新冠疫情：中港免隔離通關後香港急需面對的命題

22 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在持續封控三年後，中國基本解除了以前的入境防疫限制措施。

中國大陸在數星期內陸續放寬持續三年的多項新冠疫情封控措施及旅遊限制之際，香港也在日前宣佈解除幾乎所有防疫限制，並計劃在1月中與中國內地恢復通關。

在疫苗接種率和防疫措施方面相對穩定的香港，與中國大陸通關將面臨什麼？我們整理了一下目前幾個方面的狀況。

中國大陸與香港的防疫措施調整

中國大陸及香港曾是世界上新冠防疫封控措施最嚴密的地方，但是在數日內先後宣告迅速解除大部分封控措施。

中國國家衛健委在12月26日宣佈將新冠肺炎改名為「新型冠狀病毒感染」，並從1月8日起不再對感染者實行隔離措施，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。

從該日起，中國大陸對於入境人士和貨物也不再採取入境隔離和核酸檢測等措施，前往中國的人士只需在出發前48小時進行核酸檢測，結果陰性者便可以入境，無需向中國駐外使領館申請健康碼。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 深圳灣口岸是疫情期間唯一保持運轉的陸路口岸，但進入中國內地需要接受強制隔離。

與此同時，中國大陸將會放鬆實施三年的國際旅行限制，「有序恢復」中國公民出境旅遊。

香港隨後亦於12月28日宣佈新冠防疫「優化措施」：從周四（12月29日）起，所有入境香港的旅客將不再需要強制進行核酸檢測。

同時取消的還有「疫苗通行證」措施和限聚令——香港在10月份之前還規定戶外聚會不能超過4人，最近兩月逐步放寬至12人，而周四這一限制將不復存在，但是在公共地方的「口罩令」仍然維持。

香港特首李家超在周三表示，這個城市的新冠疫苗高接種率是解除限制的原因之一。

據政府數據，香港有93%的人口已經接種兩劑新冠疫苗，接種三劑疫苗的也已經超過83%，80歲以上長者接種三劑疫苗的有64%。

「政府考慮到整體社會已達致相當高的疫苗接種率，加上早前曾經確診的人數已超過250萬人，社會已建立較廣泛的防疫屏障。」李家超在周三的記者會上說。

他同時表示「香港有足夠和有效的抗疫藥物」，政府在此後會採取「更具針對性的措施」，包括繼續推行疫苗接種等。

「相信優化措施可以再大力推進香港複元。」李家超說。

自新冠疫情全球大流行以來，香港的防疫政策強度大體上與中國大陸保持一致，奉行「動態清零」的方針。

檢疫中國來客 包括香港

中國在周一和周二宣佈從1月8日起解除入境隔離措施，同時恢復中國公民的護照和簽證辦理。

消息公布後，媒體報道多家在線旅遊平台出境機票、海外酒店搜索量大漲。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 多國已因應中國的措施調整而制定針對從中國出發旅客的防疫規定。

但是鑒於中國內地目前新增感染病例人數迅速增加，多國開始調整針對中國旅客的防疫措施，包括對香港和澳門的旅客。

美國在周三宣佈，將從1月5日起，所有來自中國大陸和港澳的旅客將須持有出發前48小時內新冠檢測陰性證明才能入境美國，以「減慢」新冠病毒的傳播。

美國衛生及公眾服務部的聲明還表示，超過10之內感染過新冠病毒的人士可持新冠康復證明入境。

相關規定亦適用於經第三國轉機進入美國或在美國機場轉機前往第三國的旅客，而美國也表示會「繼續監察狀況」並按需調整措施。

香港的官方統計數據顯示，全香港目前有超過250萬宗確認感染病例，1.1萬例死亡。

由於中國大陸已停止公布新冠病毒確診和死亡數字，因此中國的新冠疫情實際狀況難以評估，而媒體報道中國多地醫療系統嚴重受壓，高齡易感人群死亡率也在上升。

美國方面指中國未能提供「充分和透明」的新冠疫情數據，這可能影響對疫情進行「有效」的監察和降低出現新變種的機會。

中國外交部發言人汪文斌則在較早前指「個別西方媒體刻意炒作甚至歪曲」中國的防疫措施調整。

同樣對中國和港澳旅客收緊入境防疫措施的還有意大利、日本、馬來西亞、台灣和印度等地：

意大利將對所有來自中國的旅客要求強制進行核酸檢測——此前意大利媒體報道，一架從中國抵達米蘭的航班上有52%的乘客核酸檢測呈陽性

日本宣佈，從周五（12月30日）起，所有來自中國或7日內到過中國的旅客將要在抵境時進行核酸檢測，結果呈陽性且有症狀者將須隔離7日，無症狀者隔離5日；同時從中國前往日本的航班也會減少

日本對來自香港的航班實施限制可降落機場數量等措施，從香港到日本多地的多個航班已取消

在印度，來自包括中國在內的五個國家旅客須在入境前持有新冠檢測陰性證明，結果呈陽性或有症狀者將要隔離

台灣則表示，在1月1-31日期間從中國大陸抵達的旅客將須進行核酸檢測，結果呈陽性者須居家隔離

馬來西亞也將對中國旅客增加額外的跟縱和監察措施

日本當局周三宣佈限制香港的載客航班只能使用日本當地四個機場，香港政府致信日本當局表示強烈關注，要求撤回相關決定。

香港政府的公告稱，有關決定令香港受影響的航班接近250個，約6萬旅客受影響，涉及超過150個旅行團。

香港政府在周三稱會在周五起安排航班在日本指定機場以外的機場接載港人返港，日本隨後在周四宣佈將可使用機場增加至七個。

「動態清零」政策在最近多個月越發受到香港市民和商家批評，指其破壞香港的經濟和國際地位。

而奉行「清零」政策三年的中國大陸在11月底多個城市發生抗議事件，反對繼續嚴厲封控措施，甚至直接要求最高領導人習近平下台，之後中國大陸陸續宣佈解除各項封控措施。

香港本地的擔憂

按中國大陸公布的措施，香港旅客可於1月8日起免隔離入境中國大陸，但是香港官員在周三表示，通關細節仍有待審批，希望於1月15日前落實。

李家超在周三表示，開放後大陸與香港兩地陸路「每日可達40至50萬人流」，相關細節「仍有待討論」，「要逐步、有序、全面進行通關，防止出現混亂」。

此次中國內地深圳口岸對從香港每日入境人數設限額，不過深圳「健康驛站」預約系統在周二宣佈將於1月8日起停止服務。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港從12月29日起取消多項疫情防控措施，包括「疫苗通行證」。

目前未有明確消息指通關後是否有每日香港和內地陸路口岸之間的進出人數限制。

李家超表示，期望通關方案於1月15日前通過審批。

最近幾天香港各藥店的退燒藥感冒藥出現大幅提價，被認為是和內地疫情暴發有關。通關之後香港面臨的另一個狀況，可能是內地民眾前往香港自費接種國際上通行的新冠疫苗。

中國使用的是全部由本國研發製造的疫苗，以滅活疫苗為主。而香港則除國產疫苗外還進口信使核糖核酸（mRNA）疫苗——輝瑞和德國生物技術公司BioNTech聯合生產的復必泰疫苗，後者已被證實更為有效。

香港政府較早前宣佈，香港市場供應的三款疫苗（一款中國產，兩款復必泰）已獲正式註冊，可在私營市場供應。

復必泰疫苗在香港的代理商復星公司在周二宣佈，中國內地民眾可預約登記到香港自費接種復必泰二價疫苗。

香港醫務衛生局局長盧寵茂在周三表示，不會為短暫逗留香港的非香港居民提供免費疫苗。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則向香港媒體表示，內地人到香港接種疫苗純粹是私人市場的服務，不會影響香港政府為本地居民購買的190萬劑復必泰二價疫苗。

他預計自費疫苗費用將會較高昂，同時認為內地人到香港接種疫苗，「或多或少」會影響香港醫療系統，比如接種後可能出現不適，以及相應的藥物供應等等。