中國經濟受新冠封控衝擊 2022年增速降至數十年來低點

34 分钟前

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中國經濟增速出現近半個世紀以來第二低的水平，這凸顯了中國去年嚴格的新冠封鎖措施對企業產生的影響。

官方數據顯示，這個世界第二大經濟體的國內生產總值（GDP）在2022年增長了3%。

這遠低於政府去年制定的5.5%的目標，但好於大多數經濟學家的預測。

上個月，中國突然取消了嚴格的「清零」政策。

這項政策去年對中國的經濟活動產生了重大影響，但限制措施的突然放鬆導致新冠病例激增，這也有可能拖累今年上半年的增長。

除了疫情伊始的2020年中國全年GDP僅增長2.2%外，2022年的經濟增長是自1976年中共領導人毛澤東去世以來最疲軟的表現。

「數據強於我們的預期。儘管如此，它揭示了2022年清零政策和房地產崩盤對中國經濟的沉重打擊。」法國巴黎銀行（BNP Paribas）副首席中國經濟學家榮靜（Jacqueline Rong）告訴BBC。

專家們對中國的經濟數據表示謹慎。一些人警告稱，對中國經濟表現的有用指南是數據的走勢，而不是數據本身。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 4月封城期間上海空蕩的街頭

與GDP數據一起公布的中國12月份社會消費品零售總額和規模以上工業增加值等其他經濟數據也好於預期，但與疫情前的水平相比仍然乏力。

「這對經濟來說不是壞消息。它幾乎讓人感覺到，儘管去年年底的傳染病例激增，但家庭消費仍然保持良好。」投資公司先鋒領航（Vanguard）的王黔表示。

「我們將以更強勁的勢頭進入2023年……這將給經濟增長帶來很大的上升空間。」她補充說。

近幾個月來，經濟學家就全球經濟狀況發出警告，指出有幾個問題對經濟增長產生了影響。上周，世界銀行（World Bank）表示，全球經濟「正危險地接近衰退」。

該組織的最新預測將一些影響經濟的因素歸咎於俄羅斯入侵烏克蘭、新冠疫情影響等。

世界銀行表示，三個對全球經濟增長最具影響力的地區——美國、歐元區和中國——「都在經歷一個明顯的疲弱期」，這種低迷正在使較貧窮國家面臨的問題惡化。

中國國家統計局發佈的數據顯示，2022年中國房地產開發投資下降10.0%，商品房銷售面積比上年驟降24.3%。

圖像來源，AFP/Getty 圖像加註文字， 一些國家推出針對來自中國旅客的限制措施

上周，國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）呼籲北京繼續開放經濟。

「對中國來說，最重要的是堅持到底，而不是在重新開放的問題上退縮。」格奧爾基耶娃說道。

「如果他們堅持下去，到今年年中左右，中國將變成全球平均增長的一個積極貢獻者。」她補充說。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）首席經濟學家許亞婷對BBC說，自重啟以來，她已經看到了中國消費者活動逐漸復蘇的跡象。

「政府越來越支持增長的立場以及進入2023年的經濟復蘇，降低了疫情政策逆轉的可能性。」她說。

「然而，中國大陸邊境的全面重新開放可能會推遲，直到針對來自中國旅行者的國際限制被取消。」她補充說。