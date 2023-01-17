中國人口60年來首次出現下降 去年新生兒數創新低

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中國公布2022年人口數據，顯示該國人口60年來首次出現萎縮；有分析認為， 這標誌著中國已經進入「人口負增長時代」。

中國的國家統計局周二（1月17日）說，中國2022年出生人口為956萬人，死亡人口為1041萬人，人口比上一年年末減少85萬人。這是1960年代初毛澤東領導「大躍進」運動後，該國遭遇大饑荒以來，人口首次下降。

根據官方數字，中國現在的人口為14.118億人。

中國的生育率多年來一直在下降。這促使政府發佈了一系列政策試圖來減緩這一趨勢。不過，已實施兩年的「三孩」政策效果不彰。

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聯合國去年曾預測，印度人口數量將在今年4月中旬超過中國，成為全球第一人口大國。與此同時，日本和韓國等其他東亞國家的人口也在減少。

這一轉折點並非出乎意料，但它來得比政府以及部分人口學家所預測的快得多。

中國社會科學院曾在2019年預測，人口將在2029年達到14.4億的峰值。而聯合國2019年人口展望報告中性情景預計，中國人口峰值將在2031年到來。

長期關注中國人口政策的美國威斯康星大學研究員易富賢對BBC中文表示，該數字表明中國正面臨「前所未有的人口危機」。

「因為人口減少比官方預期提前了九年，這意味著中國過去幾年的許多政策制定都是基於錯誤的人口數據，」他說。「中國需要大幅改變許多社會和經濟政策。」

「整個社會都在老齡化，這將導致社會不再有活力。如果政府不採取行動，許多製造業都會面臨人力資源短缺，受到產業轉移威脅，」他補充道。

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數據顯示，2022年中國人口出生率為6.77‰，低於2021年的7.52‰，創下歷史新低。在2019年，這一數字還在10‰以上。

經濟學人智庫（EIU）經濟學家蘇月表示，新冠疫情的長期影響和去年的封鎖可能拉低中國的出生率。

她說：「這種趨勢將繼續下去，甚至可能在新冠疫情後惡化，因為青年失業率高企和收入預期疲軟可能會進一步推遲年輕人結婚和生育計劃，拖累新生兒數量。」

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中國多年來的人口趨勢在很大程度上受到備受爭議的「獨生子女」政策（即「一孩政策」）的影響。該政策於1979年左右推出，旨在減緩人口增長。

違反規定的家庭被罰款，一些人還失去了工作，或被強制引產。由於一些地方存在「重男輕女」的思想，該政策還導致了性別比例失衡。

2016年，中國廢除了「獨生子女"政策，允許夫婦生育兩個孩子。2021年，當局將限制放寬到「三孩」。

近年來，中央和地方政府還提供了稅收優惠、更好的孕產婦保健措施和其他激勵政策，試圖扭轉出生率的快速下跌。

例如，去年湖南長沙就發佈新政，對生育三個及以上子女的家庭，每孩可享受一次性育兒補貼1萬元人民幣（1480美元）。

為推動年輕人結婚，一些地方政府還組織相親活動，並試圖遏制高價彩禮。

中國國家主席習近平在「二十大」上更將這一問題列為優先事項，承諾"建立生育支持政策體系"。

但這些措施並沒有導致出生率的顯著增長。一些專家表示，這是因為在政府的「催生」政策之外，育兒負擔依然嚴重。例如，女性依然很難兼顧育兒和工作，良好的育兒資源比如說幼稚園和托兒所也不足。

新加坡國立大學家庭與人口研究中心主任布沙拉萬·蒂拉威契南（Bussarawan Teerawichitchainan）說，除了鼓勵生育之外，中國還應該關注改善家庭和工作場所的性別平等。

她表示，斯堪的納維亞國家的經驗表明，這種舉措可以提高生育率。

去年，中國修訂了婦女權益保障法，引入了針對女性遭受性騷擾和職場歧視的保障措施，為婦女創造「公平的就業、創業環境」。

不過，也有專家認為，這一轉折點並不意味著其影響將立竿見影。

前聯合國統計司司長、現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院教授張保羅（Paul Cheung）表示，中國有「充足的人力資源」和「充裕的凖備時間」來應對人口挑戰。