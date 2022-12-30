「長洲覆核王」郭卓堅：屢上法庭挑戰香港政府決定的「長敗將軍」

葉靖斯

BBC中文記者 香港報道

1 小时前

圖像來源，South China Morning Post/Getty Images 圖像加註文字， 拿著手寫的法庭提訴表格與文書分發給媒體記者是郭卓堅多年來常常乾的事情。

以21世紀的角度去看，郭卓堅的辦公桌散亂而落後：除了一台電視機，就是一些文件、幾本書、飲料、藥瓶。辦公桌旁邊放了一台多用途打印機，但它的主要功用是複印文書和收發傳真。

這位83歲老人有智能手機，懂上網，卻一直手寫訴訟文件。除了一隻狗和三隻貓，法院的定制表格與A4單行紙大概就是他最熟悉的伙伴。要不是到市區上法庭，坐在這小棚內看電視新聞，就是他一天生活的開始。

居於香港長洲島上的郭卓堅被媒體冠以「長洲覆核王」之稱，是一位法律維權活動人士。在中國「愛國愛黨」輿論眼中，他是「妄圖打擊中央和特區政府威信」，「個人操守淪喪」的「覆核狂」。

最近，香港放寬新冠病毒病（COVID-19）防疫措施之際，郭卓堅再次在大眾眼前活躍起來。他對香港司法有何意義，再次成為輿論審視對象。

疫苗通行證案：「長敗將軍」的罕有勝仗

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 年過80的香港「長洲覆核王」郭卓堅因司法挑戰防疫政策而再受關注，但對他本人的指控也沒缺席。

許多法律制度中都存在著讓平民百姓對政府與官員作為提出抗議的機制。在沿襲英美普通法系的香港，這個制度叫司法覆核（judicial review），由高等法院原訟法庭受理。中國大陸、澳門或台灣則稱為行政訴訟。

郭卓堅到底打過了多少次這樣的訴訟，似乎已到了數不清的地步。他本人的記憶是60多例，中國駐港機關直屬報章曾出現過「16年提90次覆核」的標題。到香港特區司法機構網站搜索判決書則能搜出自2014年以來的72份文書，當中有些屬於同一案件。

郭卓堅最近一系列司法覆核挑戰源於9月間，警察抓捕多名醫生，指控他們濫發俗稱「免針紙」的《新冠疫苗接種醫學豁免證明書》。特區政府繼而宣佈涉案的2萬多份「免針紙」無效。

郭卓堅10月份贏了官司，高等法院裁定政府無權宣告個別「免針紙」作廢。上任不久的特區行政長官李家超以此反駁外國輿論認為港人自《香港國安法》頒布後不再享有人權的說法。

這次勝利是短暫的。特區政府並未上訴，而是修改相關防疫緊急法律賦權醫務衛生局局長頒令廢止文件效力。郭卓堅認為修法中沒有上訴機制「違憲違法」，提出新一場司法覆核訴訟。這一次訴訟申請正如他大多數官司一樣，被高等法院駁回。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 「安心出行」與場所碼誕生於2020年11月，「疫苗通行證」則生效自2022年2月。

於是，郭卓堅把目標轉移到「安心出行」與「疫苗通行證」之上——前者與中國大陸和澳門特區眾多場所碼掃描應用一樣，用來強制記錄市民進出餐廳飯館、市場商場、政府大樓與醫院等指定場所的具體時間，還可以對與患者有交集的密切接觸者等發出強制檢測通知，後者則是把新冠疫苗接種證明或「免針紙」搭載在「安心出行」或其他指定政府應用內，又或帶備紙本證明，沒有任意一份證明，則禁止進入餐館等指定場所。

11月的一個早上，陽光燦爛，卻已有些涼意。坐在遊客尚未湧至，平靜閒適的長洲東灣海濱，郭卓堅聲如洪鐘地對BBC中文記者說：「新冠疫情還是不是緊急事件？不是緊急事件嘛，那就該取消啊！」

他後來先撤訴再提訴，只要求裁決「安心出行」違反人權，應予以撤銷，理由是同時要求取消「疫苗通行證」的話，舉證時涉及提交醫療專家報告等，他實在負擔不了聘請專家撰寫報告的費用。

但這將是一場怪異的庭審：郭卓堅在12月9日接獲通知，高等法院定於2023年1月20日開庭審理取消「安心出行」案司法覆核許可，特區政府繼而在12月13日宣佈進一步放寬防疫措施，「安心出行」多數功能從此停用。郭卓堅說，他不久後也撤訴了。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 郭卓堅辦公室內是一堆又一堆的法庭文書。這個辦公室與他的住處相連，卻屬於東堤小築業主立案法團。

短短數周之間，香港氣溫下跌了十來個攝氏度。坐在那住所旁邊狹小的棚屋辦公室裏，郭卓堅說：「這該算得上是市民的勝利。」

但他對特區政府維持「疫苗通行證」很有意見。

「他這是要強迫人們去打疫苗。你想要進餐室吃飯，你就得有『打針紙』（疫苗接種紀錄），然後『嘟』一下（讓店員掃描接種紀錄上的二維碼）才可以進去吃飯。那好多人不適合打針的，他們想參加家庭團聚，一家人去吃頓飯……這成了問題了對不？」

醫務衛生局局長盧寵茂教授在官方香港電台的論政節目上說：「希望大家別找錯對象，我們該對抗（新冠）病毒，鼓勵長者們打針，而不是鼓勵他們去推倒『疫苗通行證』。」

《大公報》進一步「揭秘」稱，郭卓堅「與反中亂港勢力關係密切」，這所指的是協助他出庭的律師，包括該報所稱的美國總統拜登（Joe Biden）「老友」關尚義（John Clancey）。關尚義受僱於香港民主黨前主席何俊仁的律師事務所，兩人曾分別因不同的中國《香港國安法》案件被捕。此外，郭卓堅也曾是民主黨黨員。

圖像來源，South China Morning Post/Getty Images 圖像加註文字， 何俊仁（左）與關尚義（右）均曾協助郭卓堅的司法覆核訴訟。

報道刊登後數天，郭卓堅在法院門外對一群媒體記者說：「中央給我們的權利哦！我去司法覆核有何問題？你拼命去找黑材料，證明你什麼都不懂。」

郭卓堅不久後宣佈把公屋單元交還政府。香港特區政府房屋署回答BBC中文記者查詢時，只證實單元已被收回，並未說明到底是郭卓堅主動交還，還是當局執法收回。

這似乎給郭卓堅帶來了靈感：他入稟法院申請又一次司法覆核，要求禁止擔當檢察工作的特區政府律政司刑事起訴租務「違約」案件。郭卓堅否認這是為了黎智英「力高案」而提訴，但稱他退還公屋單元一事，使他成為這次案件的持份者（stakeholder）。

是否某議題的持份者，是法庭會否接納司法覆核申請的重要元素。郭卓堅在「免針紙」訴訟裏便幾乎遭遇這樣的滑鐵盧：他申請法律援助來支付訴訟費用，但特區政府法律援助署指出，郭卓堅打了三針新冠疫苗，不用領取「免針紙」，不算持份者，因此拒絕批給法援，但郭卓堅成功向法院上訴此決定。

沒去眷村的台大畢業生

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 郭卓堅在中國國民黨軍眷聚居調景領時到此上學，繼而到台灣升讀大學。

問郭卓堅為何開始打司法覆核官司的生涯，他其中一個解釋是：「我們上大學的時候學的是法律，我們受了公眾恩惠，有獎學金。等我們退休了，我們是不是該回饋社會呢？」

這得從他的出身說起。

郭卓堅1939年出生於香港，是十兄弟姐妹中的「三哥」。未幾戰爭爆發，日軍侵華。據郭卓堅本人所言，其先父赴重慶參軍，給新一軍擔任翻譯官。1941年12月日軍進攻香港，母親帶著一家人逃難到越南下龍灣，直到日本投降後才返回香港。

郭卓堅一家並未像多數中國國民黨滯港軍眷一樣住進調景嶺難民營，反倒他自己後來入讀了調景嶺的學校，「因為養不起那麼多人嘛」。

當時國民黨政權透過中國大陸災胞救濟總會（今台灣中華救助總會）協助調景嶺學生赴台升學，郭卓堅就此去了台灣修讀本科學位，入讀的是國立台灣大學法律學系。

「老師第一課就說，你得知道，法律是不應該有私人理念的。」郭卓堅只記得說這番話的是一位陳博士，具體名字已記不起來。

郭卓堅22歲畢業之後回到香港，在港英政府律政司署（今特區政府律政司）當起了法律文員，做些翻譯工作。1971年，釣魚台列嶼（中國大陸稱釣魚島，日本稱尖閣諸島）主權問題在香港與台灣引發群眾運動，郭卓堅參加了一場學生牽頭的示威，遭警察打傷住院，複被警察拘捕落案控告「阻差辦公罪」——相當於中國大陸或台灣的妨害公務罪——被判監三個月。

翻查歷史報道，1971年7月7日，香港專上學生聯會（學聯）在維多利亞公園舉行「保釣」集會，演變成警民流血衝突，共計21人被捕。這後來被稱為「七七大示威」。那年，郭卓堅32歲。

圖像來源，South China Morning Post/Getty Images 圖像加註文字， 1970年代，不少香港青年參與「保釣」運動，一些在抗議過程中被警察拘捕。

出獄之後，公務員當不下去，郭卓堅開始在打零工與到中國大陸以至於海外國家當扶貧義工（志願者）之間徘徊的生活。直到1989年5月底，他跑到北京參加學運，「六四」事件發生之後被拘捕軟禁於上海。一年後，郭卓堅逃脫看守人員，輾轉經俄羅斯遠東地區返回香港——這是他尤其滔滔不絕的一段經歷。

按照郭卓堅的說法，他返回香港後有被警察政治部約談，警察把他的情況上報港英政府後，他獲得了英國公民身份。郭卓堅毫不諱言他目前同時持有英國與台灣護照。

為打官司，退休變破產

郭卓堅與第一任妻子育有一子二女。1997年香港主權移交前夕，家人凖備移民英國，可已接近退休年齡的郭卓堅當時不願離開，結果離婚收場。如今子女均已長大，「他們都成了大律師」。

當時郭卓堅選擇遷入長洲，選擇了東堤小築——這片位處長洲海邊的三層式平房群有住宅也有度假屋，不幸因為接連有島外人租住自殺而聞名全港。

這裏成為了他成為「司法覆核專業戶」的起點：這裏要來往香港其他地方，就必須依賴公共渡輪，而且只有一家公司——新渡輪——在經營。2006年4月，郭卓堅不滿特區政府批准新渡輪漲價，且形成長洲往來中環航線須補貼其他虧損航線的情況，提起了他第一次司法覆核官司。

結果，郭卓堅敗訴，但政府運輸署許諾改變票價調整審批辦法，按照個別航線而非整個經營權來處理。他的目的算是達到了，也因此在媒體間打響了名堂。

談到他對哪一樁自己提起的官司印象最深，郭卓堅二話不說便提到丁權案。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 郭卓堅挑戰新界原居民「丁屋」制度合憲性，被香港特區終審法院裁定敗訴。

根據香港《基本法》與沿襲自英治時期的《新界小型屋宇政策》，新界原居民中的男性——男丁——一生可有一次機會，申請在自家土地或政府以優惠價格提供的土地上建設住房，但款式統一為三層平房——就像東堤小築的一樣——每層面積不超過65.03平方米（700平方英尺）。這就是所謂的丁權。

2015年12月，郭卓堅認為此舉對其他香港居民不公平，且浪費香港土地資源，向高等法院提起司法覆核。這案件最終訴至終審法院，郭卓堅獲香港民主黨創黨元老李柱銘資深大律師代表出庭——《大公報》撰專文質疑李柱銘代表出庭是否「別有意圖」——終審法院2021年6月裁定郭卓堅敗訴，丁屋合憲合法。

郭卓堅曾對外宣稱有考慮過此舉會否得罪新界鄉村勢力——長洲島本身便是新界範圍——但他又稱長洲街坊很支持他打這場官司。

「他們說：『要是你真的贏了，我們就把平房都拆了，跟左鄰右裏夾份起來建大廈咯！』」

聽上去有些矛盾，但郭卓堅這位「外人」跟長洲鄰里的關係似乎不差，甚至還曾當過東堤小築業主立案法團主席——這是香港私人住宅屋苑和資助出售型公營房屋法定須成立的自治管理組織，跟中國大陸的居民委員會有其相似之處。

今天，郭卓堅再也不是法團主席。電動輪椅開到東堤小築正門牌匾前，郭卓堅說：「我買過三個單位，結果輸著輸著就沒了。」

輸的是官司。房產沒了，據郭卓堅聲稱，如今仍在居住的東堤小築單元是租來的，相鄰的棚屋辦公室則屬於法團，是法團允許他繼續使用。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 曾有基督教會刊物引述郭卓堅說，他的訴訟輸了是應該，贏了「是神的恩典」。郭卓堅否認自己是基督徒，但稱他相信有神的存在。

賣掉房產不是他要承受的唯一財務結果：2017年9月，法律援助署以郭卓堅此前三年先後21次申請法援被拒絕，屬濫用法援制度為由，頒令三年內不審批其涉及司法覆核案件的法援申請。郭卓堅對法援署提起司法覆核訴訟，失敗收場。

然後，律政司指控郭卓堅因此前數起案件敗訴而被法庭裁定須支付訴訟費用於政府一方，合共拖欠政府156萬港元（19.96萬美元；139萬元人民幣），遭律政司向法院申請他破產，高院於2020年7月頒布破產令，為期四年。郭卓堅目前靠政府「綜援」救濟金生活。

堅持與引退

每提起一次司法覆核訴訟，入稟人首先要提交指定表格，列明起訴內容，並繳交費用1045港元。郭卓堅並未提及他目前領取的每月綜援金額，但據特區社會福利署公開指南，65歲以上單身者每月發放3915港元，若被判定為「需要經常護理」，則為每月6655元。

「本來吃一碟飯的話，我就吃一碗飯罷了。我就省那錢來入稟，1045元，就是這樣。也許對我的身體好呢！」

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 郭卓堅與一狗三貓依靠政府救濟金度日。

郭卓堅如今勉強可以自行走動，在長洲島上能依賴電動輪椅代步，但孤身一人坐著電動輪椅到市區並不方便。然而，行動不便與破產並未剎住郭卓堅繼續提出訴訟的念頭，比如最近針對防疫規定的司法覆核。

甚至說，《香港國安法》問世也未能完全消滅他提訴的堅持——新法頒布後幾天，郭卓堅申請司法覆核，理由是時任特區行政長官林鄭月娥「失職」沒能讓香港根據《基本法》第23條規定落實國安立法，「迫使」中國全國人大常委會頒布《香港國安法》，要求法庭頒令修改他認為《國安法》違反香港《基本法》的部分。法院駁回了申請。

「免針紙」案中，特區政府以修法來化解對其不利的法院判決，但郭卓堅依然尋求走著司法覆核的老路。他經常背誦著香港《基本法》第35條：「香港居民有權對行政部門和行政人員的行為向法院提起訴訟。」

他據此認為，司法覆核是中國政府給予香港人的權利。「要是你有權不懂用，是你自己蠢而已。」

從前，郭卓堅好些司法覆核訴訟入稟後，一些個人或泛民主派政治人物會「加入戰團」提訴。《香港國安法》實施後，跟郭卓堅「併肩作戰」的人幾乎都不見了。

「大家都怕了《國安法》……我可無所謂了，一個人，你要抓我進赤柱就赤柱吧。」

赤柱監獄是香港守衛最為森嚴的監獄，你能想象的「甲級重犯」都關押於此，其中還包括了黎智英。

圖像來源，South China Morning Post/Getty Images 圖像加註文字， 郭卓堅說不再堅持找「接班人」，但若有人站出來，他打算退下來。

他曾對外談過找「接班人」的問題，如今他的看法似乎起了微妙的變化。

「我堅持多幾年吧？也許老得走不動了就不去（打官司）了。也許有個後生仔站出來接班，而他是很清晰的，很懂法律的，那他一直打下去，我是不會跟他爭的。」

面對親政府陣營不時的指責、質疑與否定，郭卓堅顯得淡然。他說自己只是個「過客」。