「認知戰」憂慮Vs捍衛民主價值 台灣會徹底封殺抖音和TikTok嗎

14 分钟前

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「我習慣開著抖音寫作業，就像有些人喜歡聽著音樂做事情一樣。」來自台灣彰化的小吉對BBC中文說。她在大學宿舍一邊凖備期末考的作品，一邊在手機播放抖音短片，讓平台自動推送內容。「它的好處是會一直播放，不會像YouTube你要自己選影片。」

她今年19歲，在台中念藝術設計，她說從高中到現在念大一，平均每天用一個小時看抖音。「影片都短短的，只是幾秒鐘，你會覺得看一下沒什麼，但看著看著就又花了幾個小時，很上癮。」

小吉在立場偏藍的家庭長大，偶爾會與父母一起觀看中國大陸的古裝劇和綜藝節目，她在2021年初看了選秀節目《創造營》，被其中一名本身是抖音網紅的選手吸引，為了追星而下載來自中國大陸的視頻社交軟件抖音。「我喜歡看偶像唱歌跳舞，後來上面很多寵物、美食、戲劇、生活類內容，就被吸引了。」

她另一個常用的社群媒體是Instagram，該平台近年也推出短片Reels，但她說Reels大部分是用英文的國外內容，很多時候沒有字幕，抖音則「使用簡中、純中文的環境，語言比較友善」，內容也更貼近她的生活。

誰在用抖音

主要基於中國大陸市場的抖音和其國際版應用TikTok的演算法透過定位、點閲和點讚等行為數據，自動推播用戶可能感興趣的短片。TikTok和抖音加起來全球每月活躍用戶超過10億人，其中台灣用戶突破400萬人，大部分是24歲以下族群。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 抖音在台灣的用戶大多是24歲一下的年輕族群。

小吉說在她的大學生朋友當中，只有三四位有用抖音，多數人還是更喜歡用Facebook和Instagram等國際平台，她的雙胞胎姐姐就因為「覺得抖音是中國的」而沒有下載。

高中生方面，多名台北、新北的學生都向BBC中文表示Instagram才是最流行，身邊約六成人有安裝抖音，但使用頻率不高，每周大約看半小時到一小時，而且「比較多人抵制中國版的抖音，會看國際版的TikTok，國外有很多優秀的內容創作者」。

相較之下，國中（初中）學生的使用率更高。在彰化偏郊地區任教國中的柯老師說，校內約六七成學生用抖音，他們放學後會觀看大量「無厘頭影片」，「聊天經常說一些我聽不懂的話，他們說是抖音的梗。」

在台北任教的資深國中教師黃老師也透露，平日接觸到的學生約有一半使用抖音，面對會考壓力的國三學生尤其「上癮」，「他們想要舒壓，覺得抖音影片很輕鬆，很好笑，不用動腦。」她說疫情期間改為線上學習，家長和老師無法限制學生使用手機，也導致更多國中生「抖音成癮」。

黃老師指，近年部分學生受抖音影響，在校內大量使用對岸網路用語和簡體字，已造成教學上的困擾，「寫錯字的問題越來越嚴重，他們開始分辨不清楚，不知道什麼語言使用才是正確的。」她說很多國文老師都對此深感不安，形容是「文化入侵」。

「影響力運動」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣數位發展部已將抖音列為"危害國家資通安全產品"，禁止公部門資通設備和所屬場域下載和使用抖音及TikTok。

除了文化，抖音也在台灣引起國安疑慮。根據《兩岸人民關係條例》規定，中國大陸網路平台不得在台經營業務，但台灣行政院專案小組發現，上月一家在台中的生物科技公司更名「字節跳動」，被懷疑是抖音的台灣分公司。

TikTok回應指有關傳言為不實消息，台灣陸委會則發新聞稿稱，已經移由司法機關偵辦，又指中國運用短影音視頻對其他國家進行認知操作滲透，有搜集用戶個資的高度風險。

台灣數位發展部已將抖音列為「危害國家資通安全產品」，禁止公部門資通設備和所屬場域下載和使用抖音及TikTok。外界關注當局會否進一步全面封殺，部長唐鳳日前回應稱，立法要先取得社會共識，行政院將在12月26日資安匯報中進行跨部會討論。

台灣國防部智庫、國防安全研究院網路安全與決策推演研究所助理研究員曾怡碩告訴BBC中文，中共會運用透過任何有效的工具進行影響力運動（influence campaign），抖音的演算法能量身定制為用戶推播內容，「這麼好用的工具，很難想像他們不利用。」

但他強調，認知作戰是「灰色地帶」戰略，難以阻止，台灣政府在示警的同時要平衡言論自由和顧及民情。「如果有一天中共想不開，在抖音對每個人都大規模做（統戰），我們的示警就有作用，因為大家都看到這個威脅，我們一點點力氣就撥亂反正。相反，如果他們只是用一點點力，我們卻大打口水戰、大規模禁止，我們就掉進不對稱陷阱。」

有台灣媒體發現，抖音上有多個以假亂真的台灣政府官方帳號，包括行政院長蘇貞昌、內政部、衛福部等。另外，台灣國安局日前偵獲抖音上的「baronkasa」影片，經研判應為解放軍置入文宣，利用具無厘頭喜感的手法，加強兩岸三地年輕人統戰，當局指已通告各部會。

資訊戰專家、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋對BBC中文表示，抖音短片看似無害，但中共利用這個軟性管道影響投票意向和作戰意志。「以前的大外宣是針對海外華人、老年人，講中國有多好，但這樣對年輕人會反效果。現在不用講中國有多好，只是講其他民主國家有多爛，散播疑美論，講到政治都很骯髒，讓年輕人變得政治冷感，不去投票，或者會覺得中國也是還好啊，台灣政府講『抗中』好無聊。」

他指出，目前抖音未對台灣構成即時危險，但從國安角度來說，該平台潛移默化「對公民的養成不好」。「毛澤東說意識形態要『從娃娃抓起』，他們從國小、國中就開始慢慢養大，溫水煮青蛙，三到五年後問題會慢慢出現。」

會否改變國家認同？

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抖音滲透政治宣傳的現象，小吉也有體會到。她說從來不會搜尋或點讚政治類內容，但通常每二三十條生活類短片，就會被推播一條政治內容，比如中共二十大期間會有一些和政治相關的影片，或者因平台取得其定位，而推播在大陸的台灣人網紅影片。「在我沒有讚好的情況下出現這些內容，很明顯是宣傳。」

被問到被推播政治內容會滑走還是停留時，她回應指偶爾會看看。「想知道對岸的人怎麼想，但也只是看一下，我用抖音主要是為了娛樂不是政治，看到那些政治內容的留言、口水戰心情會不好。」

小吉從未去過對岸，但她向來「對大陸的經濟和藝文產業有好感」，一度萌生去北京上海留學的念頭，而兩年前開始看抖音後對大陸倍感親切，「會覺得中國是還不錯的國家。」

惟這份好感度難以持續，她在疫情期間曾跟一起追星的大陸網友私下聊天，他們都在抱怨防疫封控措施不合理，許多大學生被關在宿舍很久，「大白」用鐵封死住戶的門，這讓她意識到抖音塑造的世界跟現實是「平行時空」。「抖音上所呈現的全是好的一面，美好到有點虛假，中國政府想在網路上對內、對外做出太平盛世的假象，但背後已經是水深火熱，政府根本不把人當人。」

小吉強調，欣賞中國大陸文化不代表認同當地政權，「看抖音不會改變我的國家認同」。「我從小所受的教育以及生活方式，都是在教育我是個中華民國國民，我也常常說自己是台灣人，我堅決不支持任何形式的統一。」

學者籲培養訊息抵抗力

國立政治大學傳播學院院長陳憶寧教授對BBC中文說，抖音只是台灣網上眾多平台之一，年輕人接觸到多方面資訊，都知道中國不只抖音所呈現好的一面。「我們太小看年輕人了，他們沒那麼蠢，中共的宣傳他們是不會買單的，覺得抖音會改變他們的國家認同是想太多，推論太過度。」

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她又指，台灣50歲以上的中老年人才是假訊息的最大受害者，經常在LINE群組傳播假訊息，也不太懂得查核事實，「那為什麼政府不禁止LINE？」相反年輕人從小就在真真假假的資訊環境中長大，防禦能力「比中老年人強太多」。

陳憶寧強調，台灣不是戒嚴社會，全面禁止民眾使用抖音將違背民主價值，對岸的心理戰隨時都在進行，最重要是繼續做好媒體識讀（media literacy）教育，培養民眾對假訊息的抵抗力。「不是讓人活在真空無菌的狀態，要多習慣看不同的訊息，有真有假，有來自對岸的，真的接觸到的時候才不會太驚訝、錯愕或反感。」

國防部智庫成員曾怡碩也說，政府的責任是持續檢視和警示民眾有風險，信任民眾能自主判斷，目前批評的人「都是白髮蒼蒼的老頭子」，他呼籲社會不要把矛頭指向年輕人。

對於每天看一小時抖音的小吉來說，那是娛樂工具，她不理解為何要批判年輕人用社群媒體。「我喜歡看抖音，就像有的人喜歡Netflix，有的人喜歡韓劇一樣，是一種娛樂，只要我知道自己在做什麼就好。」