菲律賓總統小馬科斯訪華 中菲同意「和平」處理南海爭端 簽署14項雙邊協議

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1月4日，在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上，菲律賓總統小馬科斯和第一夫人麗莎·阿拉內塔·馬科斯與中國國家主席習近平及其夫人彭麗媛合影。

中國和菲律賓周四（1月5日）在一份聯合聲明中表示，他們同意在兩國外交部之間就南中國海問題建立直接溝通渠道，以和平處理爭端。

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）1月3日至5日對中國進行國事訪問。周三馬科斯與中國領導人習近平、李克強和栗戰書分別舉行了會面。

此次訪問是小馬科斯去年六月上任以來，首次訪問中國，也是他首次正式出訪非東盟國家。

中國對南海的領土主張一直是中國與包括菲律賓在內的一些東南亞國家關係緊張的根源。南海蘊藏著豐富的石油、天然氣和漁業資源，每年海運貿易額約為3萬億美元。

重啟油氣開發談判

新華社報道，習近平在會見小馬科斯時表示，中方願同菲方繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非爭議區油氣開發合作，開展光伏、風能、新能源汽車等綠色能源合作。

習近平還表示，將推動兩國在更多領域的合作，包括拓展基礎教育、職業教育合作，探討氣象、航天等領域創新合作，中方還會和菲律賓持續開展疫苗研發合作。

中國總理李克強在會面中表示，前不久在柬埔寨舉行的第25次中國—東盟領導人會議發表了《紀念〈南海各方行為宣言〉簽署20週年聯合聲明》，表明中國和東盟國家有信心、有能力、有智慧維護南海和平穩定，通過友好磋商和談判解決爭議。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 菲律賓總統小馬科斯會見習近平，將就南海問題展開會談

菲律賓此前曾對南海有爭議水域的中國施工活動和中國船隻「蜂擁而至」的報道提出了擔憂。

路透社報道，小馬科斯對記者說：「我們還討論了我們可以做些什麼來向前邁進，避免任何可能的錯誤和誤解，這些錯誤和誤解可能引發比我們已經存在的問題更大的問題。」

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小馬科斯說，習近平承諾妥協和提供解決方案，該解決方案可以使菲律賓漁民能夠在其歷史悠久的漁場中運作。

菲律賓總統府在一份聲明中表示，兩國周三簽署了14項雙邊協議，包括農業、基礎設施、發展合作、海上安全和旅遊等方面的協議。

去年曾在泰國會面

早前中國外交部發言人汪文斌介紹，訪問期間，習近平同小馬科斯總統舉行會談，李克強、栗戰書則分別會見小馬科斯。雙方將推進農業、基建、能源和人文四大重點領域合作。

這是小馬科斯和習近平在去年11月泰國舉行會議之後的第二次面對面會議。

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中共官媒《人民日報》報道稱，習近平當時在泰國表示，在南海問題上，雙方要堅持友好協商，妥處分歧爭議。而小馬科斯說，歷來主張不能讓海上問題定義整個菲中關係，雙方可就此進一步加強溝通。菲方將繼續堅持一個中國政策，堅持和平原則，堅持獨立自主外交，不會選邊站隊。

上周，菲律賓外交部官員說，小馬科斯與習近平的會談將包括中國在南海的行動。