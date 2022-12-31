秦剛：「習近平親密助手」出掌中國外交部 又一外媒熟悉面孔登場

13 分钟前

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 秦剛在新冠疫情中赴美就任中國大使，如今也在疫情中就任中國外長。

中國宣佈由56歲的駐美國大使秦剛接任外交部部長，接替在任近十年，已年屆69歲的王毅，即時生效。

中國全國人民代表大會常務委員會12月30日通過免去王毅外長職務，委任秦剛接替有關職務的決定。王毅仍將留任國務委員。消息公布後，中國外交部網站已即時換上新科部長的資料。

秦剛曾在中國外交部負責新聞和禮賓事務。他曾多次言辭犀利地回擊外國記者對中國的質疑。他還被視為是中國國家主席習近平的得力助手。

秦剛2021年7月接替崔天凱出任中國駐美國大使，至升任外長之際才不過在任17個月。此刻，北京仍在設法穩定中美關係。

秦剛是誰？

秦剛是一位經驗豐富的外交官，已在中國外交系統任職30多年。中國外交部公開信息顯示，他曾三度派駐倫敦，在中國駐英大使館擔任參贊、公使等職務。

他為人熟知的經歷是其在2005年和2011年兩度擔任外交部發言人，期間負責主持例行新聞發佈會。他是最早一批發表尖銳言論捍衛中國的外交官之一，也常在發佈會現場與記者辯論。

2007年，他曾在記者會上回應有關中國國務院發表的《2006年美國的人權紀錄》問題時，表示希望向美國贈送一份「禮物」——儒家典籍「四書五經」。他稱，希望美國學習孔子「正心、修身、齊家、治國、平天下」的思想。

在2009年的一次記者會上，當秦剛被BBC記者問及有媒體報道中國當局要求境內生產銷售的電腦預裝綠色上網過濾軟件時，他突然反問記者說：「你有孩子嗎？」

秦剛說：「如果你有孩子，或今後將要有孩子，我想你能夠理解廣大家長對互聯網上有害信息傳播的擔憂和關切。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 秦剛曾擔任中國外交部發言人，更曾任職外國通訊社駐華記者站的新聞助理。

2008年，在外交部記者會上，當被問到「槍與玫瑰」（Guns N'Roses）樂隊發行了一張名為《中國式民主》（Chinese Democracy）的新專輯時，秦剛不屑一顧。

「據我了解，很多人不喜歡這類音樂，因為它太嘈雜，噪音太大。」接著，他意外地對記者說：「我想你應該是一個成熟的成年人了吧？」

在2015年，他成為了禮賓司司長，負責中國對外活動和典禮事務，並在2018年被擢升為當時最年輕的外交部副外長，分管歐洲事務和新聞、禮賓事務。

不過，與自1980年代以來的歷任中國駐美大使不同，秦剛並沒有與美國打交道的經驗，也沒有派駐過美國，儘管在1992年加入中國外交部之前，曾在美國合眾國際社（UPI）北京分社擔任新聞助理。上海澎湃新聞稱，這可能使得秦剛「熟知外國媒體運作規律」。

秦剛一直被外界視為是習近平一個非常信賴的助手，曾多次陪同習近平外訪。2016年，秦剛曾幫助習近平籌備在杭州召開的二十國集團（G20）峰會。據參加峰會的人向《華爾街日報》憶述，展開主場外交的習近平有一次轉過身，半開玩笑地問秦剛，能否在連軸轉的日程中休息一下，引起現場一片笑聲，緩和了氣氛。

不過，相比於經常使用挑釁性言論主動發起攻擊的趙立堅、盧沙野等中國「戰狼」外交官，秦剛被視為在講話時更加謹慎和有分寸，在嚴肅政治議題外也更加溫和。他鮮有在新冠病毒溯源等爭議性問題上發言。

圖像來源，Deng Feng International Media 圖像加註文字， 「戰狼」一詞來自中國演員吳京導演的一部頗受中國觀眾歡迎的愛國主義電影。

中美關係——風雨仍飄搖

秦剛就任之際，中美關係仍充滿針鋒相對。

中國宣佈將自1月8日起放寬因新冠病毒病（COVID-19）而幾近停頓了三年的國際旅行，美國馬上對中國赴美旅客施加行前核酸檢測要求，並批評中方疫情信息不透明，也是秦剛馬上要面對的國際關係問題。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 秦剛出任中國駐美大使僅17個月，便被召回國升職。

白宮國家安全委員會印太政策協調庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）曾評論說，中國希望短期內穩定對美關係，是因為北京當局要面對國內嚴峻的經濟環境，以及其亞洲政策在區內遭遇抵制。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）不久前宣佈將於1月或2月訪華，國務院一位發言人表示，布林肯預期與秦剛「延續建設性工作關係」。

法新社引述這位發言人說：「美國將繼續保持溝通渠道開放，負責任地管理美國與中華人民共和國的關係。」

不過，美國華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲主任葛來儀（Bonnie Glaser）質疑，秦剛主要還將是遵從上司意志行事，首要是中國國家主席習近平，其次是國務委員王毅。