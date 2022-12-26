中國宣佈取消入境隔離措施 將「新冠肺炎」更名為「新冠感染」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國將解除實行近三年的嚴格邊境封鎖。

中國宣佈從明年1月8日起，取消對入境人員的隔離管理，並宣佈對國內的新冠感染者不再實行隔離措施。當局還宣佈，將「新冠肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。

中國國家衛健委周一（12月26日）在一份聲明中稱，赴中國的旅客將無需申請健康碼和入境後進行隔離，但需要在行前48小時進行核酸檢測。

聲明稱，當局還將向外籍人士來華提供簽證便利，取消國際客運航班數量管控措施，並逐步恢復中國公民出境旅遊。

此舉標誌著中國將逐步解除實行近三年的嚴格邊境封鎖，也意味著中國正進一步轉向「與病毒共存」。

「新冠病毒將在自然界長期存在，其致病力較早期明顯下降，所致疾病將逐步演化為一種常見的呼吸道傳染病。」中國國家衛健委在一份通知中寫道。

自2020年初以來，中國一直將新冠肺炎按該國傳染病法中與鼠疫、霍亂同等級的甲類傳染病管理。因此，根據《國境衛生檢疫法》，出入境人員和行李，都需要接受檢疫。

2021年8月，當局宣佈除商務、出國留學或緊急情況，暫不簽發或換發大多數普通護照。

根據目前的防疫政策，前往中國的旅客仍需在政府指定的隔離點集中隔離5天，並居家隔離3天。

上周，香港特區行政長官李家超到北京述職後返港，他對媒體表示，中央政府同意逐步全面通關，目標下月中前落實。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國新冠防疫鬆綁「新十條」實施一周，北京民眾在重拾自由之際也在經歷著一些亂象。

過去三年中，中國一直採取嚴格的「清零」政策，在國內普遍進行大規模核酸檢測和居民區封鎖，導致中國經濟遭到重創，並在上個月引發了中國多年來最大規模的抗議活動。

但在本月，北京的政策突然大轉彎，快速取消了國內幾乎所有的新冠限制措施，此舉受到一些民眾的歡迎，但也在全國範圍內引發了前所未有的感染浪潮。

許多城市的民眾都反映醫院人滿為患，退燒藥和感冒藥供不應求。山東省青島市上周末的官方數據顯示，僅青島市一天的感染人數就可能多達50萬人。