2023中國經濟展望：中央經濟工作會議透露不尋常信號

49 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫情期間，中國出口先受衝擊，再攀高峰，又落谷底，經歷「過山車」。

12月15日至16日，中國舉行中央經濟工作會議，每年12月底的這次會議透露來年經濟政策基調，包括財政、貨幣，乃至對房地產、互聯網、汽車等重要行業的最新動向，因而備受市場矚目。

這次會議還有兩個特殊背景：10月中共「二十大」後新浮現的四位政治局常委（李強、蔡奇、丁薛祥、李希）出席會議，明年全國人大和政協「兩會」上將確認中國新一屆經濟主官，因而此次是新老交棒的會議；11月底，中國突然放開嚴格的防疫管控，為當前深陷泥沼的經濟帶來希望，明年經濟將面臨全新的環境。

這次會議給予「穩增長」最高優先級，改變「穩就業」排在第一的情況，並且沒有再提「清零」，而稱「更好統籌疫情防控和經濟社會發展」。此外還增加了「加大宏觀政策調控力度」的說法，多位經濟學家認為，這意味著明年會有更大規模刺激經濟復蘇。

就具體行業而言，住房改善、新能源汽車和養老服務被特別提及，以提振內需；支持平台企業發展也備受討論。這四個行業中，房地產和平台企業（阿里巴巴、騰訊、美團等）在過去幾年受到嚴厲監管和經濟惡化的雙重擠壓，分析人士預計它們有望在2023年「喘口氣」。

中國經濟究竟怎麼樣？

會議給出的官方判斷是——「當前我國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動蕩不安，給我國經濟帶來的影響加深。」

從數據上看，中國經濟在疫情中走了個「過山車」，目前正處於低谷。

疫情剛開始中國經濟受到重創，但很快受到控制。中國嚴格的防疫措施，使供應鏈在疫情期間表現出很強的穩定性。同時中國政府將營商和信貸政策向製造業傾斜，填補產業鏈中的弱項和短板，以圖保持並提高製造業水平。這些原因使跨國企業們做出最符合利益的決策——讓訂單回到已經全面復工的中國。換言之，由於當時中國的供給能力要遠高於國外，出口產生了明顯的替代效應。

於是2020年下半年，中國外貿止跌轉漲，甚至在2020年12月以美元計價中國出口同比增長18.1%，遠超預期。在如此高增長的基礎上，2021年中國外貿繼續高歌猛進——全年出口21.73萬億元，增長21.2%。至此，中國貿易規模已連續6個季度正增長，在全球的佔比甚至達到歷史峰值。

今年初，發生第二次反轉，奧密克戎襲擊中國，大中小城市封城此起彼伏，不同於疫情之初的「短痛」，2022年中國經濟一場場「陣痛」，綿延全年。第二季度的經濟增長幾乎停滯，全年估計增長3%，不及5.5%的目標。

11月公布的數據顯示，中國出口在經歷29個月的增長後，首次出現萎縮；11月的社會消費品零售總額38615億元，同比下降達到5.9%。思睿投資集團首席經濟學家洪灝認為，這意味著中國內部和外部的需求在同步消退。

經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰向BBC中文表示，經濟復蘇首先依賴於中國的重新開放。如果能平順地過渡到「與病毒共存」肯定會增強市場信心、支出和投資，但這還不是一個確定性事件。支持性政策可以為經濟注入進一步的動力，但不太可能成為改變遊戲規則的因素。

「中國的官員們顯然非常擔心財政可持續性，因為『地方政府債務風險』一詞在會議聲明中不同尋常地出現了三次。我注意到他們在文件中刪除了『減稅』的提法，這進一步表明他們不希望將政府財政繃得太緊。」徐天辰表示。

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刺激內需與擴大收入

經濟學家中流傳一則老笑話——「只要教會一隻鸚鵡說『供給』和『需求』，它也能稱為經濟學家。」

疫情之初，中國經濟面臨罕見的「供給」和「需求」兩側同時冰凍的情況。供給一端，工廠停工停產，貨物停運；需求一端，老百姓足不出戶，不再逛街、聚餐、旅遊和看電影。

從2020年二季度到2021年底，「供給」和「需求」都得到恢復，其中「需求」恢復得慢一些，老百姓面對不確定性還在謹慎消費；而「供給側」的工廠們，依托海外的訂單，甚至超過疫情前，從自行車、健身器械，到電子產品，開足馬力地生產和出口。

到了2022年，中國再次面臨「供給」和「需求」同時陷入困境的局面。供給一端，歐美逐步解封，訂單回流到其他製造中心，美聯儲加息抑制了外部需求，再加上防疫政策打斷生產和運輸，中國企業們同時抱怨「訂單減半」和「供應鏈噩夢」；需求一端受挫更直接，此起彼伏的封城和收入減少，讓居民要麼減少額外消費，要麼封在家中無處花錢。

到了2022年底，防疫政策放開後，如何復蘇？上述中央經濟工作會，在安排2023年的經濟工作時，把「擴大內需」排到第一位，並強調「要充分挖掘國內市場潛力，提升內需對經濟增長的拉動作用」。

具體而言，就是把恢復和擴大消費擺在優先位置，「增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景」。這麼做似乎順理成章，在海外訂單減少的情況下，刺激國內消費，不僅提振需求，可以拉動供給側的恢復。

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 12月6日，防疫政策突然放開，北京一家空蕩餐館裏只有一位客人用餐。

不過，中國經濟學家任澤平提醒，消費受消費能力、消費意願以及消費場景等因素的影響，消費恢復緩慢一定程度受制於居民收入和就業，當前就業仍然存在結構性問題。

中國11月的城鎮調查失業率為5.7%，相比10月份繼續上漲，其中16-24歲人口調查失業率還處在兩位數的高位。基於此，任澤平建議政府發放消費券，有利於打通國民經濟循環，幫助部分困難群眾度過暫時性困難，提振民眾信心，資金來源可以通過特別國債。

值得一提的是，12月14日中國公布了《擴大內需戰略規劃綱要（2022—2035年）》稱，必須堅定實施擴大內需戰略，不斷釋放內需潛力，充分發揮內需拉動作用。

中國東鄰日本曾制定過類似計劃，即1961到1970年的「國民收入倍增計劃」，不同的是，該計劃將經濟發展目標錨定在「國民收入」這一個指標上；相似的是，收入倍增後可以大幅釋放國內需求，為經濟增長帶來澎湃動力。這一計劃取得巨大成功，日本人均國民收入從1960年的395美元，增加到1970年的1592美元，先後超過法國和德國，僅次於美國躍居世界第二位。

哪些行業可能受益？

徐天辰稱，「會議有兩點讓我印象深刻：對於促進消費的執著，以及在對科技公司具有破壞性的監管中有所回縮。這種支持增長的立場，以及扭轉一些早期政策，清晰地反映出中國領導人對『清零』政策所帶來的經濟傷痕的擔憂。」

在「擴大國內需求」一項中，會議通稿中只點名了三個行業：「支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費」。

其中，新能源汽車是「中國製造2025」選取的10個領域中發展最顯著的行業之一——通過補貼等方式，10年間銷量從1.2萬輛到352萬輛。中國希望在汽車行業巨變過程中，從德美日的跟隨者，實現彎道超車，變為領跑者。經濟學人智庫（EIU）分析師阿魯希·科泰查（Arushi Kotecha）表示，電動汽車對經濟增長仍然至關重要，一部分原因是它在能源轉型中的意義和關鍵作用；此外，電動車是一個經濟體中高附加值的部分，因為它不僅包括鋰離子電池的和半導體領域的最新技術，還包括車輛輔助駕駛零部件行業（比如激光雷達）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年，上海車展上的中國品牌電動汽車。

養老服務背後則是中國面臨的另一個問題「老齡化」，中國出生率在疫情三年中一降再降，讓「獨生子女」一代面臨巨大壓力。而傳統上中國老人偏向居家養老，使養老機構和服務都發育不足。

然而相比於前兩者，房地產對於中國經濟重要程度要大得多。房地產上游有建材、化工、鋼鐵、工程機械，下游家電、家具、裝修等，涉及行業多，成為拉動中國內需的關鍵。但在2020年，中國對重點房企融資提出「三道紅線」，對金融機構提出房地產貸款限制，幾個月內，高槓桿運作的100多家房地產企業，相繼出現債券違約，資金鏈斷裂，甚至倒閉，"爛尾樓"成批出現。到了2022年，數百個樓盤的購房者在網上聯署聲明，宣佈「爛尾樓」若不復工，將不再繳納貸款。

在經濟低迷之中，「爛尾樓」的困局之下，中國政府政策不斷轉向，放開越來越多對樓市的限制。12月15日，中國副總理劉鶴稱，「房地產是國民經濟的支柱產業，針對當前出現的下行風險，我們已出台一些政策，正在考慮新的舉措，努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。」

但亞洲開發銀行（ADB）首席經濟學家朴之水（Albert Park）認為，中國政府和房地產的關係還未根本改變——政府高價出售土地，以獲得財政收入，資助公共投資。因此還需要進一步改革，為地方政府提供其他的收入來源，使他們能夠與房地產行業保持一定距離。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「爛尾樓」成了中國地產大時代的悲劇註腳。

過去幾年與房地產企業命運相似的是中國的互聯網企業。幾乎沒有預兆，2020到2021年，針對互聯網巨頭的反壟斷調查，頗為戲劇性地拉開大幕——馬雲在公開演講中對金融監管者「開炮」，隨即螞蟻金服在上市前夕被叫停；滴滴「先斬後奏」赴美上市，一周內就被審查、下架，不到半年即遭退市；此外，阿里收到182億巨額罰單，騰訊被停發遊戲版號。此後《華爾街日報》報道稱，螞蟻金服上市是習近平親自叫停的；再有《金融時報》報道稱，馬雲已經移居日本達半年。輿論由此擔心，中國經濟是否開始「國進民退」？

此次會議通稿一方面稱，要大力發展數字經濟；另一方面稱，對我們是否堅持「兩個毫不動搖」的不正確議論，必須亮明態度，毫不含糊；以及要從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。依法保護民營企業產權和企業家權益。

「兩個毫不動搖」指的是，「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護。」