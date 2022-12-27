台灣延長義務兵役至一年 蔡英文「困難決定」背後的壓力

李澄欣

BBC中文記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣義務役從現行的4個月延長至一年，預計2024年元旦生效。

台灣總統蔡英文27日宣佈兵役改革政策，包括義務役從現行的4個月延長至一年，預計2024年元旦生效，適用於民國94年次（公元2005年）起出生之役男。

國防部將引進美軍最新模組化訓練模式，同時提高義務役男待遇，薪資從現時每月約6500元大幅上調至26307元，接近基本工資。

蔡英文否認美國施壓

蔡英文兩年以來首次接受媒體聯訪，她在「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會上首先提及俄烏戰爭已超過300天，指烏克蘭人守護家園的意志感動很多人，而中國在八月軍演後對台威逼更明顯，台灣處在威權主義擴張第一線必須加強國防能力。

她說和平不是從天而降，引用英國前首相邱吉爾名言指「在屈辱過後，還是得面對戰爭」，強調備戰才能避戰，能戰才能止戰，「只要台灣夠強，青年就不用上戰場」。她又承認這是「無比困難的決定」，但身為總統和三軍統帥，自己有責任提升國防戰力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蔡英文指，台灣處在威權主義擴張第一線必須加強國防能力。

今年俄烏戰爭爆發及台海局勢升溫，中共在二十大首次將"堅決反對和遏制'台獨'"納入黨章。8月，美國國會眾議長佩洛西訪台後，中國在台灣周邊海空連續多日展開大規模軍演，多枚彈道導彈更飛越台北的天空。一些分析認為中國有可能在5年內攻台。 這些因素都讓國軍兵力受到海內外關注。

美國國防部前部長艾斯培（Mark Esper）今年7月率領大西洋理事會（The Atlantic Council）訪問團到台灣時，曾針對台灣國防政策提出四點建議，包括義務役延長至一年。

台灣今年8月表示要延長兵役，但國防部出面否認，到了12月初國防部證實兵役延長將於年底前公告，總統府卻稱未定案，各界批評一拖再拖。

《自由時報》引述消息稱，府院就有關方案多次召集跨部會協商，九合一地方選舉後也討論過至少三、四次，一直到宣佈的前一天晚上仍在開會討論。

在記者會上被問到延長兵役是否有美國壓力時，蔡英文明確否認，表示是自2020年就開始內部研議，由國安會、國防部共同作業，已經討論了一段時間。被問到有否考慮到選舉壓力時，蔡英文再次說是很困難的決定。

台灣國防部智庫國家安全研究院蘇紫雲研究員告訴BBC中文，美國從沒介入台灣內部事務，最多是表達希望台灣提高防衛能力，但明確表述說要你做什麼，不會說你不做就怎麼樣。

他強調，防務部門就延長兵役「已凖備好久」，目前台灣面對的軍事威脅增加，加上少子化導致台軍兵力減少，在此時延長義務役是必要做法，「軍事是科學問題，不是政治問題」。

澳洲國立大學政治學者宋文笛對對BBC中文表示，台灣通過這個政治上困難的決定，向國際社會展示出「人助自助」、願意為自身安全付出成本的決心，有助提升友好國家的信心，也更能正當化他們後續維持支援台灣的力度。

會否衝擊2024年大選？

台灣社會對延長兵役有高度共識，但存在顯著的世代差異。台灣民意基金會12月20日公布的民調顯示，整體受訪民眾有73.2%同意延長兵役一年、17.6%不同意，但20至24歲受訪者只有35.6%同意、37.2%不同意。

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在野國民黨在11月的九合一地方選舉期間提出「票投民進黨，青年上戰場」口號，有分析認為延長兵役恐不利民進黨支持率，甚至會衝擊2024年總統大選。

學者宋文笛指出，相關影響有待觀察，民進黨的國防改革議案將送交立法院查照，各政黨屆時將面臨公開表態的壓力，「只要所有主要政黨都表示同意，這次國防改革將不至於對2024總統選舉產生太大影響」。

東海大學政治系教授邱師儀更認為，延長兵役不見得會得罪年輕選民，年輕人討厭的是無意義的兵役，但改革之後已經完全不一樣，沒有以前的形式主義那麼嚴重。

就在蔡英文宣佈方案前，國民黨率先召開記者會表態支持兵役改革，主席朱立倫更召集黨中央、智庫和立院黨團共同協商，提出三大項目、七配套，要求改善服役內容和品質，並重建軍人光榮感，包括把九三軍人節改為全國放假一天的「全民敬軍節」。

強化訓練

台灣義務役以往經常被批評訓練不扎實，是浪費時間，蔡英文稱已指示國安會、國防部作出調整，希望在新制下「當兵這一年不是浪費一年」。

未來義務役訓練將以「實、量、新」三方面改革，包括實戰化訓練、拉長訓練時間長度與新型武器等，引進美軍最新模組化訓練模式，例如刺槍術訓練會提升為近戰格斗訓練，並增加刺針飛彈、紅隼飛彈、無人機等新式武器的訓練，全役期的射擊發數不低於800發。

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淡江大學戰略所助理教授林穎佑對BBC中文指出，兵役改革是「踏出第一步」，讓國軍過時的訓練模式能跟上新型武器的變化，「人要去配合武器」。

但他認為，這次改革未能回應整體兵力結構的問題，一旦中共犯台將進行海上封鎖及飛彈攻擊，國軍如何優先把人力放在這些方面。「海上交通很重要，石油和天然氣都是從海上來，我們需要更多大船和兵力配備，如果飛彈轟炸機場，會需要很多人修跑道，反而步槍兵是戰況較後面的時候。這些都是要全面的戰略思維，不是人到就可以。」

回顧台灣兵役

1949年中華民國政府遷台後實施徵兵制，當時陸軍服役兩年丶海空軍三年。1967年陸軍兵役改為2年再加一年臨時召集。直至1987年海空軍役期縮短至兩年，僅陸戰隊維持三年。1990年劃一義務役期為兩年。

台灣民主化後，兵役制度在選舉中成為話題，2000年陳水扁執政時期，國防部開始規劃「募兵制」，同時把義務役役期縮短至一年10月、一年6個月，至2008年減至一年。

2008年5月馬英九上台後推動「全募兵」，招募成效未如理想，但仍確立了志願役為主、義務役為輔的制度，2016年起對1994年以後出生的役男實施4個月「軍事訓練役」。