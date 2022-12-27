中國恢復對外通關：疫情蔓延出境、新變種的風險有多大？

49 分钟前

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由於嚴格的清零政策，在新冠疫情爆發後，中國限制與香港等和外國的人員往來已約三年。周一（12月26日），中國政府表示，將放寬邊境管控。

取消入境隔離

中國國家衛健委12月26日發佈《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》，提出取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，前往中國的人士只需在出發前48小時進行核酸檢測，結果陰性者便可以入境，無需向中國駐外使領館申請健康碼。

方案還稱，根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國宣佈取消入境隔離措施 將「新冠肺炎」更名為「新冠感染」

新方案意味著中國基本放寬已經實施了三年的出入境管控。不少網民紛紛在社交媒體上慶祝。

微博網民「kamui520」說：「已經凖備明年3、4月出去玩了，就是護照過期了還得找時間先續上。本來以為短時間內不會開放導致年假都消耗完了，不然明年可以出去玩個爽。」

中國媒體報道，新政策對旅行消費的影響迅速顯現，多家在線旅遊平台出境機票、海外酒店搜索量大漲。

旅遊中介網站攜程數據顯示，方案發佈半小時內，攜程平台熱門海外目的地搜索量同比大漲10倍，出境（包含港澳台）機票、海外酒店搜索達到三年來峰值。

但也有民眾表示，感染新冠之後不適，不想出門旅遊。「陽了（檢測結果陽性）剛有康復的跡象，一想到發燒這幾天的痛苦我省都不想跨。」微博網民「驀咚咚-棋牌室常駐鑽石會員」說。

香港方面，政府發言人表示，通關很快將可實現。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 也有民眾表示，感染新冠之後不適，不想出門旅遊。

發言人稱，由政務司司長帶領的「通關事務協調組」正爭分奪秒，雙軌並行推進通關籌備工作，一方面盡快制訂穩妥的通關方案；另一方面，香港與中央、廣東省和深圳市相關單位保持聯繫，就通關方案達成共識後會隨即提交中央審批，務求在明年1月中之前落實。

風險有多大？

在中國打開國門時，也有醫療專家擔心，中國大範圍的病毒傳播可能會引發病毒變種。

美聯社引述約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）傳染病專家斯圖爾特·坎貝爾·雷（Stuart Campbell Ray ）說：「中國人口很多，而且免疫力有限。這種環境似乎我們可能會看到新變種爆發。」

雷說：「當我們看到大規模的感染潮時，通常會產生新的變種。」、

日本、印度、韓國和意大利等國似乎對中國大面積爆發疫情有所擔憂，加強了檢疫措施。周二，日本首相岸田文雄以有報道稱中國大陸新冠感染人數驟增為由，宣佈12月30日零點起將實施加強入境防疫的緊急措施。

共同社報道指，對於從中國赴日及七天內去過中國的所有人員，實施入境時檢測。岸田文雄稱："中國中央和地方、政府與民間的疫情信息存在較大出入等，很難掌握詳細情況，導致日本國內的擔憂加劇。"

印度衛生部長上周六表示，印度已要求來自中國、日本、韓國、香港和泰國的遊客提供新冠病毒陰性檢測報告。

曼達維雅（Mansukh Mandaviya）部長說，來自這些國家的旅客如果出現新冠病毒症狀或檢測呈陽性，將被隔離。

對於大陸和香港通關的風險，美國西北大學預防醫學系教授張暉接受BBC採訪時表示，醫學風險是雙方面的， 一方面是香港民眾進大陸會給大陸帶來什麼風險；另一方面，大陸居民來香港會給香港帶來什麼風險。

「第一個方面，香港民眾到大陸來會不會帶給大陸什麼風險，風險永遠是有的，但我覺得基本上很小，因為大陸病毒已經大範圍蔓延了，」張暉指出，「目前討論中被忽略的一點是，大陸民眾到香港會給香港帶來什麼風險。病毒在大陸大面積蔓延，在病毒大量複製時可能會出現新的變異株，這方面的風險相對於前一個風險可能會更大一點。」

但張暉認為，預計這個風險還沒有大到決策部門改變入境政策的地步，因為大陸主流的毒株是BF7或者其它傳播性非常高的毒株，已經接近病毒傳播能力的天花板。而要出現一個新的能夠擊敗它們的優勢株，需要顯著更強的現實傳播能力，實現這樣的突變是很難的，或者說是一個小概率事件。

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而大陸對外國開放邊境也是同理，「雙向的風險都不可能是零，但我認為風險是比較低的，」張暉表示，「目前歐美非常擔心大陸會出現新的更強的毒株再次橫掃世界，雖然我理解他們這種顧慮背後的科學道理，但是因為其概率很低，不應該影響大陸居民入境世界各國。」

張暉也認為，如果設置通關配額，雖然可以一定程度減緩病毒的傳播，但無法阻止病毒的傳播，其在減緩醫學傳播上帶來的益處不足以抵消在經濟、老百姓生活便利程度等方面帶來的壞處，所以不建議對大陸居民通關設置配額或者額外的免疫檢查。

同時，現在許多聲音建議國內進口引進mRNA疫苗，但是張暉認為這樣做的作用有限，因為病毒的傳播速度太快。