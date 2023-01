習近平蔡英文的新年講話暗示兩岸對峙走向緩和?

38 分钟前

國際關係學者,澳洲國立大學(ANU)講師宋文笛認為,在美國國務卿布林肯(Antony Blinken)籌備開啟他擔任該職務以來首次中國行之際,華府應樂於看到北京和台北「暫時平息爭吵」。換言之,他認為,此刻兩岸都在操演羅斯福知名的「巨棒外交」,鍛煉「溫言在口,大棒在手,故而致遠」(Speak softly and carry a big stick, you will go far)的藝術, 雙方現在發出緩和情勢的聲明,但北京在台海峽周圍的軍事活動愈演愈烈,台灣則推行重大軍事改革。