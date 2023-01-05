台灣「誤植」港澳人士「九不得」文件 在台港人稱「有這想法已經很可怕」

李澄欣

BBC中文

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港銅鑼灣書店書商林榮基已移居台北。和他類似的在台香港人能否享有參與遊行及接受媒體採訪的權力，台灣陸委會在文件誤植事件發生後並未明確。

台灣移民署日前公告港澳人士「九不得」清單，被指剝奪集會及言論自由，文件上線一天內就被移除，陸委會最新回復稱是「誤植」，學者認為已損害政府公信力和引發寒蟬效應。多名在台港人對BBC中文表達憂慮，有人說會考慮離開台灣。

「我看到那份文件震撼很大，像白色恐怖，他沒有直接抓你，但感受到無形的壓力，」21歲在台港人學生阿謙對BBC中文說。「令我想起香港實施《國安法》時的氣氛，人人自危，失去自由的感覺。」

他2019年在香港參與反修例運動，2021年到台北讀大學。他說很嚮往台灣的自由，一直計劃畢業後留台生活，但隨著台灣收緊入籍門檻，他感受到政策對港人越來越不友善，「九不得」清單恐成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

「這兩天想了很多，如果失去自由，留在台灣已經沒意義，不如去別的地方。我跟一班香港朋友吃飯，大家的想法都差不多，連平時不理政治的都覺得這次太離譜。如果真有那些規定，我現在接受你採訪都會有問題——在香港都可以受訪，但在台灣就不行。」

「相信不是空穴來風」

台灣移民署網站1月3日上午公告「港澳居民不得從事活動一覽表」，羅列九項被禁止的活動，包括「參加選舉造勢活動」、「遊行」和「接受媒體邀請」等。

BBC中文記者當晚發現文件消失，陸委會回復記者查詢指頁面已移除，「未來有無臚列不得從事非法活動，以供港澳居民參考，尚在討論中」；翌日再回應稱「經了解，本案系屬誤植」，強調並未提出任何新增之禁止或限制規定。

圖像加註文字， 已被下架的一覽表列出九項港澳居民不得從事活動。陸委會稱此次操作為「誤植」。

政府的解釋無法說服阿謙，他認為當局「彈出彈入」是把議題拋出來試水溫，看到風向不對就撤下。他相信執政黨看到民意反彈，短期內不會硬推，「但是他們有這個想法已經很可怕」。

2020年後移居台灣、不願具名的港人P小姐也形容，台灣政策「五時花六時變」（指事情或態度轉變很快，讓人捉摸不定），儘管文件現已移除，仍擔心自己在台灣的權益和自由不受保障。她指台灣在亞洲以民主自由聞名，當局這次做法實在令人失望，長遠會考慮離開台灣。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅向BBC中文分析指，無法猜測政府是不小心還是故意放出文件，但相信不是空穴來風，顯然內部有該份文件存在，只是官員正在討論未有定案。

國立政治大學法律學系副教授廖元豪表示，當局下架文件後不用「撤回」字眼，而用「誤植」，引起更多疑惑。「誤植的意思是本來要貼在某個地方，但貼錯了——那本來是要貼在哪？這次公告到底算不算？未來還會再公告嗎？都沒有交代清楚。」

他認為，移民署「不光明正大地」公告沒有法律依據的規定，在媒體查詢後迅速移除，這是法治作業上的不良示範。「一般行政命令都會先公告草案，這次文件有這麼嚴重的影響，居然說公告就公告，說拿掉就拿掉，好像法令可以隨便貼錯，讓政府的公信力下降。」

陸委會拒確認遊行及被訪權利

陸委會1月4日回應BBC中文時還指出，港澳居民倘來台短期停留，相關活動應與許可目的相符，並應遵守中華民國既有法律規範。記者追問當局，能否確認港澳人士是否無論「停留」或「居留」台灣，均有參與遊行及接受媒體採訪的權利，陸委會對此沒有回應。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年，示威者在台北舉標語要求釋放12位遭到中國政府拘捕的港人。在台港人擔心以後不能在台灣參與抗議示威，自由受損。

律師出身的台灣香港協會理事長兼時事評論員桑普，在社交媒體發文批評陸委會迴避問題，「這是一個Yes/No的問題」。「如果是Yes的話，難道何韻詩、林榮基等香港人先前都在台灣違法嗎？放眼民主自由主權國家，都沒有同類規定。如果是No的話，政府為何婉轉濫調，不把話一次說清楚呢？」

他表示，當局若不清楚解答上述問題，將進一步傷害香港人與台灣政府之間的信任。「兩年多前，蔡英文總統在台灣銅鑼灣書店開幕時，親手寫上『自由的台灣撐香港人的自由』，一度讓很多香港人熱淚盈眶。時至今日，『自由的台灣禁香港人的自由』是否事實，更讓很多香港人熱淚盈眶。」

在台港人學生阿謙認為，台灣政策大轉彎令港人難堪，反修例運動期間很多香港抗爭者出席蔡英文造勢大會，「現在來說港人不得參加台灣政治活動，是前後矛盾」。

他說來台後認識了一些本地政界朋友，到過不同陣營的選舉造勢大會觀摩，也曾為了爭取港人權益到監察院陳情。"政治的定義很闊，如果都說是違反規定，日後萬一有事要向政府申訴也沒有渠道，我們連發聲的機會都沒有，會比黑工、黑戶更慘。"

2019年以來經常發起集會遊行的在台港人組織「香港邊城青年」發聲明指，過往在遵守法律規範下未受任何壓力或限制，今後會繼續就香港議題發聲。

該組織秘書長馮詔天對BBC中文說，暫不擔心在台居留港人的自由受損，但認為當局應就有關政策加強說明。「我們不安的來源是政府透明度不足，很多消息傳出來都無法確認，各部門又標凖不一樣。如果整個政策和機制可以更清晰，憂慮會少很多。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 銅鑼灣書店店主林榮基說，「我開一個書店，也是一個反抗」

學者批矯枉過正

2020年香港《國安法》生效後，台灣政府認為香港地位被根本性改變而危害台灣安全，移民署不斷收緊移民門檻和港澳人士入境安排。

根據法律，台灣當局可依據《兩岸人民條例》限制大陸籍人士在台活動，《港澳條例》並沒有相關的條文，但這次針對港澳居民的「九不得」被發現與多年前官方公布的「陸客來台自由行不得從事活動項目」內容類似。

圖像來源，NurPhoto/GETTY IMAGES 圖像加註文字， 上千名台灣人及香港人曾在2019年香港反修例示威期間在台灣舉行聲援活動。

台灣政治學者陳方隅指出，在中國因素和國安考量下，原本就作風保守的移民署寫出像「九不得」這樣的文件並不意外。「說好聽點是對外來人小心謹慎，難聽點是過度防護，甚至有排外跟歧視的態度。各國的移民部門都有這種傾向，台灣的官僚也不例外。」

他質疑當局矯枉過正，「真的要防滲透也不是針對遊客吧」，又指有關文件內容很多不妥，條文寫得不清不楚，過度限制言論自由。「現在被媒體揭露出來也是好事，希望可以點醒移民署。」

台灣法律學者廖元豪則表示，儘管移民署移除了文件，但流出的條文已對在台港人造成明顯的寒蟬效應，「他們會覺得，原來政府不喜歡我們參加政治活動，不喜歡我們接觸媒體」。

大學生阿謙擔憂「九不得」事件所反映的社會氣氛，認為當局一再祭出敵視港人政策，不管是政府由上而下推，還是民間由下而上給壓力，都看到台灣社會有排斥港人的情緒。「之前對港人很支持、同情，現在已經轉了風向，我看到很多台灣人的留言說支持（『九不得』的相關規定），說因為大陸人和香港人已經沒差。」