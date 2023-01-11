新冠疫情：中國進一步限制日韓公民來華簽證，外交部稱「對等措施」

2023年1月11日早上8点09分 最近更新： 7 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 韓國仁川機場

中國已停止向韓國和日本公民發放短期赴華簽證，以報復兩國針對中國遊客的入境新冠檢疫措施。周三，中國國家移民管理局進一步表示，即日起對韓國、日本公民暫停簽發口岸簽證及暫停72/144小時過境免簽政策。

中國政府此前表示，暫停簽證的做法將持續到針對中國的「歧視性」入境限制被取消。

日本和韓國不是僅有的對中國旅客實施入境檢疫要求的國家，但它們的措施是最嚴格的。

上周，韓國停止向中國遊客發放旅遊簽證，中國外交部稱此舉「不可接受」、「不科學」。

日本目前允許中國旅客入境，前提是他們的新冠病毒檢測呈陰性。這與英國和美國類似，但日本也限制了從中國飛往某些日本城市的航班。

中國駐韓國和日本大使館證實了針對前往中國旅客的新簽證限制。

上周日，中國自2020年3月以來首次重新開放邊境，這是取消「清零」政策的一部分。

中國政策

周二，中國駐日本大使館宣佈，暫停審發日本公民赴華普通簽證。

同日，中國駐韓國大使館宣佈，暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。

中國駐韓國大使館還稱，措施將視韓國對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。

韓國日本怎麼說？

針對中國最新的簽證限制，韓國外交部告訴BBC，韓國對來自中國的旅客的政策是「依照科學和客觀的證據」。

根據韓國疾病管理廳的數據，近期大約三分之一來自中國的入境人員新冠病毒檢測呈陽性。

日本經濟新聞報道，日本外務省周二向中國駐日本大使館提出抗議，日本政府一名高官表示，」日本並未叫停從中國入境，這是完全不對等的措施「。

報道還引述日本旅行公司稱，如果停止簽證手續長期持續，將無法從日本到中國出差，中日之間商務活動有可能受到影響。

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在首爾仁川國際機場——韓國唯一一個中國商業航班可以飛抵的機場——到達者會看到穿著個人防護裝備的軍人。

當他們被送到機場檢測中心時，BBC設法與其中一些人交談。

「我個人認為這是可以的。這次疫情期間，我經歷過更糟的情況，」上海商人威廉說，「作為一名旅行者，我只是盡量遵守這些政策。」

但另一名乘客不同意。

「我覺得這一點也不科學，」來自香港的艾米麗說。和那些來自中國大陸的學生一樣，她也被要求進行檢測。

「我覺得這有點不公平。我想他們一定覺得很不安全。」

許多韓國人支持保護國家免受中國新冠感染者激增的影響，但並非所有人都相信這一決定完全是出於醫療考慮。

「這其中有政治因素，兩國關係不太好。很多韓國人有敵意，把新冠病毒歸咎於中國。」要去阿布扎比的金孫（Jinsun，音譯）說。

另一名要去巴黎度蜜月的女性說，如果不是中國，韓國可能不會實施這樣的規定。

「但話說回來，無論我們做什麼，中國都會有意見，」她說。

韓國的限制措施應該至少持續到本月底，這將讓科學家們有時間分析中國任何潛在的新變種。

「目前中國對新變種的監測不透明。如果一種新變種來自中國，對整個世界來說將是一個非常困難的局面，」高麗大學傳染病專家、政府顧問Kim Woo Joo教授告訴BBC。

「這對韓國醫療體系來說也是一場災難。我們目前已經有很多人住院和死亡，我們的老年人疫苗接種也不足。這是我們所擔心的。」

目前，只有少數來自中國的商務或外交旅客被允許進入韓國。他們必須在出發前和抵達時檢測呈陰性。

近日，一名新冠檢測呈陽性的中國男子從一輛開往機場附近隔離酒店的巴士上逃了出來。兩天後，他在首爾一家酒店被警方抓獲。

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中國回應

周二（1月10日），中國外交部發言人汪文斌回應稱，近日有少數國家宣佈對來自中國的旅客採取入境限制措施，中國以最大誠意溝通，但少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍針對中國採取歧視性入境限制措施。

「對此，中方堅決反對並採取對等措施。」汪文斌說。

他還表示，相關國家應該從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。

在中國的社交媒體上，有許多人支持中國政府的做法。

微博網民「不務正業的王大錘」說：「求仁得仁，咱們不去了，等著哭吧。」