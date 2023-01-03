復星醫藥開放中國大陸人到香港打疫苗，何時實施未有時間表

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前，香港居民能在香港免費接種復必泰二價疫苗

隨著中國逐漸放鬆出入邊境管控，上周醫藥公司復星健康宣佈，中國大陸人可以預約到香港打疫苗。消息一出，在社交媒體平台上許多人在討論並開始分享到香港打疫苗的攻略。該公司沒有提詳出細的實施計劃，包括提供的疫苗數量。

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2020年3月，復星醫藥和德國BioNTech宣佈達成mRNA疫苗開發的戰略合作，復星醫藥獲BioNTech授權在中國境內及港澳台地區獨家開發及商業化mRNA新冠疫苗。

不過，儘管香港很快開始施打復必泰疫苗，內地一直沒有允許其使用。去年12月下旬，復星和德國BioNTech宣佈，運送了兩家公司供應的約11500劑復必泰mRNA新冠疫苗，為在華常住德籍公民提供復必泰疫苗接種服務，而中國的普通人在大陸並沒有接種渠道。

針對是否到香港打疫苗，中國社交媒體上也有不同聲音。

有網民質疑為什麼不能在內地打，微博網民「吳小福謝謝莊子」說：「為什麼不能在內地打？是動了誰的奶酪了？」

微博網民「抗戰史記2019」說：「建議政府在國內盡快開放德國復必泰疫苗，據說藥效更好，不良反應更少！特別是60歲以上老人效果明顯強於科興。同時允許用社保，並通過政府集採降低復必泰疫苗費用。」

「大家也沒必要迷信外國的一定好，我身邊打了輝瑞、Moderna的該中還中，中了不止一次的也有，而且mRNA疫苗接種反應挺大的，不要盲目跟風，還是提前研究好，做好心理凖備吧，」微博網民「想出去玩兒的小屁孩」說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前，香港居民能在香港免費接種復必泰二價疫苗

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄對BBC中文表示：「大陸一直沒有引進國外疫苗，一方面是因為前幾年一直致力清零, 不必太在乎疫苗預防感染能力的差別，另一方面當然也有保護國內疫苗工業的考量。」

陳澄認為，復星公布大陸人可以去香港打疫苗明顯是得到了中國政府的批准。「這其實也不失為一種折中方案，給願意打mRNA疫苗的大陸人提供一個接種渠道，」她認為。

陳澄認為，在國內民眾中，對於疫苗的看法也日趨政治化。就如一部分人覺得國產疫苗「沒用」，另一部分人也覺得mRNA疫苗副作用巨大而且也防不住病毒變種。

香港大學醫學院團隊去年曾分析香港1.6萬宗住院個案數據，包括輕症、重症和死亡個案，發現60歲或以上患者，已打兩針的，復必泰預防死亡成效為92.3%，而科興只有77.4%；若打第三針，兩者預防死亡成效均超過98%。

陳澄指出，這個疫苗的折中方案並無法彌合國內在疫苗問題上的意見分裂。「在防疫問題上，政府如何重建民眾信心，如何凝聚社會共識，依然是一個巨大的問號。」

如何接種？

2022年12月27日，復星健康宣佈開通赴港復必泰二價疫苗的接種意向登記。而香港政務司司長陳國基1月1日表示，特區政府爭取最早在1月8日實施與內地首階段通關。也就是說，在大陸和香港實現通關後，大陸人可以到香港接種復必泰二價疫苗。

並不是所有大陸人都能接種復必泰二價疫苗。復興健康指，目前預約商品為復必泰二價疫苗，是新冠疫苗加強針，適用於18歲以上、完成新冠疫苗基礎免疫程序（接種2劑新冠病毒滅活疫苗）的人群。

復星還指出，如果新冠病毒核酸或抗原檢測結果曾呈陽性，要在最後一次呈陽性3至6個月後接種。

目前，大陸用戶可登錄復星健康平台或微信小程序，進行赴港復必泰二價疫苗的接種意向登記。預約成功後，用戶可以在中港正式恢復通關後前往香港，自費接種復必泰二價疫苗。

BBC中文記者打開微信「復星健康」小程序，點開「新冠病疫苗預約」，就可以進行接種意向報名。報名需要填寫接種人姓名、年齡、聯繫電話和最近一次康復時間等信息。

但填寫時復星也提示，這只是了解接種意向，以便復星二價疫苗開放預約後，通知用戶並提供正式預約服務。

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現在並不清楚會有多少大陸人在通關後來香港接種疫苗，因為復星沒有透露將提供的疫苗數量，香港政府也沒有披露通關後是否會對大陸來港人士做出限額規定。

但這次預約與香港居民預約復必泰二價疫苗渠道不同，兩者互不影響。目前，香港居民能在香港免費接種復必泰二價疫苗，在政府網站上預約施打，不同於復星提供的預約系統。

香港媒體引述康健國際醫療集團營運總監梁國齡稱，暫時未知內地人到香港打疫苗的實際價錢。據澳門的經驗，收費約為1400至1600元一針。不過因為澳門與香港人手及租金的成本不同，所以價錢可能會再調整。