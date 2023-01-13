中國疫情：告別新冠成為農曆新年的美好祝願

麥迪文（Stephen McDonell）

BBC駐北京記者

58 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 春運開始了，預計有20億人流動。

現在去中國，你會發現從頭到腳穿著防護服的官員都走了。不會有裝著特殊塑料隔板的大巴車帶你去集中隔離。提醒人們新冠病毒還在的是，人們都戴著口罩。

感覺很奇怪。

國際旅客起飛前還是要進行核酸檢測，抵達的乘客要填寫健康申報表，可以通過手機應用程序獲取。然後生成臨時二維碼。通過機場時進行掃碼，經過出入境檢查，然後只需走出機場，就進入到中國。

作為記者，我必須等一個小時才能獲得特別進入許可。在此期間，我和另一位同樣在等候的記者一起，與一名負責移民事務的警察進行了長談。

這是他們第一次不用在制服、面罩或鞋套外面穿「大白」防護裝備。這是一種解脫嗎？

「是啊，但之前也沒那麼糟糕。」他說。

中國農曆新年即將來臨，但這名官員表示，他不會回家鄉過新年。他說，處理移民事務的警察未來幾周有太多工作要做，要確保新的旅行系統到位，並正常運行。

官方在春節前取消了大部分旅行限制，這意味著，許多未能在中國探親訪友的人都趕著購買飛機票和火車票。

一些多年無法出國的中國公民也在重新制定計劃。許多觀察人士預計，國際遊客很快會到來。

中國應對新冠的政策變化令人驚嘆。

看上去，引發這一戲劇性轉變的是，去年年底針對「清零」政策的抗議活動。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 簽發護照和赴港通行證的辦公室排起了長隊。

結束了大規模檢測、封城和集中隔離之後，病毒在中國人群中傳播。

大城市的醫院很快就人滿為患。社交媒體的圖片上，到處是醫院走廊上擠滿輸氧的老年病人。

真實的死亡人數尚不清楚。中國衛生官員宣佈，不會將其他原因導致的死亡計算在新冠統計數據中，即使這種病毒通過引發其他健康問題而間接導致患者死亡。

因此，官方公布的死亡人數遭到眾人嘲笑。

一名婦女向BBC講述了她婆婆的死亡。她的經歷顯示殯葬系統承受著巨大壓力，也表明新冠死亡人數可觀。

她說，一開始根本沒辦法叫救護車把婆婆送到醫院。婆婆去世後一度被放在滿是屍體的房間地板上。

她說自己被告知，北京臨時改造了一間冷庫，以存放屍體。

她的家人花了一個多星期才在火葬場獲得葬禮服務，我們與她交談時，他們還在等待墓地提供位置存放她婆婆的骨灰盒。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 像上海這家醫院一樣，許多醫院一直在爭取空間來安置病人。

目前中國社會彌漫的矛盾情緒很難用語言表達。

有些人失去了親人或感染了新冠病毒，症狀嚴重，但也有巨大的喜悅，因為國家正在重新開放。政府官員表示，許多省市已經度過了感染高峰期。

春節大遷徙已經開始。人們推著行李往火車站走去，帶著送給家人的禮物。數千萬人已經出行，預計將有20億人次。

在北京建國門，一名在堅果小店工作的53歲婦女告訴我們，自新冠疫情爆發以來，她一直沒有回家過年。

「我等不及要回家了。一整年都在努力工作。」「我想看看日漸老去的父母。我的孩子們也在那裏。他們都盼著我回來。我們可以一家人團聚，一起迎接新的一年！」

她為這麼長時間離家感到內疚。她84歲的父親和77歲的母親都感染了病毒，目前已經康復，她也一樣。她說現在可以過正常的生活了。

隔著幾扇門是一家麵館，一對50多歲的夫婦在那裏工作，他們正在休息。老闆沒有告訴他們能否請假回安徽省的老家。

他們已經三年沒回過家了。「我們在疫情期間損失了很多錢，但租金沒有變化。所以我們要繼續工作。」

難道他們今年不想回家嗎？

「當然想回，但沒有錢，」他們異口同聲地說。一名女子解釋，他們的餐廳被迫暫停堂食幾個月，只能提供上門就餐服務，對收入造成了很大影響。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 人們都說兔年情況會更好。

他們的父母八九十歲了，感染過新冠病毒嗎？

「一定中招了，」一位男士說。「我們家鄉沒有檢測試劑盒，但他們感覺不舒服，發燒，咳嗽得厲害。吃了點藥就好了。」

餐廳外，一位帶著六歲兒子的母親告訴我們，近期不會離開北京。雖然他們已經感染了新冠病毒，但他們擔心在第二波爆發中再次感染。

沿著路再往前走，一個男人帶著兒子，他們的態度完全不同。

他們在北京度假。都沒有感染新冠病毒，但他們並不擔心。這位父親說，他的祖父母住在河南省鄭州，已經從病毒中恢復過來，他們很快就會去那裏過春節。

兔子的形象隨處可見。看起來可愛而快樂，似乎凸顯了正在蔓延的樂觀情緒。

在中國，這幾年過得很艱難，但人們說，兔年會好得多。