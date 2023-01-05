中港通關：1月8日7個口岸恢復，每天兩地各6萬人可過境，高鐵可望月中恢復

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在持續封控三年後，中國基本解除了以前的入境防疫限制措施。

中國大陸與香港政府於周四（1月5日）先後公布第一階段的通關安排，兩地7個口岸將於1月8日全部恢復運作，單日各6萬人可過境。

從周日（1月8日）起，兩地各有5萬居民可通過各自的官方網上系統預約進入對方境內，過境時需有48小時內的核酸檢測陰性證明。

中國國務院聯防聯控機制於周四較早前也宣佈，將恢復辦理內地居民旅遊、商務赴香港簽注。

香港機場、港澳客運碼頭、中港客運碼頭以及港珠澳大橋四個口岸也將全部開放，通過票務管控，每日有約1萬人可經這些口岸過境。

在內地的港人南下返港以及在香港的內地人北上將不設人數限制，且無需預約。

這是新冠疫情全球大流行以來，兩地第一次恢復大規模免隔離通關，香港官員稱這是「逐步、有序、全面」恢復兩地正常通關的「一大步」。

「我們差不多走到離100%（複常）很近的地方，」香港特區行政長官李家超在周日向媒體表示。

交通與檢疫

周日起，香港的航空服務將恢復定期班次，兩個海運碼頭和港珠澳大橋的跨境金巴服務也將加強——這一方麵包括的四個口岸將以售票機制管控過境人數，政府估計約每日單向1萬人。

香港與內地之間的三個陸路口岸——深圳灣、落馬洲支線以及文錦渡——也將於周日全面恢復邊檢服務，單日單向人數限額5萬。

香港居民可從周四起開始通過網上系統預約未來8周的入境名額。

香港政府同時表示，中港兩地間的高鐵將不遲於1月15日恢復運作。

香港政務司司長陳國基在周四的記者會上說：「為了減低疫情交叉感染風險，無論從香港入境內地的香港人，或是從內地入境香港的內地人士，都必須在出行之前48小時進行核酸檢測，結果是陰性才能入境。」

進入對方境內後，持陰性檢測證明及健康申報無症狀者將無需再進行隔離或檢疫。

中國內地從1月8日起也不再對從香港入境人員作全員核酸檢測。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國新冠感染人數急劇上升，但沒有凖確確診和死亡數據可供參考。

健康申報異常或有發熱等症狀者將由海關進行抗原檢測，陽性者若無嚴重基礎疾病或屬輕症病例，可採取居家、居所隔離或自我照護，檢測為陰性且經檢疫人士定為無需跟進的人士將可放入社區。

陳國基同時表示，香港將會和內地相關單位密切聯繫，檢視首階段通關實施情況，以決定往後階段安排。

藥物和醫療

香港醫務衛生局局長盧寵茂表示，香港目前一波新冠疫情「已過頂峰」，但香港仍將採取「放寬但不放棄」的防疫措施。

其中一個兩地通關後受到關注的問題是藥物和醫療系統是否會面臨壓力，盧寵茂表示，個別地區藥房或出現特定退燒藥短缺，但是其他撲熱息痛藥物供應穩定，不排除會立法限購。

他表示，香港公營醫療體系內的撲熱息痛藥物儲存量已提升至5至6個月的日常使用量，足夠照顧公營體系內的病人使用。

盧寵茂說：「另一方面不排隊在需要的情況下，會對買賣作出十分規管，在有需要情況下，可能會作出立法。」

他同時表示，私營機構出售的自費疫苗服務將不會影響香港公營醫療計劃內的疫苗，強調短期來港的內地居民不可接種香港政府的公共疫苗。

香港特首李家超則表示，目前香港與海外完全開放的程度已經很接近，「有信心」做到令香港盡快恢復正常。

但是中國在上月放寬新冠防疫政策之後，感染人數急劇上升，引發外界擔憂，歐美多國已經對來自中國的旅客實施檢疫措施。

李家超在周四表示，香港的疫苗接種率較高，且感染過新冠的人數已超過200萬，通關後以48小時核酸檢測為關鍵管控措施，能夠確保已經染疫的內地人不會入境。

「在經歷了三年新冠疫情後，香港人知道如何保護自己，」李家超說。