國政府高層連續兩天召開疫情防控座談會，中國國務院副總理孫春蘭在兩場座談會上都表示，奧密克戎病毒致病性減弱，將優化防控措施。與以往大多數會議不同，孫春蘭這兩次都罕見地未提到堅持「清零」政策。

12月7日，中國國務院聯防聯控機制發佈《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，提出了「新十條」，朝著逐步開放的方向前進。措施包括縮小核酸檢測範圍，不再對跨地區人員要求核酸陰性證明和健康碼等。

外界普遍認為，中國實際上是結束了其一貫堅持的清零政策，轉向與病毒共存。但政策轉向後，中國的感染迎來爆發式增長。

不過，目前中國官方的數據無法反映實際的感染病例。根據中國國家衛健委的數據，12月15日中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2157例。由於難以凖確掌握無症狀感染者的實際數量，中國政府已宣佈從12月14日起不再公布無症狀感染者數據。

世衛組織突發衛生事件規劃執行主任邁克·瑞安（Mike Ryan）駁斥了政策逆轉導致病例激增的說法，稱早在中國決定放棄嚴格的清零政策前，中國的新冠感染人數就已經出現爆炸式增長。

「這種疾病之所以密集傳播，是因為控制措施本身並沒有阻止這種疾病。中國從戰略上決定，這不再是最好的選擇。」瑞安說。

他還指出，中國和其他國家仍然面臨的挑戰是，需要接種疫苗的人是否充分接種疫苗，是否接種了正確的疫苗和正確的劑量，以及這些人最後一次接種疫苗是什麼時候。

搶購潮和醫護感染

突然的政策急轉彎和感染激增無疑引爆了民眾的恐慌情緒。在大陸的多個城市，醫院大排長龍，防疫物品如感冒藥、發燒藥遭到瘋搶，甚至黃桃罐頭和電解質水也被搶購。

搶購甚至蔓延到了香港和澳洲。部分香港藥房的感冒藥如「必理痛」、「幸福傷風素」短缺，一些藥店開始對感冒藥進行限購。

路透社報道，在墨爾本郊區、澳大利亞最大華人社區之一的博士山（Box Hill），一名藥劑師說，幾家藥店的必理痛已經賣光了。

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中國央視報道，中國國藥集團旗下160餘家工業企業，正在24小時增產，特別是一些重點品種，產能已擴大到日常三倍。

今年32歲的張心（化名）在周三感染，她幾乎全家「中招」，包括她的媽媽、阿姨以及90歲的外婆。她對BBC中文表示，國家應該有序開放，不是突然一下子就放開。

「普通百姓在面對疫情的時候措手不及，在藥物購買方面，應該進行限購，這樣不會導致大家囤太多藥在家裏，真正感染的人因為缺藥，跑到醫院就醫，造成醫療資源緊張，加重感染。」她說。

張心說，家中90歲的外婆病情嚴重，到醫院還要長時間排隊，排到了之後，醫生也只是開了一些感冒藥和咳嗽藥。

「對於有基礎病的老人，應該設置綠色通道就醫。」她說。

另外，中國的醫護也出現了集體感染的情況。

中國媒體財新報道，近期北京已有幾家大醫院致電掛號預約的門診患者，建議其將就診時間延期，或者改為線上問診，因為院內有陽性感染者。醫生們發現，身邊持續有同事出現症狀，人手緊張。

清零與放開之爭

網絡上有一些聲音懷念中國之前的清零政策，他們認為「清零」政策是有必要的，可以保護老人和小孩。

微博網民「每天開除粉籍」說，自己是絕對的清零派，因為新冠對老人、孕婦和醫生很危險。「醫療資源一向緊缺，醫生沒了會更擠兌，而且這個會重覆感染，也就是說，醫生會面臨重覆感染。孕婦整個懷孕過程也會重復發燒的過程。對胎兒太危險了。」

也有網民指出，防控亂象的源頭是政策制定的問題。微博網民「風雨雪海光」說：「動態清零失敗了，什麼凖備也沒有，急速轉向共存，制定政策的人不出面，天天讓底下人互罵，不負責任！」

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對於清零比放開好的觀點，香港大學醫學院生物醫學學院教授金冬雁對BBC中文指出，「清零」是不可以持續的，如果繼續「清零」政策也會發生一樣的情況。如果要走開放的路線，面對疫情全面爆發是很自然的事情，「中國現在開放，理想的情況是，應該吸取各國的教訓，有什麼可以做得更好。」

金冬雁贊成邁克·瑞安的說法，在中國放開管控之前，病例已經有了飛速增長，「不放開，要清零也是幾乎不可能的。」