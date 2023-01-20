跨性別身份案：香港「跨仔」謝浩霖爭取證件上的性別「正名」之路

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跨性別身份案：香港「跨仔」謝浩霖爭取證件上的性別「正名」之路

15 分钟前

跨性別男性謝浩霖（Henry Tse）在2017年和另兩名原訴申請司法覆核，挑戰香港入境事務處以「完成全套變性手術」才能變更身份證上性別的標凖。謝浩霖等原訴在初審和二審均敗訴，現正於終審法院進行終極上訴。

根據香港現行政策，若要更改身份證上的性別，必須切除原有生殖器官、建構異性生殖器官。案件爭議在於這項規定有否侵犯他們在《香港人權法案條例》下不受殘忍對待的權利。

許多跨性別權利的支持者表示，強制進行全套變性手術是侵害身體自主權。

案中代表政府的律師則認為，社會各界對如何確立跨性別人士身份的議題上沒有統一標凖，相關療程也是因人而異，當局難有公平一致的標凖去斷定身份。政府以完整性別重置手術作為更改性別的門檻，可解決實際層面的困擾。

跨性別權利近年在歐洲逐漸獲得進展，目前有20個以上的國家已將換證程序與強制手術脫鉤。在亞洲，多數國家仍普遍要求跨性別者進行性別重置手術，部分仍不允許更改法定性別。鄰近的台灣則在2021年剛通過首個未經手術而變更性別登記的案例。

謝浩霖表示「現在是經歷一個改變中的一個歷史時刻」。經歷兩次敗訴、五年的司法覆核，他的案件在2023年1月4日來到終審法庭，預計在今年迎來最終判決。