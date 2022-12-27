百萬台商春節「歸家難」繼續？兩岸小三通「開半套」被指政治平衡

李澄欣

BBC中文

8 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前大陸只有四個機場有直航到台灣，供求失衡導致機票價格居高不下。

「現在回一趟台灣都可以直接去歐洲了，完全不能接受。」農曆新年在即，在上海外資企業工作十多年的台灣人魏先生對BBC中文說。

他一家四口已經三年沒有回台灣過年，本來以為兩岸疫情緩解後可以回家團聚，幾個月前就開始看機票，但來回直航票價高達1.5萬人民幣，對比以前的三四千人民幣飆升了四倍。魏太太說：「一家人飛就要六萬人民幣，相當於二十多萬台幣，真的瘋了，今年應該又回不去了。」

目前估計有百萬台灣人在中國大陸經商、工作、求學和生活。疫情前的「大三通」之下，台商可以從大陸各大城市的六十個航點直飛返台，高峰期每周八百航班，但三年來因為疫情，只剩北京首都機場、上海浦東機場、廈門高崎機場和成都雙流機場四個航點有直航，機票在供求失衡下價格暴漲。

不少人取道香港或澳門轉機返台，在上海工作、三年沒回家的武女士日前買到三張經澳門轉機到桃園機場的機票，往返每人四千多元人民幣，但需要在澳門待一晚，「反正直航貴就轉機，但不容易搶到票」。

台商的質疑

空路一票難求之下，海路成為寄望。來往福建沿海與金門、馬祖地區的「小三通」海上客運航線自2020年2月起因疫情停航，一旦複航，在大陸的台灣人就可以搭船到金門轉飛機回台灣，交通成本最多也只是一兩千人民幣，也有望藉此讓直航機票價格回落。

台灣行政院12月22日公布「小三通」複航計劃，明年1月7日至2月6日以專案方式有限度開放，惟對象僅限金門、馬祖地區的民眾及大陸配偶，並不包含需求量最大的台商台生中轉。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣金門和毗鄰的中國大陸城市廈門之間原本有客船往來。台商原本期盼走海路經金門中轉返台，但小三通複航方案只開放給金馬的居民極其陸配。

當局多次強調防疫優先，陸委會指在中國疫情嚴峻的當下推動小三通複航，須步步為營，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝稱「本是同根生，開通莫要急」，如開放小三通中轉，恐大量確診旅客進入到金馬，導致離島防疫量能崩潰。

在野國民黨抨擊執政民進黨「做半套」，歧視台商、台生和台胞，前總統馬英九更是呼籲政府乾脆一點，全面複航。藍營政客、台商代表及家屬等近千人在12月24日上街抗議，高喊「我要回家」等口號。

在上海經商的台企聯常務理事徐正文對BBC中文指，台灣民眾已經對疫情無感，只當作流感，政府以疫情為由卡關小三通並不合理，又質疑是雙重標凖。「之前歐美爆發疫情，政府也沒有阻擋海外台灣人回家，難道是因為我們『該死』去了大陸嗎？其他意識形態操作就算了，不能返鄉過年真的很難接受。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮則表示，大陸方面對小三通沒有任何障礙，「希望民進黨當局以同胞福祉為念，徹底取消自身單方面設置的障礙」。

政治因素阻礙複航？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 農曆新年本是台灣人從大陸返鄉團聚的高峰。

兩岸問題專家、國立成功大學政治系教授周志傑對BBC中文分析指，小三通「開半套」反映了台灣內部藍綠陣營的小平衡，兩岸關係的中平衡，以及美中關係的大平衡。

小平衡方面，他說九合一地方選舉藍綠支持率此消彼長，國民黨大勝反映「避戰維和」是台灣民意最大公約數，加上台灣已放鬆防疫邊境管控，各界對小三通複航的呼聲高漲，形成民意壓力。「現在的執政黨沒有要修正抗中政策，但也體認到這個趨勢，會擔心2024年總統大選出現裙擺效應，民進黨要證明給內部民眾看，他們在兩岸問題上有嘗試事務性的協商，有非零和（non zero sum）的意願與能力。」

中平衡方面，周志傑指台灣政府希望緩解兩岸關係，卻又不願「把所有籌碼全部奉上」，因此小三通只「開半套」，作為「敲門磚」試探大陸方面是否願意間接協商。「現在民進黨是援兵之計，先開一半擋住各方質疑，等兩個月後疫情緩和、一月（中共）中央對台工作領導小組開完會、三月兩會之後，再看對岸的態度。」

大平衡方面，美中激烈對抗幾年後需要緩衝，拜登和習近平在二十國集團（G20）峰會會晤後釋出「管控衝突」的信號，華盛頓和北京都希望把台灣問題在政治議程上往後挪，而美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也強調要「避免戰爭爆發」。「美國想中台之間緩一緩，（執政黨）開小三通是跟美國有個交代，兩岸前線之間有陸路上的人員往來，某程度降低了軍事衝突的風險。」

小三通會否「開全套」？

圖像來源，Getty Images

外界關注2月6日後小三通會否進一步開放，周志傑研判當局可能維持現狀，或者找一個好的理由擴大開放。「朝野都感受到美中關係緩和，兩邊都一致在往恢復兩岸來往的方向走，不可能往封閉的方向，除非疫情整個失控。」

台大政治學系教授徐斯勤則對BBC中文表示，如果中國大陸出現變種病毒，疫情將是小三通的最大變數，若再拖延恐錯失兩岸關係緩和的政治時機。「明年7月後台灣進入2024總統大選前的高峰，政治人物會因為競選需求發表對北京有刺激性的論述，到時候這個窗口又關起來。」