中國解封、限制日韓公民赴華、美國推演台海戰爭等本周重要故事

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圖像來源，Getty Images

新的一年第二周，中國新冠政策大轉向後出現的變化持續受到關注。有年輕人希望盡快感染，以防過年回鄉傳染給老人。中國停止向韓國和日本公民發放短期赴華簽證，以報復兩國針對中國遊客的入境新冠檢疫措施。

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發佈報告，推算北京若在2026年對台灣發動戰爭，可能帶來的影響。

在商業領域，中國互聯網金融企業螞蟻集團發佈公告，公布了一系列股東投票權的變化。

國際上，日本首相岸田文雄周五（1月13日）訪問白宮，與美國總統拜登舉行首腦峰會，這是他2021年上任以來首次訪問美國。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

1. 中國民眾在不安中迎接「開關」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國「重開國門」之後，興奮的遊客，翹首以盼的商家和反制戰

過去一個月，中國防疫政策的突然逆轉導致了席捲全國的新冠感染潮。中國老人新冠疫苗加強針接種率不高，且疫苗選擇較為單一，如何防止老人感染，成為家家戶戶憂心的問題。特別對於農村家庭來說，在快速解封下，人們擔心藥物及醫療系統是否會不堪重負。

但結束持續三年的嚴格防疫措施，則同樣有支持者。有中國年輕民眾告訴BBC，期盼解封能讓生活「恢復正常」。

BBC採訪了一些中國家庭及年輕民眾，了解他們對於快速解封的看法，一些家庭成員對於長者染疫表達了憂心。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠病毒病疫情三年過去，中國大陸逐步恢復與香港之間的免檢疫通關，香港的巴士業界急忙凖備恢復經營，困難處處。

2. 兵棋推演兩岸戰爭 台灣或會「慘勝」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣軍演畫面。台灣政府最近已將兵役時間增加到一年。

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）主持的兵棋推演（wargame）報告稱，北京若在2026年對台灣發動戰爭，結論是美國及日本介入協助台灣的情況下，在三周左右的時間，中國人民解放軍將會戰敗，並對北京政權產生嚴重影響。而台灣將「慘勝」，經濟重創民生崩潰，同時美國及日本的軍事力量也都遭遇嚴重折損。

這是近幾年智庫主持的最大規模的台海戰爭模擬之一，此前不同智庫的報告推論幾乎都是北京戰勝，拿下台灣。此次模擬推演的結論不同，引發各界關注。

3. 中國以來華簽證「對等報復」日韓入境限制

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 韓國仁川機場

中國已停止向韓國和日本公民發放短期赴華簽證，以報復兩國針對中國遊客的入境新冠檢疫措施。周三，中國國家移民管理局進一步表示，即日起對韓國、日本公民暫停簽發口岸簽證及暫停72小時、144小時過境免簽政策。

中國政府此前表示，暫停簽證的做法將持續到針對中國的「歧視性」入境限制被取消。

日本和韓國不是僅有的對中國旅客實施入境檢疫要求的國家，但它們的措施是最嚴格的。

上周，韓國停止向中國遊客發放旅遊簽證，中國外交部稱此舉「不可接受」、「不科學」。

4. 螞蟻集團宣佈馬雲「放手」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2011年，馬雲以支付寶金融牌照需回歸內資為由，將支付寶從阿里巴巴集團剝離。

1月7日，螞蟻集團發佈公告，公布了一系列股東投票權的變化，其結果是，其創始人馬雲將不再是螞蟻集團的實際控制人。

2020年年末，螞蟻在港交所上市已進入倒計時，但在突然而至的巨大監管壓力下，放棄潛在募資規模370多億美元的上市計劃。

螞蟻集團是中國資金流量最大的互聯網金融企業，覆蓋支付、儲蓄、借貸、保險、投資等服務，月度活躍用戶超過7.3億人。

5. 日本首相岸田文雄首次訪美

圖像來源，Getty Images

日本首相岸田文雄周五（1月13日）訪問白宮，與美國總統拜登舉行首腦峰會，這是他2021年上任以來首次訪問美國。兩國近日發佈，稱全球進入「戰略競爭新時代」。兩位領導人將討論一系列地區和全球問題，其中多個方面涉及到中國的利益。

根據，他們將討論朝鮮核武器和彈道導彈計劃，俄羅斯-烏克蘭戰爭，以及如何維護台灣海峽的和平與穩定。另外根據，他們預計還將討論安全問題和全球經濟，包括在半導體等技術出口管制方面的合作。