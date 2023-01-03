復星醫藥開放中國大陸人到香港打疫苗，何時實施未有時間表
隨著中國逐漸放鬆出入邊境管控，上周醫藥公司復星健康宣佈，中國大陸人可以預約到香港打疫苗。消息一出，在社交媒體平台上許多人在討論並開始分享到香港打疫苗的攻略。該公司沒有提詳出細的實施計劃，包括提供的疫苗數量。
熱議
2020年3月，復星醫藥和德國BioNTech宣佈達成mRNA疫苗開發的戰略合作，復星醫藥獲BioNTech授權在中國境內及港澳台地區獨家開發及商業化mRNA新冠疫苗。
不過，儘管香港很快開始施打復必泰疫苗，內地一直沒有允許其使用。去年12月下旬，復星和德國BioNTech宣佈，運送了兩家公司供應的約11500劑復必泰mRNA新冠疫苗，為在華常住德籍公民提供復必泰疫苗接種服務，而中國的普通人在大陸並沒有接種渠道。
針對是否到香港打疫苗，中國社交媒體上也有不同聲音。
有網民質疑為什麼不能在內地打，微博網民「吳小福謝謝莊子」說：「為什麼不能在內地打？是動了誰的奶酪了？」
微博網民「抗戰史記2019」說：「建議政府在國內盡快開放德國復必泰疫苗，據說藥效更好，不良反應更少！特別是60歲以上老人效果明顯強於科興。同時允許用社保，並通過政府集採降低復必泰疫苗費用。」
「大家也沒必要迷信外國的一定好，我身邊打了輝瑞、Moderna的該中還中，中了不止一次的也有，而且mRNA疫苗接種反應挺大的，不要盲目跟風，還是提前研究好，做好心理凖備吧，」微博網民「想出去玩兒的小屁孩」說。
紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄對BBC中文表示：「大陸一直沒有引進國外疫苗，一方面是因為前幾年一直致力清零, 不必太在乎疫苗預防感染能力的差別，另一方面當然也有保護國內疫苗工業的考量。」
陳澄認為，復星公布大陸人可以去香港打疫苗明顯是得到了中國政府的批准。「這其實也不失為一種折中方案，給願意打mRNA疫苗的大陸人提供一個接種渠道，」她認為。
陳澄認為，在國內民眾中，對於疫苗的看法也日趨政治化。就如一部分人覺得國產疫苗「沒用」，另一部分人也覺得mRNA疫苗副作用巨大而且也防不住病毒變種。
香港大學醫學院團隊去年曾分析香港1.6萬宗住院個案數據，包括輕症、重症和死亡個案，發現60歲或以上患者，已打兩針的，復必泰預防死亡成效為92.3%，而科興只有77.4%；若打第三針，兩者預防死亡成效均超過98%。
陳澄指出，這個疫苗的折中方案並無法彌合國內在疫苗問題上的意見分裂。「在防疫問題上，政府如何重建民眾信心，如何凝聚社會共識，依然是一個巨大的問號。」
如何接種？
2022年12月27日，復星健康宣佈開通赴港復必泰二價疫苗的接種意向登記。而香港政務司司長陳國基1月1日表示，特區政府爭取最早在1月8日實施與內地首階段通關。也就是說，在大陸和香港實現通關後，大陸人可以到香港接種復必泰二價疫苗。
並不是所有大陸人都能接種復必泰二價疫苗。復興健康指，目前預約商品為復必泰二價疫苗，是新冠疫苗加強針，適用於18歲以上、完成新冠疫苗基礎免疫程序（接種2劑新冠病毒滅活疫苗）的人群。
復星還指出，如果新冠病毒核酸或抗原檢測結果曾呈陽性，要在最後一次呈陽性3至6個月後接種。
目前，大陸用戶可登錄復星健康平台或微信小程序，進行赴港復必泰二價疫苗的接種意向登記。預約成功後，用戶可以在中港正式恢復通關後前往香港，自費接種復必泰二價疫苗。
BBC中文記者打開微信「復星健康」小程序，點開「新冠病疫苗預約」，就可以進行接種意向報名。報名需要填寫接種人姓名、年齡、聯繫電話和最近一次康復時間等信息。
但填寫時復星也提示，這只是了解接種意向，以便復星二價疫苗開放預約後，通知用戶並提供正式預約服務。
現在並不清楚會有多少大陸人在通關後來香港接種疫苗，因為復星沒有透露將提供的疫苗數量，香港政府也沒有披露通關後是否會對大陸來港人士做出限額規定。
但這次預約與香港居民預約復必泰二價疫苗渠道不同，兩者互不影響。目前，香港居民能在香港免費接種復必泰二價疫苗，在政府網站上預約施打，不同於復星提供的預約系統。
香港媒體引述康健國際醫療集團營運總監梁國齡稱，暫時未知內地人到香港打疫苗的實際價錢。據澳門的經驗，收費約為1400至1600元一針。不過因為澳門與香港人手及租金的成本不同，所以價錢可能會再調整。
香港特區政府臉書專頁「添馬台」早前發帖指，政府疫苗接種計劃12月23日作出調整，復必泰二價疫苗和兒童及幼兒配方疫苗優先免費提供予香港居民接種，而非香港居民將獲免費提供復必泰原始病毒株疫苗和科興疫苗。非香港居民也可在本港私家醫生、診所及醫院自費接受政府疫苗接種計劃以外的新冠疫苗接種服務。