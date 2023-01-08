中國大陸和香港迎三年來首次免隔離通關，有旅客稱「歸心似箭」

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圖像加註文字， 這是香港與中國內地三年來首次名隔離通關

香港與中國大陸七個邊境口岸於周日（1月8日）正式恢復全面運作，兩地居民迎來新冠疫情全球大流行近三年來第一次免隔離的過境出行。

數以百計旅客在清晨乘坐第一班火車抵達香港落馬洲支線口岸。6時07分到達的首班列車開門一刻，旅客下車後， 步伐急促但有序地前往即將開放的口岸，現場迎接旅客的鐵路工作人員向他們派發免費的口罩和潔手液。

有即將跨境進入大陸的旅客表示，此刻已「歸心似箭」。

從周日開始， 香港居民可經落馬洲支線管制站、深圳灣和文錦渡等三個陸路口岸進入中國內地——他們是首批通過網上預約取得單日單向上限5萬人過境名額的旅客，其中落馬洲在首階段通關期間會承載其中70%的往內地旅客流量。

另外有約1萬人可以通過香港機場、中港碼頭、港澳碼頭和港珠口大橋等口岸從香港前往內地。

兩地通關正值中國大陸解除"清零"防疫政策後新冠病毒感染人數急劇上升之際，但是很多人並未因此而卻步， 多數過關旅客對數年來的首次通關表示期待，且迫切希望與內地的親人朋友見面。

「刻不容緩」

落馬洲和深圳灣口岸在清晨開放時間到來前，旅客已經排起多條長隊，不過秩序大致良好。

「三年了，刻不容緩啊，」周日早上離港前往中國大陸的葉先生說。

他表示，自己是中港跨境車司機，工作和生活受數年的疫情影響不小，但是對於通關，他還是表示「感恩」。

圖像加註文字， 過關旅客須出具48小時核酸檢測陰性證明

在香港工作的內地人蔡學成選擇在通關首日經落馬洲返回內地過年，他向BBC中文表示，通關安排令他感覺心情輕鬆了不少。

他說自己在幾個月前曾回內地，「當時很麻煩，要隔離，然後回到老家還要隔離……這次就非常輕鬆，然後再回來（香港）的時候，也會非常輕鬆」。

他表示，對於疫情，大家現在都感覺「差不多（結束了）」，所以對於通關表示歡迎，同時希望「健健康康地回來」。

香港保安局局長鄧炳強指，至周日上午10時，已有約7000人離港北上，其中5000人是經落馬洲支線管制站。

所有跨境旅客都需要出具48小時以內的新冠病毒核酸檢測陰性證明才能過境。

圖像加註文字， 通關首日，70%的預約成功的旅客會從落馬洲口岸進入中國內地。

香港特區行政長官李家超表示，不設人數配額的通關最終「肯定會出現」。

對疫情「有心理凖備」

據香港媒體報道，內地有超過6600名旅客預約於同日進入香港。

很多中國內地旅客前往香港是為探親或旅遊，有入境香港的旅客對通關表示心情激動。

「踏入香港那一刻，就覺得：『我終於回來了！』」深圳居民張女士從落馬洲入境之後向媒體表示。

她表示，她和兩個孩子原本經常往返兩地，但居住在深圳龍崗的她已經三年未到過香港。

對於香港目前的新冠疫情，她表示並不擔心，「自己做好防護就好了」。

有訪港旅客表示，通關後的預約和過關流程非常順暢。

「其實我預約的時候還以為名額會很滿，」同樣從落馬洲入境的胡小姐說。 她提前一天預約時發現，仍然有大量名額預約可。

她表示，自己是從美國返回中國大陸，再到香港旅遊，此期間雖然感染人數仍然不斷增加，但是她個人的觀感卻覺得，疫情「差不多要結束了」。

圖像加註文字， 有旅客表示，通關的安排對於他們決定回來，是相當重要的考慮因素。

另一方面，有不少旅客是從外國經香港入境返回中國內地。

從巴布亞新幾內亞入境香港的林先生在今天經落馬洲返回中國內地，之後， 他說自己會回家鄉福建過農曆新年。他表示在春節到來前通關的時機「很好」。

對於中國內地的疫情，三年未回國的林先生表示：「既然回家了，就不怕這個了。」

香港機場在周日對過境旅客採取分流處理，不少旅客從各國經香港轉機返回中國大陸——疫情幾年來由於航班大幅減少等原因，直飛中國的機票價格飆升，而各國飛香港的機票則相對便宜。

有旅客表示，通關的安排對於他們決定回來，是相當重要的考慮因素。

「我們當時是很激動，終於可以回家了，」從新加坡抵達香港，即將轉機回家鄉青島的張小姐向BBC中文表示。

她說，封關三年期間，對於像她這樣身在外國的華人來說有很多不確定性——航班隨時熔斷、中國各省市隔離政策繁瑣等因素令她覺得回國難度較大。

張小姐知道目前中國的新冠疫情正在爆發，她對這個狀況「已經有了心理凖備」。

她說，自己此次回國的原因也是家人感染了新冠，在醫院情況嚴重，「所以我一定要在這個時候盡早地回來，給他們支持和力量——就好像這個時候，家裏的親情可以超過任何東西了」。

擔憂

中國在上月放棄「動態清零」， 大大放寬新冠防疫政策，之後，感染人數急劇上升，引發外界擔憂。

由於官方已停止進行全民核酸檢測，世衛（WHO）官員也指出， 中國對新冠死亡定義「太過狹窄」；因此難以全面評估該國疫情和實際影響。有報道指中國醫療系統受壓。

世衛較早前呼籲中國，盡早公開更全面的疫情數據。

歐洲多國對本國公民發出旅遊警告，指中國內地新冠疫情爆發，醫療系統疲於應對，外國旅客在緊急情況時有可能面對不能及時獲得醫療協助的情況，呼籲國民非必要暫不要前往中國。

法國、西班牙和意大利已經引入措施，對來自中國的旅客實施檢疫。

德國衛生部長在上周表示，來自中國的旅客將要做「至少一次快測」才能入境，但最終具體決定尚待德國政府評估後作出。盧森堡已表示將會跟從德國作出相應決定。

美國、日本、韓國等在較早前已宣佈，來自中國的旅客須出具出發前的新冠檢測陰性結果。

香港官員較早前則表示，由於香港疫苗接種率較高，而且香港與海外完全開放的程度已經很接近，有信心香港的疫情在可控範圍內。

官員表示，目前有超過41萬人預約於未來8周進入中國內地，農曆新年前兩天預約人數最多。

香港特區行政長官李家超表示，最終的目標是不設人數配額的通關。

圖像加註文字， 李家超表示，不設配額的通關「肯定會出現」

「我們的部署是希望完全回復正常，所以不需要任何人數（限制）的安排肯定會出現，」周日在落馬洲支線管制站通關視察通關的李家超向媒體表示。