習近平的書架與新年賀詞：回應抗議、青年人和胡錦濤「被離場」事件？

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圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 新年前夕，中國國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表2023年新年賀詞。

一位國家領導人的辦公室陳列出什麼物品，透露著他的行事風格和治國理念。

分析指出，習的新年賀詞和照片凸顯出中國政權當前最在意的事，為下一年的工作墊下基調。其中有關青年人的論述尤其值得留意。

書架上有的照片是第一次出現，包括前國家主席江澤民、前總理朱鎔基和習近平之父——中共元老習仲勳的合影，以及習近平與江澤民、胡錦濤的合影。這反應了習近平如何理解江澤民的權力傳承，並間接回應了胡錦濤在中共「二十大」上「被離場」所引發的爭議。

回應「白紙抗議」？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏魯木齊大火發生後，反對新冠防疫封控的抗議蔓延中國各地。這是中國大陸民眾對國家罕見的憤怒情緒。

在習近平的新年賀詞中，最受關注的是一句對「不同訴求」的提法，普遍認為是對中國抗議「清零」政策的間接回應。

習近平說：「中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識」。

中國多個城市在11月下旬爆發抗議，抗議者以一張白紙代替訴求，指責政府嚴格「清零」政策帶來災難，有人甚至喊出「習近平下台」等口號，被認為是「八九」學運後中國最大規模的抗爭。

美國紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明對BBC中文說，「白紙運動」凸顯了黨內對習近平的不滿和矛盾，而他的新年賀詞是在以某種方式進行回應。

習近平在去年10月中共「二十大」中集權力於一身，進入史無前例的第三任期，成為繼毛澤東之後中國最具權勢的領導人。

「中共黨內的人只會私下或以溫和的方式給習近平提意見，比如通過黨內所謂的民主生活會。對他來說，直接的衝擊來自於民間的情緒，尤其是當青年人要求就業、農民工要生存、打工族要吃飯，在民間爆發的毫無掩飾的憤怒」，夏明說，「『白紙運動』代表著黨內對習近平的不滿，而他也在進行某種回應」。

澳大利亞國立大學政治學者宋文笛說，「與『兩個維護』和『定於一尊』的論述對比，這在很大程度上是把與中央的不同意見用比較溫和的方式表述出來，當作是有待凝聚的共識，而不是敵我矛盾的問題。」

宋文笛認為，這可以理解為對此前抗議的間接回應。他指出，過去一年裏，中國在防疫政策上出現了不同聲音，而一旦政府確定走向，「會希望過去的爭論可以大致上既往不咎，然後凝聚黨內不同意見，團結向前」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海民眾街頭高喊「習近平下台」，中國多地現反封控抗議

但這並不意味著習近平意識到了問題存在，會進一步回應訴求。

「這種回應是無力的，無法在民間得到共鳴」，夏明說，習的講話仍暗示，中國的做法是正確的，並將繼續走下去。

習近平在新年賀詞中肯定了疫情三年來的政策，他說，「我們始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精凖防控，因時因勢優化調整防控措施，最大限度保護了人民生命安全和身體健康」。

「作為權力已經集中於一身的最高領導者來說，在過年這樣歡樂祥和的時間點做出比較大方的表態，是正常行為。但後續在實際執行上，在對不同意見的容忍上，是否會得到完整執行，抑或會堅壁清野，這個還有待觀察」，宋文笛說。

中國目前正在經歷防疫政策突然大轉向後的痛楚。奧密克戎毒株在許多城市蔓延，老人住院和死亡急劇增加。坐在路邊打點滴的病人、火葬場外排隊的靈車等畫面在社交媒體上擴散，有的地方甚至被爆出黃牛價出售火化名額。中國官員則反覆聲稱政策大逆轉是理性的、以科學為基礎的。

習近平也表現出對當前疫情發展的憂慮，他說，「疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候」。不過，一句「堅持就是勝利，團結就是勝利」或許給出了最空洞的解決方案。

著重關注青年人

圖像來源，CCTV 圖像加註文字， 分析指出，習的新年賀詞和照片凸顯出中國政權目前最在意的事，為下一年的工作墊下基調（圖為央視播出的習近平新年講話錄像截屏畫面）。

值得注意的是，習近平在新年賀詞中四次提到「青年」，這是往年新年賀詞中罕見的。他的書架上也擺放了一張與青年人的合影，被中國官媒央視排列在較前的位置。

習近平說：「明天的中國，希望寄予青年。青年興則國家興，中國發展要靠廣大青年挺膺擔當......廣大青年要厚植家國情懷、涵養進取品格，以奮鬥姿態激揚青春，不負時代，不負華年。」

宋文笛留意到，央視對照片的排序顯示出，青年人的工作將越來越受到關注。

前三張照片分別是習近平個人在中共「二十大」、瞻仰延安革命紀念地以及冬奧會上的工作，第四張是在「五四」青年節期間與青年人的互動，排在中央軍委舉行的「八一勳章」和榮譽稱號儀式之上。

在與青年人合影的配文中，央視重申了習的新年講話「青年興則國家興」。並解釋，2022年是中國共青團成立100週年，「青年在習近平總書記心中佔據著重要位置」。

央視還引述中共「二十大」報告稱，「全黨要把青年工作作為戰略性工作來抓，用黨的科學理論武裝青年，用黨的初心使命感召青年，做青年朋友的知心人、青年工作的熱心人、青年群眾的引路人。」

中國共青團是共產黨的「後備軍」，但在習執政的時代受到邊緣化。據報道，其團員從2012年近9000萬人下降到2021年約7400萬人。宋文笛認為，習的講話暗示，今後共青團「很可能會再度受到新的重視」。

他還說，這也凸顯出「白紙抗議」中的年輕人「帶來了政治動能，很可能讓習有了新的感悟」。

「抓青年工作可能成為新任期內高度優先的工作。除了意識形態，下一個就是青年工作，甚至放在強軍夢之前」。

回應「二十大」胡錦濤「被離場」？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 前中國領導人胡錦濤在會上被工作人員帶離場。

根據央視，有兩張照片第一次出現在習近平主席的書架上。這在過去一年的背景下被賦予了強烈的政治意味。

一張是1999年9月30日，江澤民、朱鎔基和習仲勳在慶祝建國五十週年招待會上的照片；另一張是習近平與江澤民、胡錦濤的合影，年份未知。

央視在這兩張照片下寫道：「歷史長河波瀾壯闊，一代又一代人接續奮鬥創造了今天的中國。黨用偉大奮鬥創造了百年偉業，也一定能用新的偉大奮鬥創造新的偉業。」

夏明認為，這表示習近平在「強化他對紅色基因的傳承，強化他是老一輩無產階級革命家的繼承者」。 「這傳遞出他是中國共產黨的歷史的選擇，是獨一無二的、必然的、正確的選擇，這種表述的目的是維護當下的權威」。

在去年「二十大」期間，中共前總書記胡錦濤中途離開會場，引發關注。他最後一次公開露面是在12月6日江澤民追悼會上。習當時高調悼念了江澤民，稱江的逝世是「不可估量的損失」，並號召「繼承江澤民同志的遺志」。

習在新年賀詞中再次高度評價江澤民，習近平說：「我們深切緬懷他的豐功偉績和崇高風範，決心繼承他的遺志，把新時代中國特色社會主義事業不斷推向前進。」

宋文笛認為，「這表示他無意對前任做清洗動作。習得到政權的正當性和合法性，一部分是因為前兩任領導人權力的和平移交。」

夏明也說，習並不想對胡錦濤進行清洗，因為目前在面對經濟下滑、疫情持續、國際質疑的情況下，「中共的合法性處於危險境地，如果造成黨內公開撕裂，代價太大」。

他還說，把這兩張照片放在一起，通過把胡錦濤與江澤民的地位進行對比，顯示出習對胡的地位的「降格」處理。